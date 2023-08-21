50 комментариев

«Манчестер Юнайтед» объявил, что не станет возвращать в команду Мэйсона Гринвуда.

С игрока сняли обвинения в насилии над девушкой, но целиком вернуть прошлую жизнь все-таки не получится.

«МЮ» и Гринвудом договорились. Ему нужно «туда, где его присутствие не будет отвлекать клуб»

В «МЮ» подчеркнули, что согласны с выводами расследования, но добавили:

«При этом, как сегодня публично признает Мэйсон, он совершил ошибки, за которые берет на себя ответственность. Все участники процесса, включая Мэйсона, осознают, что ему трудно возобновить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Поэтому мы пришли к согласию насчет того, что целесообразно будет сделать это за пределами «Олд Траффорд» . Теперь мы будем работать с Мэйсоном с целью достижения этого результата».

Гринвуд следом высказался в ту же сторону:

«Понимаю, что люди будут судить обо мне по тому, что видели и слышали в социальных сетях, и я знаю, что люди будут предполагать худшее. Я не совершал того, в чем меня обвиняли, и в феврале с меня были сняты все обвинения. Однако я полностью признаю, что совершал ошибки в своих отношениях, и беру на себя часть ответственности за те ситуации, которые привели к публикациям в социальных сетях.

Решение было принято в результате нашей с «Манчестер Юнайтед» совместной работы. Лучшее решение для всех нас – продолжение моей футбольной карьеры за пределами «Олд Траффорд». Там, где мое присутствие не будет отвлекать клуб ».

Ход мысли вполне понятный.

К такому решению «МЮ» пришел после семи месяцев внутреннего расследования.

Возвращение Гринвуда было очень близко – но нет. Почему так решили?

19 августа близкий к делу The Sun рассказал: вопреки ранним инсайдам, «Юнайтед» не вернет Гринвуда после негативной реакции фанатов на новость о камбэке.

Ключевая формулировка оригинального текста звучит так: «Юнайтед» был готов объявить во вторник [22 августа], что Гринвуд возвращается. Но после того, как эта новость просочилась в СМИ, в социальных сетях возникла негативная реакция, которая «потрясла клубную иерархию» – теперь считается, что для Мэйсона пути в команду нет».

О пересмотре планов руководства написал из Сэм Лакхерст из MEN. Он добавил, что «МЮ» пора дать хоть какие-то комментарии, но клуб не собирался врываться в повестку перед финалом женского ЧМ, где сборная Англии играла с Испанией. Выступили как раз на следующий день.

Когда планы «Юнайтед» оказались в медиа, гул недовольства действительно возник . Например, по данным The Athletic, некоторые сотрудники «МЮ» обсуждали между собой увольнение или забастовку в случае возвращения игрока.

Зара Султан, члена парламента Великобритании, отреагировала сурово: «Это отвратительно, «Манчестер Юнайтед». Я всегда буду солидарна с жертвами домашнего насилия, поэтому считайте меня «враждебно настроенной».

Популярная британская телеведущая Рэйчел Райли была готова отказаться от поддержки клуба: «Я не смогу болеть за «Манчестер Юнайтед», если Мэйсон Гринвуд останется в клубе».

The Athletic провел серию опросов. 58,1% были против возвращения, за – 28,8%, 13,1% не были уверены в своем решении. При этом в случае возвращения Мэйсона 61,1% продолжили бы поддерживать «МЮ», а перестали бы болеть только 18,6%.

Кажется, наибольшего единства фанаты добились в оценке работы клуба. 77,6% опрошенных остались недовольны тем, как «Ман Юнайтед» информировал аудиторию о процессе расследования.

А «МЮ» вообще нужен был Гринвуд? Напомните, как он играл?

Гринвуд до последнего продолжал индивидуальные тренировки (на последней работал с экс-тренером академии «МЮ») и ждал решения. «Юнайтед» получал все данные с занятий Мэйсона в городских парках и имел представление о его актуальной форме.

До ареста Мэйсон провел за «МЮ» два полных сезона и начал третий. В сезоне-2019/20 17-летний Гринвуд оформил 17+3 во всех турнирах, через год – 12+5. Сезон-2021/22 Мэйсон начал с шести голов и двух ассистов в 24 матчах. В апреле 2021-го игрок повторил клубный рекорд по голам в АПЛ до 20 лет, который установил Уэйн Руни (15). В мае стал самым молодым англичанином с сотней матчей за «Юнайтед». Самый емкий комплимент навыкам Гринвуда озвучил Оле-Гуннар Сульшер. В сентябре 2019-го он говорил: «Гринвуд – один из лучших завершителей, которых я когда-либо видел. А я играл с довольно хорошими. Его техника великолепна. Гринвуд лучше меня, это точно!»

Гринвуд тренируется в парках и живет с девушкой, обвинявшей его в нападении. В июле у них родился ребенок

Напомним, как развивался сюжет Гринвуда этим летом.

7 июня. Первый летний инсайд пришел от Тайрона Маршалла из MEN – автор утверждал, что клуб приближается к завершению внутреннего расследования. Решение о будущем нападающего должны были принять владельцы, семья Глейзеров, после консультаций с генеральным директором Ричардом Арнольдом.

9 июня. Майк Киган из Daily Mail очертил возможный вариант будущего Мэйсона. «Манчестер Юнайтед» якобы рассматривал возможность аренды игрока в сезоне-2023/24. Наиболее вероятным считали переход в другую лигу – это позволило бы оценить реакцию СМИ и болельщиков, а также психическое здоровье и уровень работоспособности Гринвуда.

23 июня. Близкий к окружению Гринвуда The Sun (один из главных и самых надежных источников конкретно в этом деле) раздобыл фотографии Мэйсона, который тренировался в одном из городских парков Манчестера.

Джеймс Дакер из The Telegraph сразу выдал информацию о реакции клуба: в «МЮ» знают о тренировках игрока и трактуют это как способ поддерживать физическое и психическое здоровье Гринвуда.

6 июля. Максимально надежный Лори Уитуэлл из The Athletic откопал немного фактов по делу Мэйсона:

– решение относительно Гринвуда планировалось до начала сезона. Существовали разногласия между спортивным и коммерческим отделами;

– Эрик тен Хаг был готов принять любое решение клуба, но при опоре только на футбольные показатели, тренер видел Гринвуда в составе «МЮ»;

– окончательное решение по Гринвуду должны были принять Ричард Арнольд и Джоэл Глейзер на основе отчета, сделанного другими руководителями клуба.

12 июля. Гринвуд в Дубае – тренировался с Энтони Элангой (на тот момент еще игроком «МЮ») и футболистом «Удинезе» Джеймсом Абанквой.

14 июля. Мэйсон Гринвуд и Харриет Робсон опубликовали совместный пост в соцсетях – у пары родился ребенок.

22 июля. Джеймс Дакер сообщил, что Тен Хаг готов сохранить Гринвуда, а «Манчестер Юнайтед» должен опубликовать результаты внутреннего расследования до начала сезона

2 августа. Частота упоминаний Гринвуда в СМИ возросла. В начале месяца Фабрицио Романо заявил, что объявление о будущем Мэйсона Гринвуда состоится «в ближайшие дни или даже часы». Не состоялось.

5 августа. The Sun добавил контекста относительно восприятия ситуации командой: Мэйсон пользуется поддержкой одноклубников в преддверии возможного возвращения. Cтаршие игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что футболист оказался в «неопределенном положении» после того, как с него были сняты обвинения в попытке изнасилования.

Те из игроков, кто пообщался с Мэйсоном, говорили, что за последние полтора года он сильно изменился и вернется гораздо более мудрым человеком.

9 августа. The Sun написал, что «МЮ» сохранит Гринвуда. При этом клуб рассматривал и вариант с возвращением в основу, и аренду. Мэйсон получил поддержку от игроков и Эрика тен Хага. «Юнайтед» хочет вернуть его в команду, чтобы он почувствовал поддержку коллектива. Планировалась постепенная подводка Мэйсона к составу, чтобы он не ощущал себя изолированным.

10 августа. KONAMI (обладатель эксклюзивного контракта с «Ман Юнайтед») вернул Гринвуда в eFootball (бывший PES). Мэйсона удаляли из всех футбольных симуляторов сразу после начала полицейского расследования.

11 августа. Дэниэль Тэйлор из The Athletic сообщил, что «Манчестер Юнайтед» обсуждал возможность участия Мэйсона Гринвуда в телеинтервью, в котором ему будут задавать вопросы о произошедшем.

В тот же день Джейми Джексон из The Guardian заявил, что «МЮ» отложил решение – потому что посчитали правильный вывод важнее любых дедлайнов.

«МЮ» планировал консультации с заинтересованными сторонами – ключевыми спонсорами, футбольным департаментом и болельщиками, чье мнение собиралось через систему организованного ранее «Форума фанатов». В «Юнайтед» хотели услышать и мнение основных футболисток женской команды, ждали их возвращения с чемпионата мира.

16 августа. Клуб выступил с официальным заявлением: расследование завершено, осталось принять решение.

В тот же день появился инсайд The Athletic: еще в первую неделю августа исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Ричард Арнольд сообщил руководству клуба о планах вернуть Гринвуда в состав.

18 августа. The Athletic вернулся с деталями: у «МЮ» есть четкий план процедуры возвращения игрока. Он проработан настолько, что есть даже документы с описанием того, какие фото должны быть сделаны с игроком во время тренировок и список ответов Эрика тен Хага в интервью о Гринвуде.

Кроме того, в документах перечисляли отдельных футбольных обозревателей, журналистов и политиков – было указано, за они или против реинтеграции Гринвуда.

В плане эти люди были разделены на категории: «поддерживающие», «непредвзято настроенные» и «враждебно настроенные». В документе указывали благотворительные организации, сконцентрированные на проблемах домашнего насилия, которые, как ожидалось, будут как раз «враждебно настроены» при возвращении.

19 августа. FUTZONEFIFA сообщил, что игрока вернули в базу данных EA FC24 (бывший симулятор FIFA).

А вот в состав «МЮ» его в итоге так и не вернули.

Подписывайтесь на лучший телеграм-канал про «МЮ». Его снабжает инсайдами сам Тен Хаг!

Фото: The Sun; East News/LINDSEY PARNABY/AFP, OLI SCARFF/AFP; Gettyimages.ru/Michael Regan; instagram.com/masongreenwood