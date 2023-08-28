16 комментариев

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В «МЮ» эпидемия травм. Чтобы все исправить, переманили главу медслужбы «Арсенала»

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Суровые методы.

У «МЮ» проблемы на старте сезона – к невыразительной игре в атаке (один гол за два тура) прибавились травмы игроков основы. Сначала выбыл Мэйсон Маунт (пришел летом за 64 млн евро), а теперь и Люк Шоу – основной левый защитник Тен Хага.

В лазарете «Юнайтед» уже восемь игроков. И если Харри Магуайр скоро вернется, а потерю Тома Хитона вряд ли заметят, то остальные сильно влияют на выбор состава.  

Минимум до середины сентября команде придется рубиться без профильного левого защитника. Остается только Диогу Далот, который нечасто играл на этой позиции. 

«В нашей команде есть решения, чтобы справиться с травмами, − говорил Тен Хаг на пресс-конференции перед «Ноттингемом». − Мы думали перед сезоном об этом сценарии. Вы надеетесь избежать такого, но должны быть готовы. И мы готовы с этим справиться».

При этом журналист The Guardian Джейми Джексон отмечал: Тен Хаг на конференции выглядел расстроенным и обеспокоенным. 

«Юнайтед» в прошлом сезоне сыграл больше всех. Варан и Тен Хаг винят ФИФА и УЕФА

Очевидная причина повальных травм − перегрузка в прошлом сезоне. «Юнайтед» сыграл 62 матча − даже у «Ман Сити» с треблом на один меньше.  

При этом Бруну еще и лидер по сыгранным минутам: почти 6000 во всех соревнованиях + в сборной. Он единственный полевой игрок в пятерке лидеров.  

Кстати про сборную − вот так выглядело лето Люка Шоу: 

•‎ 3 июня − финал Кубка Англии. 

•‎ 16 и 19 июня − матчи сборной Англии.

•‎ 15 июля − возвращение на предсезонку с «МЮ».

Похожий тайминг у всех сборников. Месяц отдыха − обычно нормальный срок. Но не после такого аномального сезона. 

Тему перегрузок футболистов перед сезоном поднимал Рафаэль Варан, который в том числе из-за усталости ушел из сборной в 29:

«Игроки и тренеры уже много лет озабочены тем, что игр слишком много, расписание перегружено и опасно для физического и психологического состояния игроков. У игроков есть страх, что карьера может стать короче. Больше матчей. Новый формат Лиги чемпионов. А ведь есть еще и матчи сборных». 

Тен Хаг поддерживает − на вопрос об усталости от предсезонки ответил шире: 

«Да, команда устала. Но дело не только в предсезонной подготовке − тут накопительный эффект. Опять же, ФИФА и УЕФА должны посмотреть на календарь. Нагрузка на игроков увеличивается, и это ненормально. Теперь они стали добавлять еще и игровое время.

Мы много лет обращаемся к УЕФА и ФИФА, но они лишь продолжают это делать. Коммерческие интересы для них превыше футбола».

Игроки «Юнайтед» регулярно вылетали и в прошлом сезоне. «МЮ» перехватил главу медслужбы «Арсенала»

«МЮ» в топ-6 АПЛ по количеству травм в кампании-2022/23 (34): суммарно игроки пропустили 1031 день и 133 игры − в два раза больше чем «Сити», например.  

Обратите внимание на позицию «Арсенала» − сравнительно небольшое количество травм помогло Микелю Артете в чемпионской гонке.

Еще одна цитата Тен Хага − из марта: «Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Все остальное время, всякий матч у нас есть дисквалифицированные, травмированные, больные. Приходится с этим справляться. И я смотрю на «Арсенал» – у него почти всегда доступны все игроки». 

Ремарка про лондонцев вылилась в конкретные шаги летом: «Юнайтед» переманил главу медицинской службы «Арсенала» Гарри О’Дрисколла. The Athletic отмечал: «Юнайтед» прочесал весь рынок и определил несколько топ-специалистов. Из них выбрали О’Дрисколла: опыт и характер Гарри сделали его главным кандидатом. Предложение «Юнайтед» оказалось слишком заманчивым.  

Есть только один минус: переход еще не состоялся − О’Дрисколл помогает «Арсеналу» найти преемника. Надеемся, к этому моменту в «МЮ» не вылетит еще кто-то.

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Гринвуда не пустили обратно в «МЮ». План возвращения был, но сорвался

Фото: East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media

16 комментариев

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Даши Будаев
Ну, ждём, кто первый напишет, что игроки получают же огромные бабки...
+13
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Waititi
Эпидемия не только у МЮ, тут и случайности и усталость и слабый медперсонал, все наложились.
Список конечно поражает,
1. Хейлунда купили с травмой
2. Холодос толком то и не играл
3. Маунт тоже играл как кусок весь сезон прошлый
+7
0
+7
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Stewee
Ливерпуль тоже не так давно переманил к себе ребят из медштаба Арсенала)
А теперь вспоминаем, как пол команды лежало в лазарете в том сезоне, а Диасу пришлось дважды делать операцию.
+6
0
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Серый
нужно быть особо одаренным, чтобы переманивать медштаб Арсенала
«Арсенал» закончил прошлый сезон с отличным показателем травм (их было чуть ли не меньше всего в лиге), в тексте есть график. Смотрели? Читали? Или вывод по заголовку?
+2
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*MVP*
Ответ Waititi
Эпидемия не только у МЮ, тут и случайности и усталость и слабый медперсонал, все наложились. Список конечно поражает, 1. Хейлунда купили с травмой 2. Холодос толком то и не играл 3. Маунт тоже играл как кусок весь сезон прошлый
Маунт вообще-то половину прошлого сезона лечился. причем видимо от все той же травмы, с которой вылетел сейчас
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Иван Иванов
С такой эпидемией травм в этом году, походу Пепчик снова возьмёт АПЛ на изях со своей энергосберегающей тики-такой и тотальным контролем. 🤔
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Sergey
Надо понимать причины травм. Хёйлунна купили битым, Амада сломали в товарке, Брайанта - тоже. Это не те травмы, в которых виноват персонал. Плюс если верить инсайдам, а им стоит верить, ибо это авторитетные источники, Эрик тен Хаг загонял своих игроков с первых дней. Я что-то сомневаюсь в том, что здесь есть вина врачей. Это ответственность уже тренерского штаба. Если взять Люка Шоу, нужно принять во внимание, что человек пережил страшнейшую травму, после которой добрая половина игроков не вернулась бы в спорт вообще. Да, прошли уже годы, да ему уже вытащили тот винт, но как человек, который пережил три перелома на одной и той же ноге (хотя и не таких как у Люка слава богам), могу сказать, что каждый перелом даёт о себе знать периодически. И я не под такими нагрузками, как Люк. Спрашивайте с тренеров в первую очередь, зачем они решили загонять игроков настолько, что они в НАЧАЛЕ сезона к 60-й минуте уже выдыхаются. А с Форестом и вовсе сели в оборону, хотя удаления было у лесников
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Ibra Isaev
Тут только Челси может жаловаться, у мю в 1,5 раза меньше травм
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ArnoNeputevy
О, Дрисколл, спаси нас!
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Махмуд Адылов
Избавиться от эпидемии травм, позвав главу медштаба арсенала )
То же самое что лечить алкогольную зависимость героином
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МТБ
Ответ Даши Будаев
Ну, ждём, кто первый напишет, что игроки получают же огромные бабки...
Ну, они и получают. Вы это к чему? Опять "тяжелый сезон, ко-ко-ко, много травм"?
Ну так по факту не видно влияния этого тяжелого сезона. вон Бруну, отбегал всё и не ломается. У почти всех из этого списка никакого такого супер тяжелого сезона небыло. Шоу каждый сезон по 10-20 матчей из-за травм пропускает, Маласия запасной, он 3000 минут не провёл за клуб и сборную. Маунт толком не играл, чуть больше 2000 минут и его купили после травмы. Хейлунд - тоже самое. Мсье Магвер имел травму в прошлом сезоне, но тоже толком не играл
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Дмитрий Письменский
Автор
Ответ Иван Иванов
Глава медслужбы АРСЕНАЛАААА???? Так Арсенал же всю жизнь был ХРУСТАЛЬНЫМ!!!! Нашли у кого медиков переманивать! 😂😂😂
Если читать дальше заголовка, то можно узнать, что «Арсенал» в числе лучших по количеству травм в прошлом сезоне – они в топ-3 внизу списка, их игроки травмировались заметно реже других.
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