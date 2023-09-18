11 комментариев

Боль «МЮ» – это не только результаты на старте сезона. Ситуацию намного усложняют проблемы с недоступностью игроков: например, в этом туре перед «Брайтоном» (проиграли 1:3) главный тренер Эрик тен Хаг не мог рассчитывать, по сути, на полноценный состав.

Да, складывается целая команда. И даже не придется притягивать позиции: Тирелл Маласиа выходил справа в защите вместо Далота, Амада наигрывали ложной девяткой в товарищеских матчах.

Лисандро Мартинес в итоге сыграл, но до этого у него было повреждение в сборной – определение «не в форме» точно подходит. Софьян Амрабат тоже вернулся с травмой после международной паузы.

● Джейдон Санчо отказался извиниться перед Тен Хагом и отстранен «до решения проблемы с дисциплиной».

● Антони тоже отстранен – но по другой причине: на фоне обвинений от бывшей девушки.

● Остальные из списка травмированы.

Есть и хорошие новости: по прогнозам, Маласиа, Варан и Маунт вернутся до конца сентября. Лишь бы к этому моменту не вылетел кто-то еще.

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh