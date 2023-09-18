Буря в стакане
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Из недоступных игроков «МЮ» можно собрать целую команду

Тирелл Маласиа Тирелл Маласиа
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Софьян Амрабат Софьян Амрабат
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Рафаэль Варан Рафаэль Варан
Антони Антони
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Амад Диалло Амад Диалло
Кобби Майну Кобби Майну
Том Хитон Том Хитон
Люк Шоу Люк Шоу
Футбол Футбол

Боль «МЮ» – это не только результаты на старте сезона. Ситуацию намного усложняют проблемы с недоступностью игроков: например, в этом туре перед «Брайтоном» (проиграли 1:3) главный тренер Эрик тен Хаг не мог рассчитывать, по сути, на полноценный состав.

Да, складывается целая команда. И даже не придется притягивать позиции: Тирелл Маласиа выходил справа в защите вместо Далота, Амада наигрывали ложной девяткой в товарищеских матчах.

Лисандро Мартинес в итоге сыграл, но до этого у него было повреждение в сборной – определение «не в форме» точно подходит. Софьян Амрабат тоже вернулся с травмой после международной паузы.

● Джейдон Санчо отказался извиниться перед Тен Хагом и отстранен «до решения проблемы с дисциплиной».

● Антони тоже отстранен – но по другой причине: на фоне обвинений от бывшей девушки.

● Остальные из списка травмированы.

Есть и хорошие новости: по прогнозам, Маласиа, Варан и Маунт вернутся до конца сентября. Лишь бы к этому моменту не вылетел кто-то еще.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

«МЮ» месяц не продавал футболки Хейлунда из-за отсутствия буквы «Ø». А почему она так важна?

Фото: Gettyimages.ru/Eddie Keogh

11 комментариев

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siralexf
Сюда надо добавить Марсьаля, доступного на 20 минут
+32
0
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Samuro
Клуб превратился в не пойми что
+8
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Ilya Shilovskiy
Лысый, держись!
+7
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+6
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Взвешенный вомбат Китая
Легкая прогулка для Брайтона =)
+5
0
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Т Марк
Ответ Ivan_R
ээх что за херня в МЮ творится?((( ещё и Санчо Ган... как баран ся ведёт...Лучше бы летом за Биллингема всеми силами боролись...
Он отказался сам от перехода в МЮ ещё когда играл в Бирмингиме.
+2
0
+2
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Ivan_R
ээх что за херня в МЮ творится?((( ещё и Санчо Ган... как баран ся ведёт...Лучше бы летом за Биллингема всеми силами боролись...
+1
0
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Denis11Reds
Ответ siralexf
Сюда надо добавить Марсьаля, доступного на 20 минут
Ну как раз, на замену пойдёт
+1
0
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Валерий Фолин
Ответ Denis11Reds
Ну как раз, на замену пойдёт
В состав ввести тех баб что орали на Гринвуда. Пусть отрабатывают психоз свои феменистическии
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Руслан Саидов
атмосфера в мю так себе, нужен тип вроде ферги
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Аркадий Коллапсников
Он пытался заставить Санчо перед собой извиниться? До чего же жалкое создание((
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Muni Klar
Ответ Denis11Reds
Ну как раз, на замену пойдёт
ахахах
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