50 комментариев

Что это было?

«Ман Юнайтед» крепко смотрелся против «Баварии»: не проваливался в защите, старался атаковать, еще в самом начале матча Кристиан Эриксен предательски с нескольких метров не прошил в Свена Ульрайха.

А потом случилась ошибка Онана.

Онана пропустил мяч под собой

На 28-й минуте Лерой Сане отыгрался с Харри Кейном и зарядил с линии штрафной. Казалось, Андре Онана легко вытащит удар по центру.

Но нет.

Кипер пропустил мяч прямо под собой.

Остался лежать на поле, осознавая чудовищную ошибку.

Через пару минут «Юнайтед» пропустил второй: Серж Гнабри оказался один в штрафной и не оставил шансов. 0:2!

А ведь перед матчем Онана заряжался: «Заменить Давида Де Хеа не так-то просто. Я не думаю, что я здесь лишь потому, что хорошо играю ногами. Прежде всего надо защищать ворота – вот почему я здесь».

Не вышло.

«Ничего страшного, если ошибусь». Онана не боится привозить – говорит, часть жизни вратарей

Несмотря на то, что камерунца покупали в первую очередь из-за хорошей игры ногами, он силен и на ленточке. Эксперт The Athletic Мэтт Пиздровски суммировал: «Все его качества – остановка кроссов, организация обороны, отражение ударов, игра ногами – гораздо полнее и совершеннее, чем у Де Хеа.

Идеально соответствует тому типу вратаря, который нужен Тен Хагу, чтобы получить максимальную отдачу от системы игры. Нетрудно представить Онана во главе обороны «Юнайтед», организующего игру сзади или делающего длинную передачу на ход убегающему Рэшфорду».

Онана ранее рассказывал об отношении к привозам – он не боится ошибаться:

«Голкипер должен понимать, что ошибки — это часть жизни. Я не планирую ошибаться, но знаю, что однажды сделаю это. Я даю себе установку: если я ошибусь в этом матче, ничего страшного, потому что это часть моего обучения.

Вратарь должен обладать сильным характером. Если ты думаешь об ошибках, это проблема. Ошибки — нормальное явление. Например, если при игре ногами не рисковать, то не будет и проблем, хотя ты не поможешь команде».

Онана признает: у него сложный старт в «МЮ», против «Баварии» проиграли из-за него

Андре после матча сам захотел дать интервью и объясниться: «После моей ошибки мы потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас, а особенно для меня, потому что я всех подвел. Команда была хороша – все, кроме меня. Мы проиграли сегодня из-за меня.

Мы были хороши с мячом, создавали моменты. А когда они пробили в створ, мы сразу же пропустили. Мне нужно учиться на таких ошибках и двигаться дальше.

К сожалению, у меня задался сложный старт в «Юнайтед».

Фото: East News/CHRISTOF STACHE / AFP, Tobias SCHWARZ / AFP, AP Photo/Matthias Schrader; IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press