50 комментариев

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«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

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Что это было?

«Ман Юнайтед» крепко смотрелся против «Баварии»: не проваливался в защите, старался атаковать, еще в самом начале матча Кристиан Эриксен предательски с нескольких метров не прошил в Свена Ульрайха.

А потом случилась ошибка Онана.

Онана пропустил мяч под собой

На 28-й минуте Лерой Сане отыгрался с Харри Кейном и зарядил с линии штрафной. Казалось, Андре Онана легко вытащит удар по центру.

Но нет.

Кипер пропустил мяч прямо под собой. 

Остался лежать на поле, осознавая чудовищную ошибку.

Через пару минут «Юнайтед» пропустил второй: Серж Гнабри оказался один в штрафной и не оставил шансов. 0:2!

А ведь перед матчем Онана заряжался: «Заменить Давида Де Хеа не так-то просто. Я не думаю, что я здесь лишь потому, что хорошо играю ногами. Прежде всего надо защищать ворота – вот почему я здесь».

Не вышло.

«Ничего страшного, если ошибусь». Онана не боится привозить – говорит, часть жизни вратарей

Несмотря на то, что камерунца покупали в первую очередь из-за хорошей игры ногами, он силен и на ленточке. Эксперт The Athletic Мэтт Пиздровски суммировал: «Все его качества – остановка кроссов, организация обороны, отражение ударов, игра ногами – гораздо полнее и совершеннее, чем у Де Хеа.

Идеально соответствует тому типу вратаря, который нужен Тен Хагу, чтобы получить максимальную отдачу от системы игры. Нетрудно представить Онана во главе обороны «Юнайтед», организующего игру сзади или делающего длинную передачу на ход убегающему Рэшфорду».

Онана ранее рассказывал об отношении к привозам – он не боится ошибаться: 

«Голкипер должен понимать, что ошибки — это часть жизни. Я не планирую ошибаться, но знаю, что однажды сделаю это. Я даю себе установку: если я ошибусь в этом матче, ничего страшного, потому что это часть моего обучения.

Вратарь должен обладать сильным характером. Если ты думаешь об ошибках, это проблема. Ошибки — нормальное явление. Например, если при игре ногами не рисковать, то не будет и проблем, хотя ты не поможешь команде».

Онана признает: у него сложный старт в «МЮ», против «Баварии» проиграли из-за него

Андре после матча сам захотел дать интервью и объясниться: «После моей ошибки мы потеряли контроль над игрой. Это сложная ситуация для нас, а особенно для меня, потому что я всех подвел. Команда была хороша – все, кроме меня. Мы проиграли сегодня из-за меня. 

Мы были хороши с мячом, создавали моменты. А когда они пробили в створ, мы сразу же пропустили. Мне нужно учиться на таких ошибках и двигаться дальше. 

К сожалению, у меня задался сложный старт в «Юнайтед».

«МЮ» привез в Мюнхен трех ЦЗ (один – Эванс!) и четырех вратарей. У Тен Хага катастрофа с составом

Бавария Германия – Манчестер Юнайтед Англия 4:3 (2:0, 2:3)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Сане, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 49 Хейлунд, 3:1 – 53, пенальти Кейн, 3:2 – 88 Каземиро, 4:2 – 90 Тель, 4:3 – 90 Каземиро.
БаварияУльрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих, Лаймер, Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 75), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактоминей, 69), Каземиро, Бруну Фернандеш, Пельистри (Гарначо, 81), Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 81).
Предупреждения:
Мартинес (62), Горетцка (62).

Фото: East News/CHRISTOF STACHE / AFP, Tobias SCHWARZ / AFP, AP Photo/Matthias Schrader; IMAGO/Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

50 комментариев

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Алексей Филиппов
МЮ надо попробовать найти нового вратаря, сейчас как раз Де Хея без клуба, ему всего 32, хороший вариант
+77
-6
+71
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Игорь Романов
Крайне дырявый вратарь
+40
-8
+32
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Ruslan Bakanov
Зато ногами играет лучше Де Хеа ))00)
+34
-5
+29
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jss
"Я затмлю славу Харри Магвайера" - оптимистично заявил Андре Онана при переходе в команду
+18
-3
+15
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Гриззли
Так он частенько такие ляпы совершает. Такое ощущение, что Тен Хаг не смотрел его игры в прошлом сезоне. Достаточно вспомнить матч Интера с Барсой в ЛЧ, когда Онана пропустил все что в его сторону летело или катилось, подарив Барселоне ничью.
+15
-2
+13
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xion76
И вот на "это" променяли легенду клуба!
+11
-4
+7
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Чёрный тюльпан
Да Де Хеа такие же пускал, правда на фоне Онаны и тащил порой сложные мячи, но этот хоть атаки начинать умеет за счёт умения играть ногами. А в целом вопрос простой: в начале интересовались Райей, который в ТОП3 по продвинутой статистике прошлого сезона, адаптирован к АПЛ, 2-й номер в сборной Испании, не хуже играет ногами, но на ленточке сильнее, цена на него изначально была смешной, это уже Арсенал под конец хорошо заплатил, но всё равно меньше, чем МЮ за Онану, так нахрена нужен был этот африканский рудокоп (ах да, он ещё в сборную теперь уезжать будет на КАН, потому что возобновил карьеру там, хотя брали его в качестве игрока, который на уровне сборных закончил)? Как всегда с игроками не угадываем, когда стоит выбор между одним и другим, а после ещё и переплачиваем.
+9
-2
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Алексей Филиппов
Ответ Алексей Иванов
Серьезно 32?
Да серьезно, а ты не верил?
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-1
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DAVID19-91
Ответ Quack
1. Да, давайте сделаем вид, что ДеХея не привозил почти в каждом матче, по сути в одиночку слив команде финал кубка Англии с Сити. 2. Зачем вообще упоминать, что Онана в одного полностью разбивал первую линию прессинга Баварии и по сути только благодаря нему МЮ мог разыгрывать мяч в пас от ворот 3. Ну и конечно про несколько крутых сейвов мы тоже не напишем, но теперь в каждой новости будем приплетать ошибку Онаны ради кликбейта Спортс, а вы и ваши авторы - просто днище. Когда не умеешь в журналистику/публицистику, то просто надо набрасывать ради комментов. Очень простой выбор
Де Хеа пару сезонов таскал этот дохлый МЮ, с Джонсами, Линделефами и Магуаерами.
+7
-1
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igls54
Онане только на одесском Привозе помидорами торговать
+5
0
+5
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Ложный Латераль
13-14 ударов в створ ворот с начала сезона, 10 голов)
+5
-1
+4
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bibendum
Пора в основу Алтая
+3
0
+3
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Booligan
Ответ igls54
Онане только на одесском Привозе помидорами торговать
Онанасами
+3
0
+3
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love_sport737
отвратительный вратарь
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Рита Ктинидина
Зато ногами играть умеет 😄 и зачем ему мячик ловить? Это не самое важное для вратаря
+3
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anshef
Ответ Кашшай Чакырович
Получилось, поменяли шило на мыло )
Правда получилось поменять с огромной доплатой.
+3
0
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Pavlo Pedko
Ничего необычного, мяч просто подскочил. Ошибка грубая, но как в анекдоте, не ужас-ужас-ужас.
И что значит, пропустил под собой - вы что, футбол по фотографиям смотрите?? Над руками же мяч прошёл, на повторах хорошо видно, да и в игре было видно тоже. Скрин повтора на 00:48.
+3
0
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Алексей Иванов
Ответ Алексей Филиппов
МЮ надо попробовать найти нового вратаря, сейчас как раз Де Хея без клуба, ему всего 32, хороший вариант
Серьезно 32?
+3
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Борис Энгельгардт
Ответ Максим Маслов
твоя легенда нигде себе места найти не может))
да, зато вместо него потрясающий кипер аля пропущу каждый второй удар в створ
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The Best
Ответ calamitas
Если "крайне дырявый вратарь" играет в финале Лиги Чемпионов, то каков вообще уровень остальных вратарей?
А вы смотрели его игры за Интер в прошлом сезоне?Я имею ввиду не концовку сезона в ЛЧ где Онана поймал кураж а все игры Интера включая чемпионат,Онана косячил там тоже но этих косяков было мало потому что у Интера в отличии от МЮ есть защита и до каких-то опасных моментов редко дело доходило.
+2
0
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Alexmu77
Я скажу, для такого состава который доехал до Баварии, МЮ еще норм сыграл
+3
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Fulyan
Честно говоря не понимаю откуда столько шума вокруг этого вратаря. Неплохой кипер, но играет по настроению.
Поймает кураж - ловит всё что летит, но частенько и лажает.

Вспоминаю прошлогоднюю игру против Барсы, когда ничего не отбил и подарил ничью каталонцам.
+1
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Герман Сергеевич
Немного не по теме, но Что за расцетка у МЮ, ну никак с ними не ассоциируется. Она затмила даже криворукого Онана
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M_Dave
Статья только ради того, чтоб упомянуть фамилию эксперта Мэтта
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Zlatan Ibra
Предлагаю Тен Хагу забрать весь свой сброд и уехать в Голландию)
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