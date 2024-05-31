Бут о финале ЛЧ: «Будет 1:1 в основное время. «Боруссия» выиграет по пенальти»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Владимир Бут Футбол

Владимир Бут верит в победу «Боруссии» в финале Лиги чемпионов.

«Реал» фаворит в этом матче, но игра покажет. Надеюсь, «Дортмунд» выиграет. В финале Лиги Европы «Байер» был явным фаворитом, но победила «Аталанта», все возможно.

«Боруссия» шла тоже небольшим фаворитом против «Атлетико» и «ПСЖ». Можно сказать, что в этом году в Лиге чемпионов фортуна на их стороне и, возможно, в финале тоже фарт улыбнется черно-желтым цветам. Я думаю, что будет 1:1 в основное время и по пенальти «Боруссия» выиграет», – сказал экс-игрок «Боруссии».

Бут выступал за «Боруссию» с 1994 по 2000 годы. На его счету 10 голов и 6 результативных передач в 100 матчах за дортмундский клуб.

«Боруссия» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов 1 июня.

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4 комментария
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И потом Бут просыпается.
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Я сначала подумал что это другой Бут. Который в США сидел.
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