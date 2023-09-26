35 комментариев

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Даже ест отдельно, рубится в фифу до трех ночи. Как живется Санчо в «МЮ» после ссоры с Тен Хагом

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Все очень плохо.

Джейдон Санчо на дне. Отстраненный еще в начале сентября после конфликта футболист до сих пор не помирился с Эриком тен Хагом.

История конфликта обросла новыми деталями – все по-прежнему против англичанина. 

Санчо полностью изолировали: ест и тренируется один

После отстранения Санчо запрещено не только тренироваться с основой, но и посещать любые помещения первой команды, в том числе раздевалки и столовую.

Он занимается индивидуально на полях клубной академии, ему разрешено лишь минимальное взаимодействие с партнерами из основы.

● 16 сентября Джейдон попал в кадр трансляции MUTV – наблюдал за игрой команды U-18.

● Фабрицио Романо сообщает, что дело не только в Эрике тен Хаге и его принципиальной позиции.  В тренерском штабе тоже недовольны отношением Санчо к работе. Его единственный способ вернуться – извиниться перед Тен Хагом, персоналом и игроками.

Санчо – это всегда проблемы. Со сном, дисциплиной, опозданиями и тренировками

● Дэвид Макдоннел из The Mirror добавляет: Санчо не только плохо тренировался, но и регулярно опаздывал на тренировки уже в этом сезоне, чем окончательно добил тренерский штаб.

С похожей позицией выступил новостной блог BVB Newsblog, у которого есть источники в «Боруссии»: дисциплина англичанина всегда была проблемой. Но еще хуже – игровая зависимость: Санчо слишком мало спит, сидит за консолью и играет до раннего утра. Очевидно, такой образ жизни не подходит профессиональному футболисту. 

● Некоторые источники в клубе признают, что ситуация зашла в тупик. Поэтому к делу подключилась ассоциация профессиональных футболистов (PFA) – она предложила свою помощь в разрешении конфликта между Тен Хагом и Санчо. Пока неизвестно, согласится ли на это «МЮ».

● По информации Sky Sports, в «МЮ» надеялись, что конфликт удастся уладить в паузе на сборные. Предполагалось, что посредниками станут генеральный директор клуба Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто. По данным источника, извинения Санчо перед Тен Хагом могли бы разрешить конфликт, однако ни игрок, ни тренер не желают идти на компромисс. Тен Хаг считает, что Санчо подорвал его авторитет обвинениями во лжи.

К мирному решению призывают и одноклубники – Дэвид Макдоннел пишет, что Маркус Рэшфорд, Харри Магуайр и Люк Шоу предложили Джейдону извиниться перед Тен Хагом.

А что делает сам Санчо? В основном светится в фифе

Кроме бровки на матче академии Джейдон засветился дважды. Когда «МЮ» играл с «Баварией» в ЛЧ, футболист рубился в FC24 (бывшая фифа) – в твиттере опубликовали момент со стрима, где Санчо забивает самим собой ударом из-за штрафной.

25 сентября 17-летний парень с ником Leighx выложил скриншот, где видно, что он обыграл Джейдона со счетом 4:1. По словам автора, они играли в три часа ночи – что подтверждает инсайды BVB Newsblog.

26 сентября Санчо деактивировал профиль в инстаграме – видимо, устал читать гневные комментарии. 

Несмотря на инсайды о возможном уходе зимой, Фабрицио Романо считает, что пока говорить об этом рано. Инсайдер заявил, что «Боруссия», следившая за Санчо в конце лета, переключилась на других игроков, а из АПЛ интерес к Джейдону пока не проявлял никто. Bild добавляет, что Дортмунд думал о возвращении Джейдона зимой хотя бы в аренду, но клуб отпугнуло как раз пристрастие футболиста к видеоиграм.

Тен Хаг на все вопросы о Санчо реагирует максимально сухо. 15 сентября он не называл игрока по имени. А на следующий день, отвечая на вопрос «сыграет ли Санчо еще когда-нибудь за «МЮ»?», сказал: «Я не знаю. Он недоступен, так что на данный момент неважен, потому что не может вносить свой вклад».

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Кто-нибудь объясните Санчо, что рок-звездам уже не место в футболе

Фото: East News/Ricardo Larreina / Spain DPPI

35 комментариев

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Ахма Начоо
Какие тут могут быть ещё вопросы, дисциплина это уважение к тренеру, команде, портнерам. Почему условный Бруно должен следить за питанием, сниом, тренировками а Санчо плевать на это хотел.
+40
-3
+37
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a2wai
Ну и в чем не прав Тен Хаг? Все, кто льет на тренера и занимают позицию Санчо - такие же не выросшие из подросткового возраста люди.

Если игрок постоянно опаздывает, тренируется вполноги, а затем в своих соцсетях начинает гнать бочку на тренера, за то, что он врет про то, что он не заслужил на тренировках место в составе, хотя абсолютно все источники указывают на обратное, как можно вообще ему сочувствовать?

Если он не извинится и не начнет вести себя серьезно, то МЮ надо от него избавляться любым возможным способом - вплоть до разрыва контракта.
+40
-5
+35
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a2wai
Ответ Чёрный тюльпан
О да, ведь тен Хага мочат исключительно из-за этого конфликта с Санчо, а не из-за того, что он свои брёвна привёл на полмиллиарда, а игры абсолютно ни в каком компоненте нет, даже намёка на прогресс и её построение. Оборону завалил до уровня Рангника, если не хуже, физуха у игроков такая, будто они всё лето и не отдыхали после прошлого сезона, в атаке 0 идей, всё на индивидуальном мастерстве, как при Моуриньо, Сульшере и Рангнике. А некоторые шизики хотят его ещё 2 года в МЮ лицезреть, так при этом ещё и тратиться нужно. Гвардиола за сезон игру перестроил, как и Клопп, потом под них уже закупились прилично, но там и был выхлоп, а с какой радости голландцу давать время и тем более ещё деньги, если даже намёка нет за борьбу в АПЛ, а именно этого от него и ждут уже на 2-й сезон с серьёзной закупкой. Пусть хотя бы обозначит её, никто не говорит именно о победе. Про ЛЧ даже заикаться пока не стоит. Потолок МЮ - это борьба за недотрофей в виде КАЛа, которые при САФе даже смешно было считать, а также в лучшем случае 4-ка АПЛ, но пока что пахнет скорее зоной ЛЕ.
Вы хоть контекст чтоли ищите - речь-то в комментарии идет только про срач Тен Хага и Санчо, а не про все сразу.
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One United
Ответ Ахма Начоо
Какие тут могут быть ещё вопросы, дисциплина это уважение к тренеру, команде, портнерам. Почему условный Бруно должен следить за питанием, сниом, тренировками а Санчо плевать на это хотел.
Который к тому же играет гораздо лучше, но при этом звезду не ловит и не расслабляется
+11
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+11
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Steppenwolf
Малолетка думает, что "держит стояк", а на самом деле прожигает собственную карьеру, уничтожает потихоньку репутацию. Потеряет пол года, а то и год плюс, конечно, в контракте оговорены штрафы за дисциплинарные грехи и вообще, всегда оговариваются минуты на поле, должно быть, сейчас Джейдон получает далеко не 250 000 в неделю, предусмотренные контрактом. Кроме того, это скажется на и так далеко не идеальной спортивной форме.
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zaur za azalkm
Ответ Всё знаю
и тоже мулат))) или какой у них там цвет) Рондоновый что ли)))
Череп надо мерить, череп.
+6
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Yuri O
Ну хоть в фифе забивает)
+5
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Chuha-Motibg
Второй Деле Алли.
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stanvixx
Ответ Чёрный тюльпан
О да, ведь тен Хага мочат исключительно из-за этого конфликта с Санчо, а не из-за того, что он свои брёвна привёл на полмиллиарда, а игры абсолютно ни в каком компоненте нет, даже намёка на прогресс и её построение. Оборону завалил до уровня Рангника, если не хуже, физуха у игроков такая, будто они всё лето и не отдыхали после прошлого сезона, в атаке 0 идей, всё на индивидуальном мастерстве, как при Моуриньо, Сульшере и Рангнике. А некоторые шизики хотят его ещё 2 года в МЮ лицезреть, так при этом ещё и тратиться нужно. Гвардиола за сезон игру перестроил, как и Клопп, потом под них уже закупились прилично, но там и был выхлоп, а с какой радости голландцу давать время и тем более ещё деньги, если даже намёка нет за борьбу в АПЛ, а именно этого от него и ждут уже на 2-й сезон с серьёзной закупкой. Пусть хотя бы обозначит её, никто не говорит именно о победе. Про ЛЧ даже заикаться пока не стоит. Потолок МЮ - это борьба за недотрофей в виде КАЛа, которые при САФе даже смешно было считать, а также в лучшем случае 4-ка АПЛ, но пока что пахнет скорее зоной ЛЕ.
К чему эта твоя простыня на отвлечённую тему, если здесь обсуждают пост о "деталях конфликта Санчо с Тен Хагом"? Попридержи свой заезженный крик души хотя бы для соответствующих сабжу обсуждений )
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Всё знаю
Ответ Steppenwolf
Малолетка думает, что "держит стояк", а на самом деле прожигает собственную карьеру, уничтожает потихоньку репутацию. Потеряет пол года, а то и год плюс, конечно, в контракте оговорены штрафы за дисциплинарные грехи и вообще, всегда оговариваются минуты на поле, должно быть, сейчас Джейдон получает далеко не 250 000 в неделю, предусмотренные контрактом. Кроме того, это скажется на и так далеко не идеальной спортивной форме.
Да потом другие клубы подумают, нужен ли им такой персонаж в команде.
Криша почему не захотели подписывать европейские клубы.
В первую очередь из-за характера. Но Криш хотя бы великий , может себе позволить.
А это сопляк что?)
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Максим Черкашин
Ответ a2wai
Ну и в чем не прав Тен Хаг? Все, кто льет на тренера и занимают позицию Санчо - такие же не выросшие из подросткового возраста люди. Если игрок постоянно опаздывает, тренируется вполноги, а затем в своих соцсетях начинает гнать бочку на тренера, за то, что он врет про то, что он не заслужил на тренировках место в составе, хотя абсолютно все источники указывают на обратное, как можно вообще ему сочувствовать? Если он не извинится и не начнет вести себя серьезно, то МЮ надо от него избавляться любым возможным способом - вплоть до разрыва контракта.
Надо отметить, что Тен Хаг и тренеров нанимал для Санчо, чтобы он мог в форму прийти. И на разные уступки шёл когда у Санчо проблемы были дома и т.д. :))))
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Местами град
В Боруссии по ходу на позиции правого вингера у всех зависимость от консоли, Дембеле, Санчо))))) Опааааасно
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mekafff
Ответ Всё знаю
Да потом другие клубы подумают, нужен ли им такой персонаж в команде. Криша почему не захотели подписывать европейские клубы. В первую очередь из-за характера. Но Криш хотя бы великий , может себе позволить. А это сопляк что?)
> В первую очередь из-за характера

В первую очередь из-за зарплаты. Он даже в МЮ был в топ-5 Европе по зарплате.
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Michael Boldyrev
Ответ singsinner2
все таки проф. лицензирование футболистов назрело, -- мозги протухли (нарушил условия контракта)=> отзыв лицензии => асторжение контракта (тк нет лицензии)=> может идти в макдак на кассу(или в шахту) и играть на первенство банно-прачечных комбинатов
если с ним расторгнут контракт и он будет свободным агентом, то выстроится очередь. Даже очередь из тех кто будет готов подождать возобновление придуманной вами лицензии. А банно-прачечные комбинаты - это Медиалиги или все те кто не признает подобного лицензирования... и деньги утекут им. Футболист же как был молодым богатым известным человеком так им останется... ну, проблемы локальные (которые не только футболистам свойственны - половина "офисных" депрессует и разочаровывается в происходящем примерно два раза в год) никуда не денутся.
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Xm.md
Что себе позволяет этот Мем Хаг?
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Demyan Grachev
Ответ Чёрный тюльпан
О да, ведь тен Хага мочат исключительно из-за этого конфликта с Санчо, а не из-за того, что он свои брёвна привёл на полмиллиарда, а игры абсолютно ни в каком компоненте нет, даже намёка на прогресс и её построение. Оборону завалил до уровня Рангника, если не хуже, физуха у игроков такая, будто они всё лето и не отдыхали после прошлого сезона, в атаке 0 идей, всё на индивидуальном мастерстве, как при Моуриньо, Сульшере и Рангнике. А некоторые шизики хотят его ещё 2 года в МЮ лицезреть, так при этом ещё и тратиться нужно. Гвардиола за сезон игру перестроил, как и Клопп, потом под них уже закупились прилично, но там и был выхлоп, а с какой радости голландцу давать время и тем более ещё деньги, если даже намёка нет за борьбу в АПЛ, а именно этого от него и ждут уже на 2-й сезон с серьёзной закупкой. Пусть хотя бы обозначит её, никто не говорит именно о победе. Про ЛЧ даже заикаться пока не стоит. Потолок МЮ - это борьба за недотрофей в виде КАЛа, которые при САФе даже смешно было считать, а также в лучшем случае 4-ка АПЛ, но пока что пахнет скорее зоной ЛЕ.
пальчик не устал катать такой объёмный текст ниочём?
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a2wai
Ответ Максим Черкашин
Надо отметить, что Тен Хаг и тренеров нанимал для Санчо, чтобы он мог в форму прийти. И на разные уступки шёл когда у Санчо проблемы были дома и т.д. :))))
Ну да, Тен Хаг кучу времени потратил на то, чтобы увидеть хоть какой-то прогресс Санчо, а в результате получил вот такое. В команде и без Санчо тысяча и одна проблема, но у этого товарища в заднице школа играет и он просто вносит свою долю деструктива.
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Всё знаю
Ответ a2wai
Ну и в чем не прав Тен Хаг? Все, кто льет на тренера и занимают позицию Санчо - такие же не выросшие из подросткового возраста люди. Если игрок постоянно опаздывает, тренируется вполноги, а затем в своих соцсетях начинает гнать бочку на тренера, за то, что он врет про то, что он не заслужил на тренировках место в составе, хотя абсолютно все источники указывают на обратное, как можно вообще ему сочувствовать? Если он не извинится и не начнет вести себя серьезно, то МЮ надо от него избавляться любым возможным способом - вплоть до разрыва контракта.
Да абсолютно тренер прав.
Футбол- это командный вид спорта и халтура на тренировках и в играх сразу видна. Тем более подрывать авторитет тренера у всех на виду.
Не хочешь играть , заканчивай карьеру.
Тем более, когда играешь за такой великий клуб.
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sergeipiter
Ответ Всё знаю
Да потом другие клубы подумают, нужен ли им такой персонаж в команде. Криша почему не захотели подписывать европейские клубы. В первую очередь из-за характера. Но Криш хотя бы великий , может себе позволить. А это сопляк что?)
вот это сравнение😄 Роналду не только из-за характера не захотели брать, но и из-за лички. возраста. а когда он был молодым, все клубы мира грещили о нем. так что непонятное сравнение ты привел
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Всё знаю
Ответ mekafff
> В первую очередь из-за характера В первую очередь из-за зарплаты. Он даже в МЮ был в топ-5 Европе по зарплате.
Условная Бавария не могла потянуть его зп?)
Вроде ей предлагали и немцы ответили, что не нужен.
Наверное из-за зарплаты не потянули. Ага.
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Wekil Halylow
Ответ Steppenwolf
Малолетка думает, что "держит стояк", а на самом деле прожигает собственную карьеру, уничтожает потихоньку репутацию. Потеряет пол года, а то и год плюс, конечно, в контракте оговорены штрафы за дисциплинарные грехи и вообще, всегда оговариваются минуты на поле, должно быть, сейчас Джейдон получает далеко не 250 000 в неделю, предусмотренные контрактом. Кроме того, это скажется на и так далеко не идеальной спортивной форме.
да ты прав он получает 350
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Michael Boldyrev
Ответ singsinner2
давайте посмотрим на эту очередь через месяц. играть в мю он (судя по всему) больше не будет. будут отдавать в аренду или растогргат контракт-- тогда и увидим/оценим кто им заинтересуется
согласен. Только я вот запутался в правилах перехода: трансферные окна закрыты, свободных агентов тоже до конца сентября (?) подписывают... как бы ему не пришлось "дома сидеть" до зимы.
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sergeipiter
Ответ Fonbaron
Ахаха, Боруссия просто сбивает ценник)) Конечно они его заберут после скидок. МЮ как лохи
будет как с Ювентусом, конда они Погба за копейки взяли, а продали за большие деньги. только Боруссия сделает всё наоборот. но тоже будет в плюсе
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hustla story
да весь мю на дне)) и уже 10 лет, а их остановившиеся в развитии фаны думают что этот деревенский середняк можно еще считать топом клубом, смех да и только)
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sergeipiter
У МЮ проблемы на всех фронтах, особенно в игровлм плане. учитывая, что тот же Тотенхэм сильно прибавил, потеряв своего лидера. при этом команда выглядит симпотично по игре, чио. доказала в осной вмтрече с МЮ. да тот же Брайтон, потеряв своих лидеров, играет в разы лучше МЮ, что опять доказал недавно. а где игра МЮ? во что они играют? все победы со скрипом, в один мяч. конкурентам проиграли. а впереди Ливер, Сити и т.д. хорошо если в ЛЧ ищ группы выйдем, а что будет в плей-офф со второго места? чувствую что не финиширует МЮ в этом сезоне в лигочемпионской четверке
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