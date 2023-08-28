16 комментариев

Суровые методы.

У «МЮ» проблемы на старте сезона – к невыразительной игре в атаке (один гол за два тура) прибавились травмы игроков основы. Сначала выбыл Мэйсон Маунт (пришел летом за 64 млн евро), а теперь и Люк Шоу – основной левый защитник Тен Хага.

В лазарете «Юнайтед» уже восемь игроков. И если Харри Магуайр скоро вернется, а потерю Тома Хитона вряд ли заметят, то остальные сильно влияют на выбор состава.

Минимум до середины сентября команде придется рубиться без профильного левого защитника. Остается только Диогу Далот, который нечасто играл на этой позиции.

«В нашей команде есть решения, чтобы справиться с травмами, − говорил Тен Хаг на пресс-конференции перед «Ноттингемом». − Мы думали перед сезоном об этом сценарии. Вы надеетесь избежать такого, но должны быть готовы. И мы готовы с этим справиться».

При этом журналист The Guardian Джейми Джексон отмечал: Тен Хаг на конференции выглядел расстроенным и обеспокоенным.

«Юнайтед» в прошлом сезоне сыграл больше всех. Варан и Тен Хаг винят ФИФА и УЕФА

Очевидная причина повальных травм − перегрузка в прошлом сезоне. «Юнайтед» сыграл 62 матча − даже у «Ман Сити» с треблом на один меньше.

При этом Бруну еще и лидер по сыгранным минутам: почти 6000 во всех соревнованиях + в сборной. Он единственный полевой игрок в пятерке лидеров.

Кстати про сборную − вот так выглядело лето Люка Шоу:

•‎ 3 июня − финал Кубка Англии.

•‎ 16 и 19 июня − матчи сборной Англии.

•‎ 15 июля − возвращение на предсезонку с «МЮ».

Похожий тайминг у всех сборников. Месяц отдыха − обычно нормальный срок. Но не после такого аномального сезона.

Тему перегрузок футболистов перед сезоном поднимал Рафаэль Варан, который в том числе из-за усталости ушел из сборной в 29:

«Игроки и тренеры уже много лет озабочены тем, что игр слишком много, расписание перегружено и опасно для физического и психологического состояния игроков. У игроков есть страх, что карьера может стать короче. Больше матчей. Новый формат Лиги чемпионов. А ведь есть еще и матчи сборных».

Тен Хаг поддерживает − на вопрос об усталости от предсезонки ответил шире:

«Да, команда устала. Но дело не только в предсезонной подготовке − тут накопительный эффект. Опять же, ФИФА и УЕФА должны посмотреть на календарь. Нагрузка на игроков увеличивается, и это ненормально. Теперь они стали добавлять еще и игровое время.

Мы много лет обращаемся к УЕФА и ФИФА, но они лишь продолжают это делать. Коммерческие интересы для них превыше футбола ».

Игроки «Юнайтед» регулярно вылетали и в прошлом сезоне. «МЮ» перехватил главу медслужбы «Арсенала»

«МЮ» в топ-6 АПЛ по количеству травм в кампании-2022/23 (34): суммарно игроки пропустили 1031 день и 133 игры − в два раза больше чем «Сити», например.

Обратите внимание на позицию «Арсенала» − сравнительно небольшое количество травм помогло Микелю Артете в чемпионской гонке.

Еще одна цитата Тен Хага − из марта: «Домашний матч против «Манчестер Сити» (2:1) – единственный раз, когда в этом сезоне у нас был полностью готовый состав. Все остальное время, всякий матч у нас есть дисквалифицированные, травмированные, больные. Приходится с этим справляться. И я смотрю на «Арсенал» – у него почти всегда доступны все игроки ».

Ремарка про лондонцев вылилась в конкретные шаги летом: «Юнайтед» переманил главу медицинской службы «Арсенала» Гарри О’Дрисколла. The Athletic отмечал: «Юнайтед» прочесал весь рынок и определил несколько топ-специалистов. Из них выбрали О’Дрисколла: опыт и характер Гарри сделали его главным кандидатом. Предложение «Юнайтед» оказалось слишком заманчивым.

Есть только один минус: переход еще не состоялся − О’Дрисколл помогает «Арсеналу» найти преемника. Надеемся, к этому моменту в «МЮ» не вылетит еще кто-то.

Фото: East News/Paul Terry/Sportimage/Cal Sport Media