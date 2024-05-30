Босс «Олимпиакоса» – большой грек, которого обвиняли в наркотрафике

«Олимпиакос» выиграл Лигу конференций – это первый еврокубок в истории греческого футбола.

Успех клуба из Пирея осчастливил и одиозного босса – Эвангелоса Маринакиса, которого очень хорошо знают любители АПЛ, ведь он владеет и «Ноттингем Форест». Но сейчас мы не будем подсчитывать все трансферы «Форест» и громкие выходки Маринакиса в Англии, а расскажем о действиях и поступках фактурного грека на родине, во главе «Олимпиакоса».

Это главы из текста Дениса Пузырева из 2022 года .

Маринакис нажил состояние на морских перевозках. Греки исторически были хозяевами морей

В списках богатейших жителей Греции более половины – судовладельцы (15 из 22 по списку Forbes).

Исторически сложилось, что морские грузоперевозки для Греции – самый важный сектор экономики, обеспечивающий около 10% ВВП. По состоянию на 2019 год (более поздние данные отсутствуют) греческие судовладельцы контролируют 23,2% мировых судоходных мощностей и 54,28% мощностей в ЕС.

Греки занимают первое место в мире по количеству танкеров и второе по числу судов для перевозки сухих грузов, СПГ-танкеров (судов, которые перевозят сжиженный природный газ) и контейнеровозов. В общей сложности гражданам Греции принадлежит около 5 тысяч судов стоимостью более 100 млрд долларов.

Еще с античных времен греки вынужденно развивали торговый флот – многие колонии находились на бесчисленных островах Эгейского моря, а не слишком плодородные почвы в большинстве районов страны не могли обеспечить население необходимым количеством продуктов, и это способствовало развитию международной торговли. Греческие купцы морем экспортировали оливковое масло, вино, изделия ремесленников, а обратно завозили зерно, лес, кожу и другие дефицитные товары.

Завоевание Греции Османской империей в XV веке (греки жили под турецким игом 400 лет) не воспрепятствовало развитию бизнеса. Потеряв суверенитет, греки не просто продолжили торговлю со всем миром, но и получили освобождение от уплаты большинства налоговых таможенных платежей. Подобные льготы гарантировал грекам так называемый «фирман Мухаммеда», охранная грамота, выданная мусульманским пророком греческому монастырю святой Екатерины на Синае. Документ, скрепленный отпечатком руки пророка (подлинник до сих пор хранится в Стамбуле), гарантировал христианам неприкосновенность и налоговые льготы. Появление грамоты объясняется благодарностью Мухаммеда монахам за оказанный прием в монастыре святой Екатерины в начале его проповеднического пути. По свидетельству историков, греки в Османской империи пользовались гораздо большими свободами, чем лютеране в католической Европе или шииты в той же Османской империи.

После обретения независимости греки усилили могущество на морях. Пока другие морские державы совершенствовали военный флот, греческие судовладельцы наращивали мощь танкеров и сухогрузов. Плюс они всегда чувствовали рыночную конъюнктуру. Например, в конце XIX века первыми оценили перспективы организации перевозки зерна из Российской империи в Европу. Основной базой, откуда в Европу уходили суда с российским зерном, выбрали Одессу. Это был настолько выгодный бизнес, что многие греческие судовладельцы переселились в этот город – самые богатые особняки в центре Одессы в то время принадлежали им. Водоизмещение греческого торгового флота за полвека увеличилось в четыре раза – до 1 млн тонн к началу Первой мировой войны.

Второй прорыв греческих судовладельцев – открытие нефтяных месторождений в районе Персидского залива. Огромные природные запасы в Бахрейне обнаружили англичане еще в 1930-х годах, однако полномасштабная промышленная добыча нефти началась в регионе уже после окончания Второй мировой. Греческие бизнесмены воспользовались ситуацией – они понимали, что добытую нефть придется транспортировать в Европу и США и вложились в строительство танкерного флота. У США тоже были свои танкеры, и американцы пробовали отодвинуть греков от этого бизнеса. Однако на помощь грекам пришел Суэцкий кризис – война между Египтом и Израилем привела к блокировке Суэцкого канала, через который ближневосточная нефть шла потребителям. Оставался длинный путь в обход Африки, и американцы от безвыходности воспользовались новейшими супертанкерами Аристотеля Онассиса и Ставроса Ниархоса – греческих бизнесменов, ставших благодаря этому миллиардерами.

Последующие годы мощь греческого торгового флота только росла. Этому способствовали и местные законы – в 1960-х судовладельцев в Греции освободили от большинства налогов по зарубежным операциям. Сказалось и специфическое отношение к нормам права – в отличие от многих зарубежных конкурентов, греческие владельцы торговых судов не брезговали контрабандой, нарушали санкции, введенные против ЮАР, Ирана и Ирака, активно пользовались инсайдерской информацией, предоставляемой им греческим правительством.

Помог и распад СССР – многие советские торговые суда (а советский торговый флот был пятым по величине в мире) перешли греческим судовладельцам с помощью нехитрой схемы – сухогрузы вставали на ремонт (порой мнимый) в греческие доки, греки выставляли счет за ремонт. Советские пароходства ссылались на отсутствие денег и отказывались платить. Суда арестовывались и продавались греческим судовладельцам через аукцион за треть реальной стоимости. Вероятно, руководители пароходств тоже не оставались внакладе.

Предшественники Маринакиса в «Олимпиакосе» – финансовый аферист и агент «Штази»

Если почитать официальную биографию Эвангелоса Маринакиса, то может сложиться впечатление, что он – парень, сделавший бизнес чуть ли не с нуля – превратил маленькое семейное дело, состоявшее из нескольких суденышек, в огромный процветающий транспортный флот.

Это не вполне соответствует действительности. Эвангелос родился в богатой семье и получил образование в Лондоне. Его деду принадлежал крупнейший литейный завод на Крите, производивший колокола, которые покупали церкви и монастыри во многих странах Средиземноморья. Его отец Мильтиадис Маринакис перевез семью с Крита в Пирей – главный порт Греции, где открыл успешный судоремонтный док, а параллельно стал влиятельным греческим политиком и депутатом греческого парламента от праволиберальной партии «Новая Демократия».

От отца Эвангелос унаследовал и страсть к футболу. Мильтаидис был настоящим фанатом «Олимпиакоса». В 1979 году вместе с группой местных судовладельцев он выкупил клуб и с 1984 года работал в нем генеральным директором, совмещая эту работу с депутатской. При Маринакисе-старшем «Олимпиакос» выиграл несколько титулов в чемпионате, однако финансовое положение клуба сильно ухудшилось.

Судовладельцы продали клуб, но следующие 20 лет для «Олимпиакоса» были неоднозначными – периоды без титулов сменялись затяжными победными сериями. Владельцами клуба тогда выступали люди с интересным бэкграундом – молодой банкир Коскотас оказался мошенником – он размещал в своем банке деньги греческих госкомпаний, а потом выводил их на частные счета. Разразившийся скандал привел к политическому кризису в Греции и отставке многолетнего лидера партии Андреа Папандреу. Коскотаса арестовали в США (он был американским гражданином) и дали 25 лет тюрьмы, из которых отсидел 12.

Следующий владелец «Олимпиакоса» Сократис Коккалис был гораздо успешнее – он закрыл клубные долги и вернул гегемонию в национальном первенстве: при нем «Олимпиакос» выдал серию из 12 чемпионств в 13 сезонах (1997 по 2009 гг). Для болельщиков Коккалис, чьим основным бизнесом были лотереи (в том числе и в России 1990-х), был настоящим героем. Их даже не смутили рассекреченные документов разведки ГДР, из которых следовало, что Коккалиса еще в 1960-х завербовала секретная служба «Штази». Как агент восточногерманских спецслужб он высылал отчеты, связанные с политикой и экономикой Греции, и взятками добился большого контракта государственной телекоммуникационной компании Греции на покупку оборудования из ГДР.

Именно Коккалис, которому уже исполнился 71 год, и передал «Олимпиакос» в руки Эвангелоса Маринакиса, которого представил как своего преемника и искреннего болельщика клуба из Пирея.

Маринакис превратил «Олимпиакос» в греческого гегемона. Утверждали, что при помощи коррупции и договорняков

До покупки «Олимпиакоса» Маринакиса не слишком знали даже в Греции. Представляли как сына старшего Маринакиса – депутата и бывшего гендиректора «Олимпиакоса». Да, фирма Эвангелоса Capital Maritime Group процветала. Но мало ли в Греции успешных судовладельцев. Тем более что Маринакис в списке самых богатых судовладельцев занимал лишь 8-е место с состоянием в 600 млн долларов.

Однако приобретение «Олимпиакоса» изменило все, в стране с огромным числом фанатичных болельщиков владелец самого популярного клуба – это особый статус. Практически одновременно с покупкой клуба Маринакис избрался главой греческой Суперлиги и вице-президентом Греческой федерации футбола. То есть в одночасье стал важнейшей фигурой в греческом футболе.

И сразу посыпались скандалы. Первый случился весной 2011-го. После афинского дерби форварда «Панатинаикоса» Джибриля Сиссе избили болельщики «Олимпиакоса». Во время игры темнокожего француза закидывали пластиковыми стаканами с пивом и бананами, а трибуны скандировали расистские оскорбления. После завершения матча Сиссе столкнулся в подтрибунке с Маринакисом, где высказал ему претензии. Тот ответил какой-то резкостью, которую Сиссе трактовал как угрозу. А спустя полчаса на Сиссе напали.

Адвокаты форварда настаивали, что фанаты действовали по приказу Маринакиса, которого оскорбила дерзость Сиссе. Защита президента «Олимпиакоса» все отрицала, и в итоге суд признал его невиновным. Это был первый из многочисленных случаев, когда Маринакису удавалось выходить сухим из воды благодаря благосклонности судей.

Эпизод с Сиссе может показаться незначительным, особенно учитывая, что футболист по большому счету отделался испугом и парой синяков. Следующий скандал оказался гораздо масштабнее.

Спустя три месяца УЕФА опубликовал 130-страничный доклад, давший старт расследованию о коррупции в греческом футболе, вошедшем в историю как «Кариополис». В документе были свидетельства о 40 договорных матчах. В качестве доказательств к докладу приложили стенограммы прослушек телефонных разговоров с участием футбольных менеджеров, владельцев команд, представителей Суперлиги, федерации футбола и судей, в которых обсуждались исходы предстоящих матчей. В докладе содержались конкретные имена предположительных организаторов договорных матчей, и одной из ключевых фигур называли Эвангелоса Маринакиса.

За докладом последовало полицейское расследование. Полиция арестовала двух президентов клубов Суперлиги – Ахиллеаса Беоса из «Олимпиакоса» (Волос) и Ставроса Псомиадиса из «Кавалы», а также еще 8 футбольных функционеров. Несколько менеджеров объявили в розыск, 68 человек попали в число подозреваемых. Среди них оказались Маринакис, президент «Эгалео» Томас Митропулос, владелец «Левадиакоса» Иоаннис Компотис, владелец «Астероса Триполиса» Димитрис Бакос, четверо судей, работавших на матчах Суперлиги.

На суде, начавшемся в 2013 году, вскрылись глубокие проблемы греческого футбола. По версии прокуратуры, речь шла не просто об отдельных матчах с фиксированными результатами, которые позволяли причастным заработать на ставках, а системной коррупции гигантских масштабов.

Участники сговора определяли, какие клубы вылетят из Суперлиги, какие поднимутся наверх, кто будет играть в еврокубках. Чемпионство не обсуждалось – бессменным чемпионом Греции с 2010 года был «Олимпиакос». Прокурор Стаматос Даскалопулос в суде заявил, что убежден, что всю систему выстроил владелец и президент «Олимпиакоса» Эвангелис Маринакис, которому он предъявил обвинения в лжесвидетельстве, мошенничестве, взяточничестве, организации договорных игр и создании преступной группировки.

В качестве основных доказательств прокуратура приводила распечатки телефонных прослушек разговоров Маринакиса со своими подчиненными, которые он вел, используя сим-карты рабочих-мигрантов из Китая и Пакистана. Подробности этих переговоров активно сливались в греческие медиа. Особо резонансный эпизод – взрыв пекарни судьи Петроса Константинеаса в 2012 году. За месяц до этого он отказался от обеспечения нужного результата в игре «Олимпиакос» – «Ксанти», и гособвинение считало, что между этими фактами есть прямая связь.

Казалось, футбольной карьере Маринакиса конец. В 2015 году он был временно отстранен от футбольной деятельности, формально сложил полномочия президента «Олимпиакоса» до завершения суда. Ему даже пришлось заплатить залог в 200 тысяч евро, чтобы не дожидаться суда под арестом.

Но и в этот раз Маринакис избежал наказания. Он отрицал все обвинения и объяснял возникший скандал заговором. В частности, потребовал замены прокурора Аристидиса Кореаса на основании того, что тот якобы болеет за «Панатинаикос» и придерживается левых политических взглядов (сам Маринакис не скрывает правых убеждений). По мнению Маринакиса, это противоречило принципам беспристрастности во время суда. И этот довод сработал – незадолго до начала слушаний прокурора заменили.

Новый гособвинитель Панайотис Пулиос отказался от обвинений в адрес Маринакиса, и коллегия судей в июле 2015 года вынесла оправдательный приговор по всем пунктам. Два апелляционных суда подтвердили это решение, оправдав не только Маринакиса, но и всех 28 обвиняемых, проходивших по делу. «Кариополис», начинавшийся как масштабное расследование коррупции в греческом футболе, закончился ничем.

Новые обвинения Маринаксиса: тонны героина и финансирование неофашистских боевиков

Параллельно с «Кариополисом» Маринакис оказался фигурантом еще одного громкого расследования в Греции, которое уже не имело отношения к футболу. 10 июня 2014 года информатор греческой полиции сообщил, что за четыре дня до этого в небольшой порт рядом с Афинами прибыл нефтяной танкер Noor One с двумя тоннами героина на борту. По словам информатора, наркотик еще находится на территории Греции: организаторы поставки должны были вывезти его из порта, разбавить пятью тоннами заранее купленной мраморной пыли, упаковать мешки с маркировкой «пакистанский белый сахар», после чего переправить в Италию. Оттуда героин должны были перевезти в Бельгию и Голландию, а дальше – распространить по Европе.

Полиция оперативно конфисковала 2,1 тонны наркотика в четырех местах, арестовала всех членов экипажа Noor One, а также несколько человек на складах, где хранился героин. Довольно быстро сложилась картина: поставку организовали несколько лидеров банд курдской мафии. На рейде Персидского залива они перегрузили мешки с наркотиками на борт греческого танкера, вышедшего из Дубаи. Члены этих банд, прибывшие из Бельгии, занимались и разгрузкой наркотиков уже в Греции.

Главарей курдской мафии задержать не удалось – только рядовых бойцов. Зато под арестом оказался владелец Noor One Эфтимиос Яннусакис – мелкий нефтяной трейдер, зарабатывавший на незаконном вывозе и продаже подсанкционной иранской нефти. По словам Яннусакиса, его партнерами в этом незаконном бизнесе были курдские бандиты, которые и предложили хорошо заработать на поставке крупной партии героина в Европу.

Учитывая масштаб арестованной партии героина, дело привлекло большое внимание медиа. Самостоятельные расследования начали несколько известных греческих журналистов. Интерес к делу подогревали и события в соседней Турции, а также в ОАЭ и Голландии, где скрывались причастные к поставке курды. Это было похоже на фильм Тарантино: на закупку партии наркотика скидывались несколько банд, и теперь, потеряв деньги, они начали искать «крысу». В результате – 17 трупов наиболее авторитетных и разыскиваемых курдских криминальных авторитетов. Из тех, кого греческая полиция называла организаторами поставки, в живых остался лишь Наджи Зиндашти, имевший несколько судимостей за торговлю наркотиками. При этом он сам выжил при нескольких покушениях, но потерял дочь и племянника – их расстрелял неизвестный.

Казалось, дело, несмотря на весь масштаб, очевидное. Однако следователи и журналисты увидели несостыковки. Основные подозреваемые выглядели слишком мелкими для партии такого масштаба. И чтобы понять, кто мог стоять за операцией, решили пристальнее изучить связи судовладельца Яннусакиса. И тут же всплыла фигура владельца «Олимпиакоса».

Следствие установило, что Маринакис переводил крупные суммы Яннусакису на непонятные цели и помог приобрести ему Noor One – тот самый танкер, перевозивший героин. Журналисты еще раз изучили огромные стенограммы прослушек телефона Маринакиса со времен расследования коррупции в футболе и нашли несколько фрагментов, которые могли иметь отношение к транзиту героина.

В 2012 году, когда Яннусакис приобрел Noor One, Маринакис обсуждал со своим доверенным лицом в Дубае некий «большой проект». Тот отвечал, что «лодка готова» и они «ждут зеленый свет, чтобы начать дело». Незадолго до отплытия Noor One из Дубая в разговорах фигурировала некая «иранская рыбацкая лодка» и неназванный груз, который надо доставить любым способом в плохую погоду.

Но все это были косвенные доказательства, которые сам Маринакис называл домыслами и бредом. Настоящая сенсация произошла в 2018 году, когда Яннусакис, уже приговоренный к пожизненному заключению, дал интервью, в котором рассказал, что на Noor One было не две, а три тонны героина. По его словам, еще одну тонну он разгрузил на небольшое судно возле Крита еще по пути в конечную точку следования. Этот героин через Черногорию и Сербию сразу же был переправлен в Западную Европу, и весь этот наркотик принадлежал лично Эвангелису Маринакису, который и был организатором и крупнейшим инвестором всей операции.

К тому времени Маринакис уже владел «Ноттингем Форрест», и сенсация из Греции шокировала англичан. Клубная пресс-служба выпустила открытое письмо к болельщикам, в котором выразила полную поддержку Маринакису, отметив, что против него не выдвинуто никаких официальных обвинений. Через несколько месяцев Яннусакис отказался от слов – заявил, что оговорил Маринакиса. После этого апелляционный суд заменил ему пожизненный срок 18-летним заключением. В 2021 году Яннусакис вышел на свободу по УДО, отбыв за решеткой 6 лет.

В то же время в Греции при различных обстоятельствах (самоубийства, автокатастрофы и т.д.) стали погибать люди, которые могли бы выступить свидетелями по делу, в частности моряки с Noor Onе – большинство из них оправдал суд, посчитав, что они не знали о контрабанде.

Журналист-расследователь американского журнала The New Republic Александр Клапп в 2020 году утверждал, что связался через электронную почту с Наджи Зиндашти, последним выжившим курдским авторитетом, участвовавшим в организации поставки героина. Тот подтвердил, что на одной из встреч в Дубае, где обсуждались детали предстоящей операции, вместе с Яннусакисом был очень толстый грек, который не назвал свое имя, поэтому они между собой называли «Шишман» (толстяк в переводе с турецкого).

Клапп отправил Зиндашти десяток портретов греков соответствующего телосложения, и тот отметил фотографию Маринакиса, заявив, что на встрече был именно он.

Однако в 2021-м году отдел по борьбе с коррупцией Пирея заявил, что закрывает расследование о причастности Маринакиса к поставке героина на Noor One в связи с отсутствием улик. Следователи пришли к выводу, что единственная установленная связь, которая могла бы указывать на причастность Маринакиса – переводы денег Яннусакису, но они не имеют отношения к контрабанде наркотиков, а являются оплатой за услуги владельца Noor One по перевозкам нефти.

Маринакис как обычно обвинил в клевете политических оппонентов из левой партии СИРИЗА, находившейся у власти в Греции до 2019 года. Сам Эвангелис, в отличие от своего отца, не стремился к карьере в политике. Ограничился членством в городском совета своего родного города Пирея, но при этом в выборах участвовал как независимый кандидат.

Выше уже отмечалось, что Маринакис не скрывает правых взглядов, как и большинство его конкурентов-судовладельцев. Именно их называли важнейшими спонсорами греческой ультраправой партии «Золотая заря», лидеры которой обещали возвращение Греции диктаторского режима «черных полковников». Годы правления военной хунты (1967-74) были отличным временем для торгового флота: военные освободили судовладельцев от большинства налогов, запретили деятельность профсоюзов и коммунистических организаций, которые склонны организовывать забастовки по любому поводу и требовать постоянного повышения зарплаты рабочим.

Партия «Золотая заря» родилась на основе одноименного журнала, который издавал греческий ультраправый политик Николаос Михалолиакос. Он призывал возродить великую Элладу, называл греков настоящими арийцами и обещал в случае прихода к власти вернуть в родную гавань исконно греческие земли, под которыми подразумевал Константинополь (ныне Стамбул) и большую часть турецкого побережья Средиземного моря.

В 1993 году он зарегистрировал «Золотую зарю» как политическую партию. Первое десятилетие ее сторонников воспринимали как маргиналов, однако во время экономического и политического кризиса к «Золотой заре» пришел успех – она получила 7% на национальных выборах в 2012 году и впервые пробилась в парламент.

Успех обеспечила критика политики Евросоюза, обещание остановить поток мигрантов в страну и навести жесткий порядок на улицах. С подобными программами в те годы выступали многие правые евроскептики, набиравшие популярность в странах старой Европы. Но даже на фоне идеологических союзников типа «Национального фронта» Мари Ле Пен «Золотая заря» выглядела чересчур радикально. Ее сторонники в черной военной униформе устраивали факельные шествия под флагом с символом, напоминающим свастику, организовывали ночные рейды с избиениями мигрантов и левых активистов.

По данным социологических опросов, электоральную базу «Новой зари» составляли сотрудники полиции (около 50% полицейских голосовали за партию на выборах в середине 2010-х) и футбольные фанаты, среди которых особо выделялись члены группировок «Олимпиакоса», что рождало слухи о финансовой поддержке Маринакиса.

В 2014 году «Золотая заря» поддержала присоединение Крыма к России и создание народных республик на Донбассе. Майдан в Киеве руководители партии назвали следствием «сионистского заговора». Это прибавило партии голосов на выборах в Европарламент – в 2014 году «Золотая заря» получила 9%. Однако имидж был настолько одиозным, что российский МИД поспешил откреститься от таких сторонников, причислив партию к списку организаций, исповедующих идеи неонацизма, расовой и национальной исключительности.

Это произошло уже после ареста лидеров «Золотой зари» Михалолиакоса и еще шести депутатов греческого парламента. Это случилось после того, как член «Золотой зари» Йоргос Рупакиас зарезал на улице популярного рэпера Павлоса Фиссаса, известного своими антифашистскими взглядами. Следствие установило, что убийца музыканта обсуждал нападение с товарищами по партии.

Судебное разбирательство продолжалось семь лет. В 2020-м суд признал «Золотую зарю» преступной организацией, действующей под прикрытием политической партии. Лидер партии Михалолиакос получил 13 лет тюрьмы. Еще до окончания процесса Эвангелос Маринакис открестился от любых ассоциаций с «Золотой зарей» и выступил с публичным осуждением актов правого террора на улицах греческих городов.

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Фото: Eastnews.ru /imago sportfotodienst, Adrian DENNIS; Gettyimages.ru /Richard Heathcote, Clive Mason, Milos Bicanski, Nathan Stirk, Jon Buckle, Tony Marshall, Laurence Griffiths, Paul Thomas, Michael Steele