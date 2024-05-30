Первый еврокубок в истории Греции! «Олимпиакос» забодал «Фиорентину»

«Олимпиакос» – победитель Лиги конференций! Настоящий герой клуба Аюб Эль-Кааби набил десять голов перед финалом – и забил решающий в финале «Фиорентине».

Итальянцы второй год подряд уступили в решающем матче ЛК.

Два празднования одного гола – ВАР смотрел его в дополнительное время

Команды мучились без голов почти 120 минут, но на 116-й минуте свершилось: Аюб Эль-Кааби забил после фланговой подачи – опередил Луку Раньери и из неудобного положения отправил мяч в ворота головой.

Дополнительная драма – ВАР проверял этот момент несколько минут, а потом определил, что офсайда не было. Стадион в Греции с большим количеством греческих фанатов мощно грохнул второй раз – 1:0 «Олимпиакос» повел за считанные минуты до конца.

И вытерпел! Это первый еврокубок в истории греческого футбола – через 20 лет после сенсационной победы на Евро-2004.

«Олимпиакос» – первый клуб со времен «Фейеноорда»-2001/02, выигравший еврокубок в родной стране. «Фейеноорд» тогда выиграл Кубок УЕФА.

«Фиорентина» перебила «Олимпиакос» почти в три раза – и проиграла в матче почти без моментов

Два первых финала ЛК были живее: «Рома» забивала «Фейеноорду» еще до перерыва, у «Фиорентины» и «Вест Хэма» вообще было три мяча за 90 минут. Но в Греции получилось совсем скучно: в основное время – 0:0, xG на двоих не дотянул даже до единицы, «Олимпиакос» пробил по чужим воротам всего три раза.

Отдельный вопрос – что команды делали после перерыва? Вообще забыли про удары – на двоих лишь четыре, ничего не создавали – 0,25 xG. В итоге за 120 минут вышло 17:6 по ударам в пользу «Фио». А по голам итальянцы уступили, хоть в итоге и наиграли даже на 1,03 xG.

До финала «Оли» провел восемь матчей и лишь однажды не забил, а у «Фио» было сразу 14 игр – и только две безголевые. Финал же выдали совсем незрелищный. Но все-таки гол состоялся.

Три Лиги конференций – три победы разных стран

«Рома» с Жозе Моуринью увезла кубок в первом розыгрыше, а «Вест Хэм» с Дэвидом Мойесом – во втором. Изначально казалось, что в ЛК, где абсолютный минимум команд из топ-5 лиг, у команд из чемпионатов послабее будет гораздо больше шансов выиграть еврокубок, но за эти два года он уезжал в Италию и Англию.

Трофей мог вернуться к итальянцам, но теперь он будет в Греции. Три итальянские команды играли во всех финалах ЛК, но «Фиорентина» подвела, проиграв два.

Первый еврокубок для Греции – раньше был только один финал

Так близко до этого к трофею греки подбирались лишь однажды, и было это больше 50 лет назад – «Панатинаикос» в Кубке чемпионов в 1971 году дошел до финала против «Аякса» с Йоханом Кройфом. Но уступил 0:2.

Для «Оли» лучшим достижением был четвертьфинал ЛЧ в 1999-м – проиграв «Ювентусу» 1:2 в гостях, они долгое время вели 1:0 дома, но Антонио Конте сравнял счет и не пустил греков в полуфинал. Был четвертьфинал и в Кубке Кубков в 1993-м – тогда вылетели от мадридского «Атлетико» (1:1, 1:3).

Два главных триумфа в истории греческого футбола принесли иностранные тренеры – Греция выиграла Евро под руководством немца Отто Рехагеля, теперь «Олимпиакос» выиграл еврокубок с испанцем Хосе Луисом Мендилибаром.

Мендилибар будет праздновать с еврокубком второй раз подряд. Год назад он выиграл Лигу Европы с «Севильей» – тоже не в основное время, тогда испанцы обыграли «Рому» по пенальти.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок

Фото: East News /Theophile BLOUDANIS / AFP, Aris MESSINIS / AFP; Gettyimages.ru /Francois Nel