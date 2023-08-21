50 комментариев

Буря в стакане
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Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Мэйсон Гринвуд Мэйсон Гринвуд
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил, что не станет возвращать в команду Мэйсона Гринвуда.

С игрока сняли обвинения в насилии над девушкой, но целиком вернуть прошлую жизнь все-таки не получится.

«МЮ» и Гринвудом договорились. Ему нужно «туда, где его присутствие не будет отвлекать клуб»

В «МЮ» подчеркнули, что согласны с выводами расследования, но добавили:

«При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд». Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата».

Гринвуд следом высказался в ту же сторону:

«Понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее. Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.

Решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы. Лучшее решение для всех нас – продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд». Там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб».

Ход мысли вполне понятный.

К такому решению «МЮ» пришел после семи месяцев внутреннего расследования.

Возвращение Гринвуда было очень близко – но нет. Почему так решили?

19 августа близкий к делу The Sun рассказал: вопреки ранним инсайдам, «Юнайтед» не вернет Гринвуда после негативной реакции фанатов на новость о камбэке. 

Ключевая формулировка оригинального текста звучит так: «Юнайтед» был готов объявить во вторник [22 августа], что Гринвуд возвращается. Но после того, как эта новость просочилась в СМИ, в социальных сетях возникла негативная реакция, которая «потрясла клубную иерархию» – теперь считается, что для Мэйсона пути в команду нет».

О пересмотре планов руководства написал из Сэм Лакхерст из MEN. Он добавил, что «МЮ» пора дать хоть какие-то комментарии, но клуб не собирался врываться в повестку перед финалом женского ЧМ, где сборная Англии играла с Испанией. Выступили как раз на следующий день.

Когда планы «Юнайтед» оказались в медиа, гул недовольства действительно возник. Например, по данным The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» обсуждали между собой увольнение или забастовку в случае возвращения игрока.

Зара Султан, члена парламента Великобритании, отреагировала сурово: «Это отвратительно, «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду солидарна с жертвами домашнего насилия, поэтому считайте меня «враждебно настроенной».

Популярная британская телеведущая Рэйчел Райли была готова отказаться от поддержки клуба: «Я не смогу болеть за «Манчестер Юнайтед», если Мэйсон Гринвуд останется в клубе».

The Athletic провел серию опросов. 58,1% были против возвращения, за – 28,8%, 13,1% не были уверены в своем решении. При этом в случае возвращения Мэйсона 61,1% продолжили бы поддерживать «МЮ», а перестали бы болеть только 18,6%.

Кажется, наибольшего единства фанаты добились в оценке работы клуба. 77,6%  опрошенных остались недовольны тем, как «Ман Юнайтед» информировал аудиторию о процессе расследования.

А «МЮ» вообще нужен был Гринвуд? Напомните, как он играл?

Гринвуд до последнего продолжал индивидуальные тренировки (на последней работал с экс-тренером академии «МЮ») и ждал решения. «Юнайтед» получал все данные с занятий Мэйсона в городских парках и имел представление о его актуальной форме.

До ареста Мэйсон провел за «МЮ» два полных сезона и начал третий. В сезоне-2019/20 17-летний Гринвуд оформил 17+3 во всех турнирах, через год – 12+5. Сезон-2021/22 Мэйсон начал с шести голов и двух ассистов в 24 матчах. В апреле 2021-го игрок повторил клубный рекорд по голам в АПЛ до 20 лет, который установил Уэйн Руни (15). В мае стал самым молодым англичанином с сотней матчей за «Юнайтед». Самый емкий комплимент навыкам Гринвуда озвучил Оле-Гуннар Сульшер. В сентябре 2019-го он говорил: «Гринвуд – один из лучших завершителей, которых я когда-либо видел. А я играл с довольно хорошими. Его техника великолепна. Гринвуд лучше меня, это точно!»

Гринвуд тренируется в парках и живет с девушкой, обвинявшей его в нападении. В июле у них родился ребенок

Напомним, как развивался сюжет Гринвуда этим летом.

7 июня. Первый летний инсайд пришел от Тайрона Маршалла из MEN – автор утверждал, что клуб приближается к завершению внутреннего расследования. Решение о будущем нападающего должны были принять владельцы, семья Глейзеров, после консультаций с генеральным директором Ричардом Арнольдом.

9 июня. Майк Киган из Daily Mail очертил возможный вариант будущего Мэйсона. «Манчестер Юнайтед» якобы рассматривал возможность аренды игрока в сезоне-2023/24. Наиболее вероятным считали переход в другую лигу – это позволило бы оценить реакцию СМИ и болельщиков, а также психическое здоровье и уровень работоспособности Гринвуда.

23 июня. Близкий к окружению Гринвуда The Sun (один из главных и самых надежных источников конкретно в этом деле) раздобыл фотографии Мэйсона, который тренировался в одном из городских парков Манчестера.

Джеймс Дакер из The Telegraph сразу выдал информацию о реакции клуба: в «МЮ» знают о тренировках игрока и трактуют это как способ поддерживать физическое и психическое здоровье Гринвуда. 

6 июля. Максимально надежный Лори Уитуэлл из The Athletic откопал немного фактов по делу Мэйсона:

– решение относительно Гринвуда планировалось до начала сезона. Существовали разногласия между спортивным и коммерческим отделами;

– Эрик тен Хаг был готов принять любое решение клуба, но при опоре только на футбольные показатели, тренер видел Гринвуда в составе «МЮ»;

– окончательное решение по Гринвуду должны были принять Ричард Арнольд и Джоэл Глейзер на основе отчета, сделанного другими руководителями клуба.

12 июля. Гринвуд в Дубае – тренировался с Энтони Элангой (на тот момент еще игроком «МЮ») и футболистом «Удинезе» Джеймсом Абанквой.

14 июля. Мэйсон Гринвуд и Харриет Робсон опубликовали совместный пост в соцсетях – у пары родился ребенок.

22 июля. Джеймс Дакер сообщил, что Тен Хаг готов сохранить Гринвуда, а «Манчестер Юнайтед» должен опубликовать результаты внутреннего расследования до начала сезона

2 августа. Частота упоминаний Гринвуда в СМИ возросла. В начале месяца Фабрицио Романо заявил, что объявление о будущем Мэйсона Гринвуда состоится «в ближайшие дни или даже часы». Не состоялось.

5 августа. The Sun добавил контекста относительно восприятия ситуации командой: Мэйсон пользуется поддержкой одноклубников в преддверии возможного возвращения. Cтаршие игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения в попытке изнасилования.

Те из игроков, кто пообщался с Мэйсоном, говорили, что за последние полтора года он сильно изменился и вернется гораздо более мудрым человеком.

9 августа. The Sun написал, что «МЮ» сохранит Гринвуда. При этом клуб рассматривал и вариант с возвращением в основу, и аренду. Мэйсон получил поддержку от игроков и Эрика тен Хага. «Юнайтед» хочет вернуть его в команду, чтобы он почувствовал поддержку коллектива. Планировалась постепенная подводка Мэйсона к составу, чтобы он не ощущал себя изолированным.

10 августа. KONAMI (обладатель эксклюзивного контракта с «Ман Юнайтед») вернул Гринвуда в eFootball (бывший PES). Мэйсона удаляли из всех футбольных симуляторов сразу после начала полицейского расследования. 

11 августа. Дэниэль Тэйлор из The Athletic сообщил, что «Манчестер Юнайтед» обсуждал возможность участия Мэйсона Гринвуда в телеинтервью, в котором ему будут задавать вопросы о произошедшем.

В тот же день Джейми Джексон из The Guardian заявил, что «МЮ» отложил решение – потому что посчитали правильный вывод важнее любых дедлайнов.

«МЮ» планировал консультации с заинтересованными сторонами – ключевыми спонсорами, футбольным департаментом и болельщиками, чье мнение собиралось через систему организованного ранее «Форума фанатов». В «Юнайтед» хотели услышать и мнение основных футболисток женской команды, ждали их возвращения с чемпионата мира. 

16 августа. Клуб выступил с официальным заявлением: расследование завершено, осталось принять решение.

В тот же день появился инсайд The Athletic: еще в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.

18 августа. The Athletic вернулся с деталями: у «МЮ» есть четкий план процедуры возвращения игрока. Он проработан настолько, что есть даже документы с описанием того, какие фото должны быть сделаны с игроком во время тренировок и список ответов Эрика тен Хага в интервью о Гринвуде.

Кроме того, в документах перечисляли отдельных футбольных обозревателей, журналистов и политиков – было указано, за они или против реинтеграции Гринвуда.

В плане эти люди были разделены на категории: «поддерживающие», «непредвзято настроенные» и «враждебно настроенные». В документе указывали благотворительные организации, сконцентрированные на проблемах домашнего насилия, которые, как ожидалось, будут как раз «враждебно настроены» при возвращении.

19 августа. FUTZONEFIFA сообщил, что игрока вернули в базу данных EA FC24 (бывший симулятор FIFA).

А вот в состав «МЮ» его в итоге так и не вернули.

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Фото: The Sun; East News/LINDSEY PARNABY/AFP, OLI SCARFF/AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan; instagram.com/masongreenwood

50 комментариев

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Чёрный тюльпан
А можно просто отпустить его в аренду на сезон? Куча клубов интересовались им в таком формате, тот же Милан из именитых. Если выхода нет, то пусть катит в аренду, на кой ему просто так продолжают платить? Воистину идиоты в руководстве МЮ сидят. Сколько же они профукали бабла, которое бралось в кредит и рефинансировалось. Просто позор! Ситуация с Гринвудом в финансовом плане - это капля в океане.
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mj23.net
Ответ AlexMSQ
У МЮ сейчас такая ситуация, что надо думать о результатах, а не о том как угодить общественности. Гринвуд - отличный футболист, его следует наиграть где - нибудь в дубле или отдать в короткую аренду в ЧемпиоШип и возвращать в основной состав, когда он наберет кондиции. Думаю, что в этом случае у игрока будет максимальная мотивация выкладываться. Если будет результат на поле - все недовольство сойдет на нет. И прикрываться решением суда. К слову сказать, тот же Мойес сразу стал защищать Зуму от любителей котов. И ничего ни ему, ни Вест Хэму за это не было. Игрок остался в составе, а команда даже выиграла трофей. Осуждения не бойтесь. Есть границы, которые осуждение не переходит (с) - Островский. Бесприданница, по - моему.
Мойес шотландец. Ферги бы сразу вернул Мэйсона и клал он на мнение общественности. При этом провел бы веселую беседу с Мэйсоном и его семьей и вправил бы ему мозги. Так раньше решали такие вопросы.
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AlexMSQ
У МЮ сейчас такая ситуация, что надо думать о результатах, а не о том как угодить общественности. Гринвуд - отличный футболист, его следует наиграть где - нибудь в дубле или отдать в короткую аренду в ЧемпиоШип и возвращать в основной состав, когда он наберет кондиции. Думаю, что в этом случае у игрока будет максимальная мотивация выкладываться. Если будет результат на поле - все недовольство сойдет на нет.

И прикрываться решением суда. К слову сказать, тот же Мойес сразу стал защищать Зуму от любителей котов. И ничего ни ему, ни Вест Хэму за это не было. Игрок остался в составе, а команда даже выиграла трофей.

Осуждения не бойтесь. Есть границы, которые осуждение не переходит (с) - Островский. Бесприданница, по - моему.
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
Мойес шотландец. Ферги бы сразу вернул Мэйсона и клал он на мнение общественности. При этом провел бы веселую беседу с Мэйсоном и его семьей и вправил бы ему мозги. Так раньше решали такие вопросы.
или слил его если бы понял что мозги в этом случае не вставляемы.
как с Равелем.
Но он точно мгновенно бы принял решение.
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Andreas Soffliggare
С самого начала было ясно, что от Гринвуда надо избавляться. Жаль, очень талантливый форвард, и мне он нравился. Но если оказалось, что у человека душа гопника, то это не лечится.
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mj23.net
Ответ Dm Kznts
соглашусь. ситуация абсурдная и сам клуб уже смешон. всё гниёт с головы. Кретины не могут решить продать клуб на самом высоком уровне, поэтому и с Гринвудом ничего решить не могут. Полный позор.
Там уже сообщают NBC, что МЮ до сих пор не определился) Все уже просто стебут МЮ. Настолько надо быть конченными, чтобы составить список недовольных, но именно при их недовольстве сразу менять решение. Это как составить алгоритм действий, а когда все пойдет именно по этому алгоритму, начать паниковать и все делать наоборот. Полгода не могут принять решение. Довели ситуацию настолько, что теперь любое решение ударит по клубу. Надо было просто повторить решение прокурора, заявить, что это личное дело Мэйсона и Харриэт, не можем публиковать детали и просим не лезть в их жизнь, и вернуть Мэйсона. Был бы вой, но он в любом случае будет. Через пару месяцев все бы улеглось. Были бы чанты на гостевой и тд, но ничего нового. У Маркоса Алонсо например все это было после убийства подруги. А теперь они промедлили и даже спонсоры могут начать задавать вопросы дебилу Арнольду, потому что именно то, что они отложили решение, подняло волну недовольства в соц сетях.
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mj23.net
Ответ Чёрный тюльпан
Да не требовал тен Хаг Гринвуда, с него бабла не наваришь, как с Хойлунов и пр. падаванов. Тем более он в такой форме, что скорее только ослабит нынешний МЮ. Если уж от Рашфорда уже тошнит с его реализацией, то буквально через пару туров болельщики сами будут с трибун кричать, чтобы Эрик не ставил Мэйсона, потому что он играет за соперников, как Лукака в финале ЛЧ. Даже если его сейчас допустить, то форму он будет набирать месяца 4 минимум, а то и все 6, т.е. готов будет к последней трети сезона. За разрыв контракта МЮ придётся платить игроку остаток по действующему контракту, а за аренду может кто-то ещё и заплатит + зарплату на себя возьмёт. Этот вариант с финансовой точки выгоден, если уж нельзя никому продать.
Именно ТХ требовал Мэйсона. О чем не раз сливалась инфа. Никто не говорит, что он начал бы играть в августе, но уже к октябрю-ноябрю мог подключиться к основе.
Аренды не будет. Никто его не возьмет именно в аренду из топ чемпионатов или европейских середняков, где толерантность зашкаливает, это должно быть понятно. Трансфер возможен, но не аренда. Это удар по репутации. Типа возьмем токсичный актив на сезончик, чтобы помочь дебилам из МЮ разгрести ситуацию, в которую они полгода толкали клуб, вместо того, чтобы сразу все разрулить за неделю. А в какую-нибудь дыру в Турцию он не поедет.
Тут проблема в том, что МЮ не может больше Мэйсона отстранять от тренировок с командой. Это может закончиться судом уже в пользу Гринвуда. По правилам УЕФА он вообще может сам разорвать контракт, потому что он молодой, а молодняк серьезно защищены, если клуб ставит преграду для развития игрока.
Видимо завтра МЮ придется принимать итоговое решение. До конца ТО мало времени, и им надо решить будет этот вопрос.
Если идиоты сольют Мэйсона, это будет не просто ужасный прецедент, так как он чист перед законом. После этого все руководство и ТХ обязаны будут уйти из клуба, потому что уже известно их решение оставить Гринвуда ПО ИТОГАМ РАССЛЕДОВАНИЯ. Что за расследование? Где его результаты? Им надо представить все это. А тут получается, что после небольших криков каких-то больных анархистов они меняют решение, хотя они сами знали, что будет реакция. Вот бы так в свое время выкинули Ферги, когда такие же дураки требовали его отставки. Не было бы никакого МЮ вообще.
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Руслан Чесебиев
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣🤣б@яяяяя
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Главное, чтобы не оказалось так, что кто был против возвращения в состав, не оказался болельщиком другой команды
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Александр Югов
Ответ Денис Мартин
Смотришь текст, такие разборки, как будто Гринвуд маньяк какой-то. Давайнпо честному, это единичный случай с его стороны, с чего бы ему закрывать теперь дорогу в футбол?
Ну, он до этого употреблял психотропные вещества, а так же нарушал режим в пандемию, находясь в другой стране, в стане сборной (из-за чего его на длительный период из сборной вышвырнули и он не играл на крупных турнирах в итоге).
Вопросы к нему и до этого были.
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Александр Югов
Ответ enrique rodriguez
То есть, гнать Гринвуда- они слушают каких-то псевдоболельщиков, а гнать Глейзеров не слышат. Ясно, понятно
Глейзеры полноправные владельцы МЮ (хотя и много вреда клубу приносят). Каким образом их гнать ? )
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Dm Kznts
почему нет ни слова о мнении спонсоров клуба?
Они ведь главные в принятии решений
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Александр Югов
Ответ trav
жертва? какая жертва? женщина которая родила ему ребеночка и они счастливо сейчас живут? это она-то жервта? господи
Ну ок, не жертва, а потерпевшая. Хотя если на её разбитое лицо посмотреть, то вполне себе жертва. А как еще называют избитых женщин ?
И на счет "счастливо сейчас живут", ты видимо их близкий, такие подробности знаешь ). А я вот думал что они сейчас просто используют друг друга для достижения определенных целей, один хочет вернутся в футбол и ему на руку соединение с потерпевшей, типа она его простила, так что и мы должны (хотя мы ему ничего не должны). А ей хочется чтобы её содержали и теперь её будут содержать еще 18 лет как минимум.
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Dm Kznts
разве?
Из текста атлетика: Adidas: «After inaccurate and speculative reporting within the media, it’s important for us to reiterate that Adidas plays no role in any decisions made regarding any member of the team or staff at the club. Decisions are exclusively between the club and their employees»
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mj23.net
Ответ Чёрный тюльпан
А можно просто отпустить его в аренду на сезон? Куча клубов интересовались им в таком формате, тот же Милан из именитых. Если выхода нет, то пусть катит в аренду, на кой ему просто так продолжают платить? Воистину идиоты в руководстве МЮ сидят. Сколько же они профукали бабла, которое бралось в кредит и рефинансировалось. Просто позор! Ситуация с Гринвудом в финансовом плане - это капля в океане.
МЮ сейчас на грани слива сезона, хотя сыграли 2 игры. И один датчанин не исправит ситуацию. Завершение атак кошмарное. ТХ явно требовал возвращения Гринвуда к старту сезона. Аренда не имеет смысла. МЮ надо уже или возвращать или разрывать контракт.
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Александр Югов
Ответ Ahmad Munir
Гринвуд дурачок, именно из-за того, что не ушёл от этой девки, да ещё и общего ребёнка заделал. Там же почти сразу стало известно, что те фото, где она с побоями, это не в один день было сделано. Между каждым случаем какое-то время, иногда несколько месяцев. Аудио запись тоже звучит так, что понятно ,что она выводит его на нужные фразы, а он видать ещё и бухой (и возможно подходящее аудио записалось тоже с нескольких попыток). То есть девушка целенаправленно и терпеливо несколько месяцев собирала на дурачка компромат. И в один день слила всё разом. Как можно дальше жить с такой крысой я не понимаю. Ещё и карьеру его слила в унитаз. Парочка стоит друг друга
"Между каждым случаем какое-то время, иногда несколько месяцев".
То есть он её колотил регулярно на протяжении нескольких месяцев....
"То есть девушка целенаправленно и терпеливо несколько месяцев собирала на дурачка компромат"
А он и рад был стараться и компромат предоставлять. А вел бы себя как достойный человек и не было бы ни фотографий, ни аудиозаписи. Так что сам виноват что дурочек.
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Dm Kznts
Ответ Дмитрий Письменский
Adidas не принимает решений по игрокам – это их официальная позиция.
разве?
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Amalfitano
МЮ это тот клуб где играл паинька Кантона который прыгнул болельщику бутсами в лицо? И тот где в раздевалке САФ кидался бутсами и рассекал лица своих футболистов? А тут на тебе. Мальчик проявил маскулинность и должен быть изгнан из рая.
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Dm Kznts
Ответ mj23.net
МЮ сейчас на грани слива сезона, хотя сыграли 2 игры. И один датчанин не исправит ситуацию. Завершение атак кошмарное. ТХ явно требовал возвращения Гринвуда к старту сезона. Аренда не имеет смысла. МЮ надо уже или возвращать или разрывать контракт.
соглашусь.
ситуация абсурдная и сам клуб уже смешон.
всё гниёт с головы.
Кретины не могут решить продать клуб на самом высоком уровне, поэтому и с Гринвудом ничего решить не могут.
Полный позор.
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Baymyrat Gafurov
Его ОПРАВДАЛИ е п рст... британцы такие уроды...
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Darth_Malice
Ответ mj23.net
Мойес шотландец. Ферги бы сразу вернул Мэйсона и клал он на мнение общественности. При этом провел бы веселую беседу с Мэйсоном и его семьей и вправил бы ему мозги. Так раньше решали такие вопросы.
вот уж кто, а Фергюсон бы точно сразу же выпер. он терпеть не мог скандалистов и тех, кто своей жизнью вне поля подсирал клубу. единственный, кому он всё мог прощать - Кантона. но даже когда француз решил ноги размять на трибуне, клуб ввёл и свои санкции против игрока, кроме тех, что были от лиги. т.е да, Фергюсон его любил и после наказания звал его обратно, но даже он дал понять, что это перебор, вот тебе бан, вот тебе штраф.
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KTK
Сейчас из-за такого его нервы не выдержат и снова с кулаками к своей единственной
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Alisher Buranov
Не вышло с МЮ, не беда есть МС
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Слончик
Тут дело в слитом циничном плане.
Если бы они сделали типа дискуссии, как планировали, с фанатами и футболистками, то фон был бы совсем другой. Решение могло быть и отрицательным, но был бы некий открытый диалог, и Маню бы выглядел как клуб, который "заботится".
Но потом влез этот исполнительный директор, или кто он там, придумали, как Гринвуду позировать, занесли всех, кто мог быть против, в "негативный список"...
Цена этой "гениальной" работы - разорванный контракт. Маню даже не заработает.
А Гринвуд просто дурачок. Был уже у него момент, когда пролетел с дебютом в сборной из-за своей глупости. Но выводов не сделал.
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Александр Югов
Ответ mootoo
как будт нарушать режим в мистификацию пандемии это суровый проступок
Ну да, типа десятки миллионов людей умерли и все адекватные люди старались минимизировать риски. Особенно если ты в команде на сборах и у тебя в целом там особый режим официально введен.
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