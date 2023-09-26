35 комментариев

Все очень плохо.

Джейдон Санчо на дне. Отстраненный еще в начале сентября после конфликта футболист до сих пор не помирился с Эриком тен Хагом.

История конфликта обросла новыми деталями – все по-прежнему против англичанина.

Санчо полностью изолировали: ест и тренируется один

После отстранения Санчо запрещено не только тренироваться с основой, но и посещать любые помещения первой команды, в том числе раздевалки и столовую.

Он занимается индивидуально на полях клубной академии, ему разрешено лишь минимальное взаимодействие с партнерами из основы.

● 16 сентября Джейдон попал в кадр трансляции MUTV – наблюдал за игрой команды U-18.

● Фабрицио Романо сообщает, что дело не только в Эрике тен Хаге и его принципиальной позиции. В тренерском штабе тоже недовольны отношением Санчо к работе . Его единственный способ вернуться – извиниться перед Тен Хагом, персоналом и игроками.

● Дэвид Макдоннел из The Mirror добавляет: Санчо не только плохо тренировался, но и регулярно опаздывал на тренировки уже в этом сезоне, чем окончательно добил тренерский штаб.

С похожей позицией выступил новостной блог BVB Newsblog, у которого есть источники в «Боруссии»: дисциплина англичанина всегда была проблемой. Но еще хуже – игровая зависимость: Санчо слишком мало спит, сидит за консолью и играет до раннего утра. Очевидно, такой образ жизни не подходит профессиональному футболисту.

● Некоторые источники в клубе признают, что ситуация зашла в тупик. Поэтому к делу подключилась ассоциация профессиональных футболистов (PFA) – она предложила свою помощь в разрешении конфликта между Тен Хагом и Санчо. Пока неизвестно, согласится ли на это «МЮ».

● По информации Sky Sports, в «МЮ» надеялись, что конфликт удастся уладить в паузе на сборные. Предполагалось, что посредниками станут генеральный директор клуба Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто. По данным источника, извинения Санчо перед Тен Хагом могли бы разрешить конфликт, однако ни игрок, ни тренер не желают идти на компромисс. Тен Хаг считает, что Санчо подорвал его авторитет обвинениями во лжи .

К мирному решению призывают и одноклубники – Дэвид Макдоннел пишет, что Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр и Люк Шоу предложили Джейдону извиниться перед Тен Хагом.

А что делает сам Санчо? В основном светится в фифе

Кроме бровки на матче академии Джейдон засветился дважды. Когда «МЮ» играл с «Баварией» в ЛЧ, футболист рубился в FC24 (бывшая фифа) – в твиттере опубликовали момент со стрима, где Санчо забивает самим собой ударом из-за штрафной.

25 сентября 17-летний парень с ником Leighx выложил скриншот, где видно, что он обыграл Джейдона со счетом 4:1. По словам автора, они играли в три часа ночи – что подтверждает инсайды BVB Newsblog.

26 сентября Санчо деактивировал профиль в инстаграме – видимо, устал читать гневные комментарии.

Несмотря на инсайды о возможном уходе зимой, Фабрицио Романо считает, что пока говорить об этом рано. Инсайдер заявил, что «Боруссия», следившая за Санчо в конце лета, переключилась на других игроков, а из АПЛ интерес к Джейдону пока не проявлял никто. Bild добавляет, что Дортмунд думал о возвращении Джейдона зимой хотя бы в аренду, но клуб отпугнуло как раз пристрастие футболиста к видеоиграм.

Тен Хаг на все вопросы о Санчо реагирует максимально сухо. 15 сентября он не называл игрока по имени. А на следующий день, отвечая на вопрос «сыграет ли Санчо еще когда-нибудь за «МЮ»?», сказал: «Я не знаю. Он недоступен, так что на данный момент неважен, потому что не может вносить свой вклад».

Фото: East News/Ricardo Larreina / Spain DPPI