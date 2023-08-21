50 комментариев

Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался
«Манчестер Юнайтед» объявил, что не станет возвращать в команду Мэйсона Гринвуда.
С игрока сняли обвинения в насилии над девушкой, но целиком вернуть прошлую жизнь все-таки не получится.
«МЮ» и Гринвудом договорились. Ему нужно «туда, где его присутствие не будет отвлекать клуб»
В «МЮ» подчеркнули, что согласны с выводами расследования, но добавили:
«При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд». Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата».
Гринвуд следом высказался в ту же сторону:
«Понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее. Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.
Решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы. Лучшее решение для всех нас – продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд». Там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб».
Ход мысли вполне понятный.
К такому решению «МЮ» пришел после семи месяцев внутреннего расследования.
Возвращение Гринвуда было очень близко – но нет. Почему так решили?
19 августа близкий к делу The Sun рассказал: вопреки ранним инсайдам, «Юнайтед» не вернет Гринвуда после негативной реакции фанатов на новость о камбэке.
Ключевая формулировка оригинального текста звучит так: «Юнайтед» был готов объявить во вторник [22 августа], что Гринвуд возвращается. Но после того, как эта новость просочилась в СМИ, в социальных сетях возникла негативная реакция, которая «потрясла клубную иерархию» – теперь считается, что для Мэйсона пути в команду нет».
О пересмотре планов руководства написал из Сэм Лакхерст из MEN. Он добавил, что «МЮ» пора дать хоть какие-то комментарии, но клуб не собирался врываться в повестку перед финалом женского ЧМ, где сборная Англии играла с Испанией. Выступили как раз на следующий день.
Когда планы «Юнайтед» оказались в медиа, гул недовольства действительно возник. Например, по данным The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» обсуждали между собой увольнение или забастовку в случае возвращения игрока.
Зара Султан, члена парламента Великобритании, отреагировала сурово: «Это отвратительно, «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду солидарна с жертвами домашнего насилия, поэтому считайте меня «враждебно настроенной».
Популярная британская телеведущая Рэйчел Райли была готова отказаться от поддержки клуба: «Я не смогу болеть за «Манчестер Юнайтед», если Мэйсон Гринвуд останется в клубе».
The Athletic провел серию опросов. 58,1% были против возвращения, за – 28,8%, 13,1% не были уверены в своем решении. При этом в случае возвращения Мэйсона 61,1% продолжили бы поддерживать «МЮ», а перестали бы болеть только 18,6%.
Кажется, наибольшего единства фанаты добились в оценке работы клуба. 77,6% опрошенных остались недовольны тем, как «Ман Юнайтед» информировал аудиторию о процессе расследования.
А «МЮ» вообще нужен был Гринвуд? Напомните, как он играл?
Гринвуд до последнего продолжал индивидуальные тренировки (на последней работал с экс-тренером академии «МЮ») и ждал решения. «Юнайтед» получал все данные с занятий Мэйсона в городских парках и имел представление о его актуальной форме.
До ареста Мэйсон провел за «МЮ» два полных сезона и начал третий. В сезоне-2019/20 17-летний Гринвуд оформил 17+3 во всех турнирах, через год – 12+5. Сезон-2021/22 Мэйсон начал с шести голов и двух ассистов в 24 матчах. В апреле 2021-го игрок повторил клубный рекорд по голам в АПЛ до 20 лет, который установил Уэйн Руни (15). В мае стал самым молодым англичанином с сотней матчей за «Юнайтед». Самый емкий комплимент навыкам Гринвуда озвучил Оле-Гуннар Сульшер. В сентябре 2019-го он говорил: «Гринвуд – один из лучших завершителей, которых я когда-либо видел. А я играл с довольно хорошими. Его техника великолепна. Гринвуд лучше меня, это точно!»
Гринвуд тренируется в парках и живет с девушкой, обвинявшей его в нападении. В июле у них родился ребенок
Напомним, как развивался сюжет Гринвуда этим летом.
7 июня. Первый летний инсайд пришел от Тайрона Маршалла из MEN – автор утверждал, что клуб приближается к завершению внутреннего расследования. Решение о будущем нападающего должны были принять владельцы, семья Глейзеров, после консультаций с генеральным директором Ричардом Арнольдом.
9 июня. Майк Киган из Daily Mail очертил возможный вариант будущего Мэйсона. «Манчестер Юнайтед» якобы рассматривал возможность аренды игрока в сезоне-2023/24. Наиболее вероятным считали переход в другую лигу – это позволило бы оценить реакцию СМИ и болельщиков, а также психическое здоровье и уровень работоспособности Гринвуда.
23 июня. Близкий к окружению Гринвуда The Sun (один из главных и самых надежных источников конкретно в этом деле) раздобыл фотографии Мэйсона, который тренировался в одном из городских парков Манчестера.
Джеймс Дакер из The Telegraph сразу выдал информацию о реакции клуба: в «МЮ» знают о тренировках игрока и трактуют это как способ поддерживать физическое и психическое здоровье Гринвуда.
6 июля. Максимально надежный Лори Уитуэлл из The Athletic откопал немного фактов по делу Мэйсона:
– решение относительно Гринвуда планировалось до начала сезона. Существовали разногласия между спортивным и коммерческим отделами;
– Эрик тен Хаг был готов принять любое решение клуба, но при опоре только на футбольные показатели, тренер видел Гринвуда в составе «МЮ»;
– окончательное решение по Гринвуду должны были принять Ричард Арнольд и Джоэл Глейзер на основе отчета, сделанного другими руководителями клуба.
12 июля. Гринвуд в Дубае – тренировался с Энтони Элангой (на тот момент еще игроком «МЮ») и футболистом «Удинезе» Джеймсом Абанквой.
14 июля. Мэйсон Гринвуд и Харриет Робсон опубликовали совместный пост в соцсетях – у пары родился ребенок.
22 июля. Джеймс Дакер сообщил, что Тен Хаг готов сохранить Гринвуда, а «Манчестер Юнайтед» должен опубликовать результаты внутреннего расследования до начала сезона
2 августа. Частота упоминаний Гринвуда в СМИ возросла. В начале месяца Фабрицио Романо заявил, что объявление о будущем Мэйсона Гринвуда состоится «в ближайшие дни или даже часы». Не состоялось.
5 августа. The Sun добавил контекста относительно восприятия ситуации командой: Мэйсон пользуется поддержкой одноклубников в преддверии возможного возвращения. Cтаршие игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения в попытке изнасилования.
Те из игроков, кто пообщался с Мэйсоном, говорили, что за последние полтора года он сильно изменился и вернется гораздо более мудрым человеком.
9 августа. The Sun написал, что «МЮ» сохранит Гринвуда. При этом клуб рассматривал и вариант с возвращением в основу, и аренду. Мэйсон получил поддержку от игроков и Эрика тен Хага. «Юнайтед» хочет вернуть его в команду, чтобы он почувствовал поддержку коллектива. Планировалась постепенная подводка Мэйсона к составу, чтобы он не ощущал себя изолированным.
10 августа. KONAMI (обладатель эксклюзивного контракта с «Ман Юнайтед») вернул Гринвуда в eFootball (бывший PES). Мэйсона удаляли из всех футбольных симуляторов сразу после начала полицейского расследования.
11 августа. Дэниэль Тэйлор из The Athletic сообщил, что «Манчестер Юнайтед» обсуждал возможность участия Мэйсона Гринвуда в телеинтервью, в котором ему будут задавать вопросы о произошедшем.
В тот же день Джейми Джексон из The Guardian заявил, что «МЮ» отложил решение – потому что посчитали правильный вывод важнее любых дедлайнов.
«МЮ» планировал консультации с заинтересованными сторонами – ключевыми спонсорами, футбольным департаментом и болельщиками, чье мнение собиралось через систему организованного ранее «Форума фанатов». В «Юнайтед» хотели услышать и мнение основных футболисток женской команды, ждали их возвращения с чемпионата мира.
16 августа. Клуб выступил с официальным заявлением: расследование завершено, осталось принять решение.
В тот же день появился инсайд The Athletic: еще в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.
18 августа. The Athletic вернулся с деталями: у «МЮ» есть четкий план процедуры возвращения игрока. Он проработан настолько, что есть даже документы с описанием того, какие фото должны быть сделаны с игроком во время тренировок и список ответов Эрика тен Хага в интервью о Гринвуде.
Кроме того, в документах перечисляли отдельных футбольных обозревателей, журналистов и политиков – было указано, за они или против реинтеграции Гринвуда.
В плане эти люди были разделены на категории: «поддерживающие», «непредвзято настроенные» и «враждебно настроенные». В документе указывали благотворительные организации, сконцентрированные на проблемах домашнего насилия, которые, как ожидалось, будут как раз «враждебно настроены» при возвращении.
19 августа. FUTZONEFIFA сообщил, что игрока вернули в базу данных EA FC24 (бывший симулятор FIFA).
А вот в состав «МЮ» его в итоге так и не вернули.
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Фото: The Sun; East News/LINDSEY PARNABY/AFP, OLI SCARFF/AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan; instagram.com/masongreenwood
И прикрываться решением суда. К слову сказать, тот же Мойес сразу стал защищать Зуму от любителей котов. И ничего ни ему, ни Вест Хэму за это не было. Игрок остался в составе, а команда даже выиграла трофей.
Осуждения не бойтесь. Есть границы, которые осуждение не переходит (с) - Островский. Бесприданница, по - моему.
как с Равелем.
Но он точно мгновенно бы принял решение.
Аренды не будет. Никто его не возьмет именно в аренду из топ чемпионатов или европейских середняков, где толерантность зашкаливает, это должно быть понятно. Трансфер возможен, но не аренда. Это удар по репутации. Типа возьмем токсичный актив на сезончик, чтобы помочь дебилам из МЮ разгрести ситуацию, в которую они полгода толкали клуб, вместо того, чтобы сразу все разрулить за неделю. А в какую-нибудь дыру в Турцию он не поедет.
Тут проблема в том, что МЮ не может больше Мэйсона отстранять от тренировок с командой. Это может закончиться судом уже в пользу Гринвуда. По правилам УЕФА он вообще может сам разорвать контракт, потому что он молодой, а молодняк серьезно защищены, если клуб ставит преграду для развития игрока.
Видимо завтра МЮ придется принимать итоговое решение. До конца ТО мало времени, и им надо решить будет этот вопрос.
Если идиоты сольют Мэйсона, это будет не просто ужасный прецедент, так как он чист перед законом. После этого все руководство и ТХ обязаны будут уйти из клуба, потому что уже известно их решение оставить Гринвуда ПО ИТОГАМ РАССЛЕДОВАНИЯ. Что за расследование? Где его результаты? Им надо представить все это. А тут получается, что после небольших криков каких-то больных анархистов они меняют решение, хотя они сами знали, что будет реакция. Вот бы так в свое время выкинули Ферги, когда такие же дураки требовали его отставки. Не было бы никакого МЮ вообще.
Вопросы к нему и до этого были.
Они ведь главные в принятии решений
И на счет "счастливо сейчас живут", ты видимо их близкий, такие подробности знаешь ). А я вот думал что они сейчас просто используют друг друга для достижения определенных целей, один хочет вернутся в футбол и ему на руку соединение с потерпевшей, типа она его простила, так что и мы должны (хотя мы ему ничего не должны). А ей хочется чтобы её содержали и теперь её будут содержать еще 18 лет как минимум.
То есть он её колотил регулярно на протяжении нескольких месяцев....
"То есть девушка целенаправленно и терпеливо несколько месяцев собирала на дурачка компромат"
А он и рад был стараться и компромат предоставлять. А вел бы себя как достойный человек и не было бы ни фотографий, ни аудиозаписи. Так что сам виноват что дурочек.
ситуация абсурдная и сам клуб уже смешон.
всё гниёт с головы.
Кретины не могут решить продать клуб на самом высоком уровне, поэтому и с Гринвудом ничего решить не могут.
Полный позор.
Если бы они сделали типа дискуссии, как планировали, с фанатами и футболистками, то фон был бы совсем другой. Решение могло быть и отрицательным, но был бы некий открытый диалог, и Маню бы выглядел как клуб, который "заботится".
Но потом влез этот исполнительный директор, или кто он там, придумали, как Гринвуду позировать, занесли всех, кто мог быть против, в "негативный список"...
Цена этой "гениальной" работы - разорванный контракт. Маню даже не заработает.
А Гринвуд просто дурачок. Был уже у него момент, когда пролетел с дебютом в сборной из-за своей глупости. Но выводов не сделал.