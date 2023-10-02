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Этот старт «МЮ» – худший в истории АПЛ. Насколько все плохо?

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Так же было только раз.

«МЮ» продолжает свободное падение в АПЛ: у команды Эрика тен Хага лишь одна победа в последних четырех матчах лиги (над Бернли»), уже десятое место после домашних 0:1 от «Кристал Пэлас».

Ужас в цифрах: такого старта не было 34 года. Со времен раннего Фергюсона

Три победы и четыре поражения в семи матчах чемпионата Англии – худший старт для клуба в эпоху АПЛ (с сезона-1992/93). Лишь однажды команда набирала так мало, девять очков, за семь туров – в 2019-м.

Тогда, при Оле-Гуннаре Сульшере, набрали девять иначе: двумя победами и тремя ничьими при двух поражениях. 

У «МЮ» не было четырех поражения к концу сентября аж с сезона-1989/90 – со старта Алекса Фергюсона. Прошло уже 34 года, после того старта «Юнайтед» закончили чемпионат только на 13-м месте. Так сэр Алекс издалека заходил на взлет.

Мешают бесконечные травмы, отстранения и результативные ошибки

У провала «МЮ» в начале сезона-2023/24 есть несколько причин. И игровых, и сторонних.

В том числе повлияли многочисленные травмы. Считаем тех, кто уже восстановился от полученных повреждений:

🟠 Расмус Хейлунд (пропустил три матча во всех турнирах).

🟠 Софьян Амрабат (пропустил три).

🟠 Мэйсон Маунт (пропустил пять).

🟠 Рафаэль Варан (пропустил три).

🟠 Харри Магуайр (пропустил три).

А вот те, кто травмирован сейчас:

❌ Люк Шоу (пропустил уже семь).

❌ Тирелл Маласия (не сыграл в сезоне, травмировался летом).

❌ Серхио Регилон (пропустил два).

❌ Лисандро Мартинес (пропустил три).

❌ Аарон Уан-Биссака (пропустил три).

Дошло до того, что опорник Софьян Амрабат против «Кристал Пэлас» сыграл слева в защите – оба профильных левых латераля травмированы.

Чтобы наладить ситуацию, «МЮ» переманил главу медштаба «Арсенала» – пока не помогает. На сентябрьский матч ЛЧ против «Баварии» полетели лишь с тремя номинальными ЦЗ – и двумя крайними.

Навредили и отстранения. Их накопилось уже три – по разным причинам пострадали Мэйсон Гринвуд, Антони и Джейдон Санчо.

Историю Гринвуда вы наверняка знаете. Англичанин был близок к тому, чтобы вернуться в состав, но пропустил весь август и на флажке трансферного окна уехал в испанский «Хетафе».

Антони в сентябре получил обвинение в насилии от бывшей девушки, и через несколько дней бразильца отстранили от основы. Он пропустил почти весь сентябрь, но в конце месяца клуб все-таки допустил его до тренировок.

С Джейдоном Санчо, пожалуй, самая трудная ситуация. Игрок поссорился с Эриком тен Хагом и отказался извиняться, за этим последовало полное отстранение от основы – запрет распространился не только на тренировки, но и на посещение любых помещений первой команды, в том числе раздевалки и столовой. Сближения пока нет.

Конечно, влияют и ошибки футболистов. Как фэйл Андре Онаны в матче с «Баварией» (3:4).

Ближайшие шансы наладить жизнь – домашние матчи с «Галатасараем» в ЛЧ и «Брентфордом» в АПЛ.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff, Gareth Copley / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf

7 комментариев

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андрей быцюк
Тен Хаг эффект
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Кенигсбергер
Ответ Real_v_dushe
Всё отлично, мне один ярый болел МЮ объяснил, что то, что МЮ - не претендент на чемпионство, это нормально и благо, потому что это нужный процесс, чтобы "избавится от пассажиров, обновить состав и построить команду заново" (да, да,именно так) и травмы виной тому, что Пэлас нельзя обыграть, хотя на поле состав по стоимости в 2 раза больший играл, чем у Пэласа. А те, кто думают иначе, те "Да начните мозгами уже думать, а не жопой" (не мог не запостить эту ёмкую цитату).
Этот "ярый болел МЮ", может, и не прав, но логика в его словах есть. Артета, напомню, строил команду 2 года, занимая восьмые места между делом и постоянно получая от Пэласов. Ничего, у руководства и фанатов терпения хватило.
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Real_v_dushe
Всё отлично, мне один ярый болел МЮ объяснил, что то, что МЮ - не претендент на чемпионство, это нормально и благо, потому что это нужный процесс, чтобы "избавится от пассажиров, обновить состав и построить команду заново" (да, да,именно так) и травмы виной тому, что Пэлас нельзя обыграть, хотя на поле состав по стоимости в 2 раза больший играл, чем у Пэласа. А те, кто думают иначе, те "Да начните мозгами уже думать, а не жопой" (не мог не запостить эту ёмкую цитату).
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SLEVIN
Ответ Real_v_dushe
Всё отлично, мне один ярый болел МЮ объяснил, что то, что МЮ - не претендент на чемпионство, это нормально и благо, потому что это нужный процесс, чтобы "избавится от пассажиров, обновить состав и построить команду заново" (да, да,именно так) и травмы виной тому, что Пэлас нельзя обыграть, хотя на поле состав по стоимости в 2 раза больший играл, чем у Пэласа. А те, кто думают иначе, те "Да начните мозгами уже думать, а не жопой" (не мог не запостить эту ёмкую цитату).
то есть когда у ливера всего лишь пара основных защитников выподает, и они не попадают в лч это норм, так бывает, клопп не виноват, а когда у мю в два раз больше основных травм то это сразу ерунда, отмазки, вот это лицемерие порой и раздражает в вас
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Stereophonics89
Ответ Ложный Латераль
"Что бы наладит ситуацию(с травмами) МЮ ПЕРЕМАНИЛ главу мед штаба Арсенала"))) Они бы ещё личного доктора Абу Диаби пригласили) Если по сути, то из 7 матчей МЮ играл ±на уровне лишь с Ноттингемом, остальные две победы удачное стичение обстоятельств(не назначенный пенальти с Вульвс и полное доминирование Бёрнли с плохой реализацией) Мне понравилось высказывание комментатора Неценко(фаната МЮ): "Дайте время? Я могу хоть 3 года, но вот конкуренты не дадут это время" Надеюсь реальные фанаты МЮ уже протрезвели от флёра "новых Фергюсонов" и перестанут так яро защищать тен Хага. Результаты, атмосфера в команде хуже некуда
Неценко за Ливерпуль топит))
О чем вы?)
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Чёрный тюльпан
Ответ Stereophonics89
Неценко за Ливерпуль топит)) О чем вы?)
Да хоть за Сити. Я этой цитаты не слышал, но всё по делу сказано. МЮ с 2013-го года всё отстаёт, когда Мойеса выпнули, а соперники 10 лет в носу не ковырялись. Сити и Ливерпуль уже 2 цикл запускают и строят команду, а МЮ всё никак первый начать не может. Даже Арсенал ожил, над которым в какой-то момент даже собственные болельщики глумились тут. Сейчас у Тоттенхэма с новым тренером шансов больше на какой-то трофей, хотя это лузеры на уровне того же Неверкузена в Германии.
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