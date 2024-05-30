Уже шесть топ-клубов сменили тренера. Вот все передвижения

Главные назначения мая.

Лето еще не началось, а мы фиксируем уже несколько громких назначений тренеров. Вот главные из них.

«Ливерпуль» сменил немца на голландца

Юрген Клопп объявил об уходе в конце января – было время подготовиться. Хаби Алонсо остался в «Байере», вокруг Рубена Аморима возникла странная история с поездкой в «Вест Хэм», так что новый тренер – Арне Слот, ранее работавший в «Фейеноорде».

В середине мая сам голландец подтвердил назначение. Через несколько дней об этом объявил и «Ливерпуль». Вирджил ван Дейк уже поддержал соотечественника: «Я капитан клуба и ясно дал понять, что буду помогать новому тренеру и с энтузиазмом жду следующего сезона. Очевидно, будет много изменений, но я уверен, мы добьемся больших успехов».

«Челси» забирает тренера из Чемпионшипа

Клуб потрескивал весь сезон, а в конце выдал пять побед подряд и даже забрался в еврокубки. После чего Маурисио Почеттино ушел – достиг с клубом обоюдного согласия. Журналист Бен Джейкобс озвучил инсайд: Почеттино не рассматривался как стратегически подходящий вариант, сам же он считал так: если останется, ситуация может еще больше ухудшиться.

В прессе мелькали имена Венсана Компани, Томаса Франка («Брентфорд») и Кирана Маккенны («Ипсвич»), как вероятных кандидатов, но приход Энцо Марески из «Лестера», который вывел клуб в АПЛ, уже почти решен. Журналист Фабрицио Романо написал о пятилетнем контракте, BBC – о компенсации «Лестеру» в размере 9-11 млн евро.

«Барселона» взяла безработного Ханси Флика

В январе Хави сообщил об уходе из «Барсы», в апреле – договорился, что останется, в мае – все-таки был убран после размышлений вслух о финансовых трудностях клуба.

Параллельно «Барса» договаривалась с Ханси Фликом – и подписала с ним контракт на два года. As писал, что зарплата Флика составит всего три миллиона в год, но будут и бонусы – миллион за победу в ЛЧ, 750 тысяч – за чемпионство в Ла Лиге.

«Бавария» еле нашла тренера – он вылетел из АПЛ

Клуб объявил об уходе Томаса Тухеля в конце февраля – и внезапно столкнулся с большими трудностями по выбору нового тренера. Потому что все отказывались.

Хаби Алонсо продолжит карьеру в «Байере», Юлиану Нагельсманну интереснее работать в сборной Германии, Ральф Рангник хочет и дальше тренировать австрийцев, с Ханси Фликом тоже не договорились. Но зато есть Венсан Компани, который ушел из вылетевшего «Бернли».

Контракт – до лета 2027 года. Компенсация, как отметил журналист Флориан Плеттенберг, составит 10-15 млн евро.

«Милан» возвращает в Италию Фонсеку

Итальянцы попрощались со Стефано Пиоли, который два года назад выиграл с ними Серию А и с которым они стали вторыми после безупречного «Интера» в этом сезоне.

TMW со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщил о будущем назначении Паулу Фонсеки, который уже работал в «Роме». Официально это произойдет после товарищеского матча 31 мая между «Миланом» и «Ромой» в Австралии. Ожидается, что у португальца будет или трехлетний контракт, или соглашение по схеме 2+1 с зарплатой в три миллиона евро за сезон.

«Ювентус» назначит экс-игрока «Интера»

Расставание с Массимилиано Аллегри произошло после того, как тренер в конце финала Кубка Италии сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо, а потом еще и пытался снять рубашку и саркастически аплодировал арбитру. Клуб рассердился: «Поведение во время финала Кубка Италии несовместимо с ценностями клуба».

Sky Sport сообщил о будущем назначении Тиаго Мотты – трехлетний контракт с зарплатой в пять миллионов евро за сезон. Ранее о его уходе объявила «Болонья», которую тренер вывел в ЛЧ по итогам сезона. В Серии А Мотта раньше играл за «Дженоа» и «Интер».

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Среди других назначений в околотоповых клубах есть приход Франческо Фарьоли в «Аякс». Еще несколько команд ждут новых специалистов – «Фейеноорд» после ухода Арне Слота, «Марсель» после расставания с Жаном-Луи Гассе и «Севилья» после окончания контракта с Кике Флоресом.

Флик − не плохой, а плохо проверенный вариант. Условия в «Баварии» сильно отличались

Фото: Gettyimages.ru /Nathan Stirk, Michael Regan, Simone Arveda