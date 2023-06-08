224 комментария

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов!

И это не просто очередной титул одного из главных суперклубов нашего времени. Это требл! Чемпионат Англии, Кубок Англии, теперь и ЛЧ.

Финал складывался гораздо труднее, чем можно было предположить: «Интер» отнимал мяч и территорию, душил и давил. Из-за травмы – второй финал подряд! – еще в первом тайме потеряли Кевина де Брюйне. Не могли забить больше часа и не сказать, что создавали так уж много моментов: пожалуй, лучший до гола был у миланцев, когда терпение проявил Эдерсон.

Итоговый герой – Родри, у него победный мяч в середине второго тайма.

Несмотря на сложности, сверкающий «Ман Сити» только что вошел в историю: это первая Лига чемпионов для клуба, такая долгожданная. Получилось взять главный европейский трофей на 15-й сезон инвестиций от шейхов.

🔝 Требл «Ман Сити» – десятый в истории европейского футбола. Чтобы собралась десятка таких суперчемпионов, способных выиграл национальный чемпионат, главный кубковый трофей страны и турнир сильнейших клубов Европы, понадобилось 56 лет.

🔝 «Сити» – вторая английская команда с треблом после «Ман Юнайтед» в 1999-м и третья британская, потому что первым в европейской истории еще в 1967-м стал шотландский «Селтик» с победой в Кубке европейских чемпионов.

🔝 Пеп Гвардиола – первый тренер, сделавший требл дважды. К тому же получилось с двумя разными командами. У него уже был подобный суперсезон во главе «Барселоны» в 2009-м, когда Пеп только начал работать на топ-уровне, теперь – после многих лет ожидания хотя бы просто победы в Лиге чемпионов, он выиграл ее после двух внутренних трофеев.

🏆 «Сити» выиграл финал Лиги чемпионов со второй попытки: в 2021-м тоже были фаворитами, но проиграли решающий матч «Челси» Томаса Тухеля, когда Пеп перемудрил с тактикой. Теперь все сработало заметно лучше.

🏆 Для «Сити» это второй еврокубок в истории: клуб брал Кубок обладателей кубков в 1970-м. Совсем другая эпоха и больше 20 лет несуществующий турнир, но все же. В Лиге чемпионов команда играет 12 лет подряд (до современности мелькнули только в 1968-м и вылетели сразу в 1/16 финала), за это время были финал, по два полуфинала и четвертьфинала, три вылета в 1/8 финала и один – уже в группе. Теперь в коллекции и победа.

🏆 «Манчестер Сити» выиграл 32-й трофей за все время и юбилейный 20-й – после 2008-го, в эпоху шейхов. В Англии за это время клуб уже стал одним из доминаторов (семь побед в АПЛ, три Кубка Англии, шесть Кубков лиги и три Суперкубка), теперь есть важнейшая точка в Европе. К тому же «Сити» разблокировал себе два шанса на новые международные трофеи: команда сыграет за Суперкубок Европы с «Севильей» (16 августа в Афинах), а еще выступит на чемпионате мира среди клубов (11-23 декабря в Саудовской Аравии).

Суперсезон провел Эрлинг Холанд: пришел, осмотрелся и развалил большинство соперников в первом же сезоне за команду. Сразу три трофея!

Незабываемый отрезок у Хулиана Альвареса: аргентинец взял Лигу чемпионов в один сезон с золотом чемпионата мира. Он всего 11-й в истории, предыдущими такими героями были Рафаэль Варан в 2018-м (сборная Франции и «Реал») и Сами Хедира в 2014-м (Германия и «Реал»). Серия продолжается, третий раз подряд есть такой двойной чемпион.

Главное – у «Сити» теперь полная коллекция трофеев .

Заслужили, неправда ли!

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill