Этот старт «МЮ» – худший в истории АПЛ. Насколько все плохо?

Так же было только раз.

«МЮ» продолжает свободное падение в АПЛ: у команды Эрика тен Хага лишь одна победа в последних четырех матчах лиги (над Бернли»), уже десятое место после домашних 0:1 от «Кристал Пэлас».

Ужас в цифрах: такого старта не было 34 года. Со времен раннего Фергюсона

Три победы и четыре поражения в семи матчах чемпионата Англии – худший старт для клуба в эпоху АПЛ (с сезона-1992/93). Лишь однажды команда набирала так мало, девять очков, за семь туров – в 2019-м.

Тогда, при Оле-Гуннаре Сульшере, набрали девять иначе: двумя победами и тремя ничьими при двух поражениях.

У «МЮ» не было четырех поражения к концу сентября аж с сезона-1989/90 – со старта Алекса Фергюсона. Прошло уже 34 года, после того старта «Юнайтед» закончили чемпионат только на 13-м месте. Так сэр Алекс издалека заходил на взлет.

Мешают бесконечные травмы, отстранения и результативные ошибки

У провала «МЮ» в начале сезона-2023/24 есть несколько причин. И игровых, и сторонних.

В том числе повлияли многочисленные травмы. Считаем тех, кто уже восстановился от полученных повреждений:

🟠 Расмус Хейлунд (пропустил три матча во всех турнирах).

🟠 Софьян Амрабат (пропустил три).

🟠 Мэйсон Маунт (пропустил пять).

🟠 Рафаэль Варан (пропустил три).

🟠 Харри Магуайр (пропустил три).

А вот те, кто травмирован сейчас:

❌ Люк Шоу (пропустил уже семь).

❌ Тирелл Маласия (не сыграл в сезоне, травмировался летом).

❌ Серхио Регилон (пропустил два).

❌ Лисандро Мартинес (пропустил три).

❌ Аарон Уан-Биссака (пропустил три).

Дошло до того, что опорник Софьян Амрабат против «Кристал Пэлас» сыграл слева в защите – оба профильных левых латераля травмированы.

Чтобы наладить ситуацию, «МЮ» переманил главу медштаба «Арсенала» – пока не помогает. На сентябрьский матч ЛЧ против «Баварии» полетели лишь с тремя номинальными ЦЗ – и двумя крайними.

Навредили и отстранения. Их накопилось уже три – по разным причинам пострадали Мэйсон Гринвуд, Антони и Джейдон Санчо.

Историю Гринвуда вы наверняка знаете. Англичанин был близок к тому, чтобы вернуться в состав, но пропустил весь август и на флажке трансферного окна уехал в испанский «Хетафе».

Антони в сентябре получил обвинение в насилии от бывшей девушки, и через несколько дней бразильца отстранили от основы. Он пропустил почти весь сентябрь, но в конце месяца клуб все-таки допустил его до тренировок.

С Джейдоном Санчо, пожалуй, самая трудная ситуация. Игрок поссорился с Эриком тен Хагом и отказался извиняться, за этим последовало полное отстранение от основы – запрет распространился не только на тренировки, но и на посещение любых помещений первой команды, в том числе раздевалки и столовой. Сближения пока нет.

Конечно, влияют и ошибки футболистов. Как фэйл Андре Онаны в матче с «Баварией» (3:4).

Ближайшие шансы наладить жизнь – домашние матчи с «Галатасараем» в ЛЧ и «Брентфордом» в АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Gareth Copley / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf