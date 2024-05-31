Путь «Боруссии» к финалу через матчи с «Реалом». С покером Левандовского и спасением Шюррле

«Дортмунд» впервые за 11 лет сыграет в финале Лиги чемпионов. Немцы прошли длинный путь, оступались в том числе и с «Реалом».

Левандовски размазал «Мадрид» покером в полуфинале ЛЧ. И жалел, что не забил 5

В ЛЧ-2012/13 «Боруссия» Юргена Клоппа разобралась с «Мадридом» сначала в группе, а затем и в полуфинале.

В первом матче все решили голы Роберта Левандовского и Марселя Шмельцера (2:1). После игры Моуринью и Роналду успокаивали друг друга, что «ничего страшного не произошло».

«Мадрид» планировал ответить, но едва не проиграл и во втором матче – выручил поздний гол Месута Озила на 88-й (только 2:2). Клопп гордился: «Конечно, жаль пропускать в концовке, но в целом это был очень интересный и динамичный матч. Нам удалось навязать «Реалу» свою игру».

В итоге «Дортмунд» уверенно выиграл группу, «Мадрид» пришел следом, «Аякс» и «Ман Сити» пролетели мимо плей-офф.

В 1/8 финала «Боруссия» разбила «Шахтер» (2:2 и 3:0), в 1/4 со скандалом прошли «Малагу» – победный гол влетел из офсайда. А в полуфинале вновь попался «Мадрид», и там 24-летний Левандовски оформил покер!

Первый гол влетел уже на 8-й минуте: Левандовски классно открылся под навес и позиционно переиграл Пепе. В конце первого тайма Криштиану Роналду сделал 1:1, но дальше в протоколе сверкал только Левандовски.

В начале второй половины Роберт подобрал мяч и прошил Диего Лопеса с ударил с близкого расстояния. На 55-й минуте поляк шикарно всадил под перекладину, а на 66-й добавил четвертый с пенальти – вот это шоу!

Роберт все еще помнит ощущения после каждого гола. Слушаем форварда:

«Когда я забил первый мяч, услышал, наверное, самые громкие аплодисменты в жизни. В эпизоде со вторым голом увидел, что ближняя штанга пустая. Когда бил, в последний момент решил ударить в другой угол.

Вау, два гола в полуфинале, а потом случается третий. Хет-трик. Я проехался на коленях и почувствовал едва заметный спазм в бедре. Мигом подумал: «Вставай, пока не стало хуже» (на повторах видно, как быстро Роберт подорвался с колен – Спортс).

Я глянул на часы и подумал: «Господи, так много времени осталось?» Почувствовал прилив адреналина, но знал, что должен сохранять спокойствие. Спустя мгновение – пенальти. Полмира смотрело. Шанс забить четвертый.

Если ты стараешься, то всегда будешь на шаг впереди. У меня был шанс и не было места для страха. Я должен был взять мяч и забить четвертый».

Вернувшись домой после матча, Левандовски сделал две вещи: пожалел, что не забил пятый, и попросил жену приготовить панкейки.

Дома «Реал» прижал «Дортмунд» и победил 2:0, но для финала этого не хватило. Клопп шагнул дальше, но трофей в итоге взяла «Бавария».

Анчелотти уже проходил «Боруссию» в 2014-м. А ведь Ройс почти устроил камбэк с 0:3

«Мадрид» отомстил через год: уже с Анчелотти убрали «Боруссию» в четвертьфинале ЛЧ. Бэйл, Иско и Криштиану организовали в Мадриде разгром – 3:0.

Клопп после матча переживал из-за индивидуальных ошибок: «Мы практически отдали сопернику две голевые передачи. Первый гол еще можно было пропустить, там была превосходно исполненная атака. Но вот второй и третий мы отдали слишком легко. Не защищались так, как хотели, оставляли слишком много свободных зон, играли не так компактно, как мне бы хотелось».

Крупное поражение в первом матче почти не оставило шансов во втором. «Думаете, я идиот? – спрашивал Клопп. – Мы проиграли 0:3 и должны заткнуться. Мы не в том положении, чтобы произносить громкие речи и говорить, что надежда умирает последней».

А ведь почти получилось. Марко Ройс оформил дубль, но третий забить не успели. «Надо сделать видеопособие и показывать его всем командам, которые уступили в первом матче со счетом 0:3», – Клопп гордился, несмотря на вылет.

Так «Дортмунд» проиграл будущему чемпиону: помним, как Серхио Рамос сравнял в самой конце финала, а в экстра-таймах «Атлетико» рассыпался.

В группе «Реалу» забивал даже Шюррле. Вырвал ничью в самой концовке

Еще четыре раза «Реал» и «Боруссия» играли в группах – в 2016-м и 2017-м. Сначала «Дортмунду» Андре Шюррле – классно пробил в ближний угол и вырвал ничью 2:2 на 87-й минуте.

Ответка в Мадриде закончилась с тем же счетом: «Боруссия» отыгралась с 0:2 усилиями Обамеянга и Ройса (снова был гол в концовке). Это позволило «Дортмунду» взять первое место в группе с «Легией» и «Спортингом». «Реал» – второй, зато снова с трофеем, в финале разгромили «Ювентус» (4:1). «Боруссию» в четвертьфинале остановил «Монако».

Последние матчи с «Мадридом» у «Боруссии» не получились: в 2017-м проиграли и дома, и в гостях, финишировали с двумя очками в группе. Криштиану закинул дубль в первой игре, а Лукас Васкес затащил во второй.

Теперь новый раунд – самый важный для «Боруссии» и «Реала».

Почему «Боруссия» прошла «ПСЖ», что делает камбэк «Реала» особенным – хайлаты ответных полуфиналов ЛЧ

Фото: East News /JOHN MACDOUGALL / AFP, MICHAEL ZEMANEK / BACKPAGE IMAGES Ltd / DPPI via AFP; Gettyimages.ru /Lars Baron/Bongarts, Dennis Grombkowski/Bongarts