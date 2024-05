Моуринью едет в «Фенербахче». Ради него убирают тренера с одним поражением за сезон: 99 голов и 99 очков!

Ждем возвращения португальца в ЛЧ.

Жозе Моуринью впервые за 20 лет будет работать за пределами топ-5 лиг. Он наверняка мог уехать на большие деньги в Саудовскую Аравию, но выбрал «Фенербахче»

Турецкий клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Жозе в последнее время: ждал «Баварию», жалел об отказе Португалии, общался с «Бешикташем»

Переговоры вел агент тренера Жорже Мендеш и португальский спортивный директор «Фенербахче» Мариу Бранку. Инсайдеры сообщают, что Моуринью уже дал устное согласие на двухлетний контракт: подписание и официальное объявление планируются в ближайшее время. Фабрицио Романо отмечает, что соглашение может быть заключено по схеме «2+1».

● Моуринью без работы с января, когда его уволили из «Ромы». В начале мая Bild сообщал, что тренер отклонил несколько предложений ради работы в «Баварии». Мюнхенцы в итоге перебрали все варианты на рынке, но к португальцу так и не обратились.

● Тогда же Жозе признался, что пожалел об отклоненном предложении со стороны сборной Португалии. Он бы явно хотел повезти сейчас это талантливое поколение на Евро: «У меня было два предложения, но они поступили не в то время. Я был эмоционален, когда отклонил последнее, потому что решил остаться в «Роме», и считаю, что совершил ошибку.

Потому что сейчас у Португалии фантастическая команда, одна из лучших, входящая в топ-5. Я знал это, но чувствовал большую связь с «Ромой», с ее болельщиками, поэтому не хотел принимать такое решение. Думаю, что меня пригласят в третий раз, и тогда я соглашусь. Надеюсь, что поколение будет таким же сильным, как сейчас».

● В последние недели пошли разговоры о Турции − не только «Фенербахче», но «Бешикташе». Об этом говорил вице-президент клуба Хюсейн Юсель: «Я встречался с Жозе Моуринью в Стамбуле около месяца назад. Сказал ему, что хочу видеть его в «Бешикташе», что он соответствует нашей философии. Жозе ответил, что оценит такую возможность, когда получит предложение. Спустя некоторое время он дал согласие.

У нас будет еще одна встреча на следующей неделе, в Италии. Он сказал, что хочет работать в «Бешикташе». Наш клуб удовлетворил финансовые требования Моуринью. Мы работаем со спонсорами и готовы сотрудничать на нужных условиях. Мы обсудим назначение Моуринью на заседании совета директоров».

Вероятно, решающим для Моуринью стали итоги сезона. «Фенербахче» финишировал вторым и сыграет в следующем сезоне во втором раунде квалификации ЛЧ. А вот у «Бешикташа» только шестое место и Лига Европы.

«Фенербахче» расстается с тренером, который побил кучу рекордов и проиграл лишь раз в чемпионате

Удивительно, но стамбульцы берут Моуринью в предельно атакующую команду. 99 голов в минувшем сезоне – больше всех в лиге. Если клуб хотел с помощью португальца наладить дела в обороне, то и здесь нестыковка. Меньше «Фенербахче» в минувшем сезоне пропустил только «Галатасарай», который набрал космические 102 очка.

Моуринью приходит на смену Исмаилу Карталу, который перед стартом минувшего сезона сменил другого португальца – Жорже Жезуша (он тоже финишировал вторым). Расставание с Карталом удивляет, ведь он в кратчайшие сроки построил машину.

● «Фенербахче» не только забил 99 голов, но и набрал 99 очков. Это местный рекорд для вторых мест – безумная гонка, в которой «Галатасарай» набрал больше 100 баллов.

У «Фенера» всего одно поражение за сезон (в ноябре от «Трабзонспора») – даже у чемпиона их два.

● Картал начал идеально: 10 побед в 10 матчах – лучший старт в истории Суперлиги . Всего победная серия начитывала 19 игр: шесть матчей в квалификации Лиг конференций и еще три в группе ЛК.

Из еврокубка команда в итоге вылетела в четвертьфинале – нарвались на будущего обладателя трофея «Олимпиакос».

● «Фенербахче» идеально накатил на финиш: беспроигрышная серия из 27 матчей и победа 6:0 в последнем туре с «Истанбулспором».

В мае «Фенербахче» и вовсе сделал почти невозможное: обыграл «Галатасарай» на выезде без основной пары центральных защитников и получив удаление уже на 21-й минуте.

● «Фенербахче» не проиграл ни одного выездного матча: 16 побед и три ничьих. Стамбульцы набрали наибольшее количество выездных побед и очков в истории Суперлиги.

Но этого не хватило для того, чтобы тренера оставили на второй сезон. «Фенербахче» в последнее время приучил к странностям: совсем недавно они грозились уйти в другую лигу (назывался чемпионат Нидерландов) и саботировали Суперкубок . Тот самый трофей, который Картал мог бы в итоге взять.

«Мне нравится страсть, с которой здесь относятся к футболу». Жозе мог начать карьеру в Турции

Турецкая лига богата на безумные события. Уже представили этот гремучий коктейль с экспрессивным Моуринью? Интересно, что Жозе мог не заканчивать, а начинать карьеру в Турции. Один неназванный клуб звал его еще до успехов в «Порту».

«Первая зарубежная команда, от которой я получил предложение, была из Турции, − вспоминал тренер в 2016-м. − Мы не достигли соглашения, и с тех пор у меня больше не было предложений из Турции. Но мне нравится страсть, с которой здесь относятся к футболу. Поэтому кто знает? Почему бы и не возглавить турецкий клуб в будущем?»

Почему бы и да. В «Фенербахче» его уже ждет именитая банда – Эдин Джеко, Душан Тадич, Миши Батшуайи, Фред. А вот защитник стамбульцев Леонардо Бонуччи на днях с футболом закончил.

Удивительный путь Бонуччи: поиграл и за «Интер», и за «Ювентус», и за «Милан»

Фото: East News /Serhat Cagdas / ANADOLU / Anadolu via AFP, Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP, AHMET DUMANLI / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP