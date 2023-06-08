224 комментария

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Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

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«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов!

И это не просто очередной титул одного из главных суперклубов нашего времени. Это требл! Чемпионат Англии, Кубок Англии, теперь и ЛЧ.

Финал складывался гораздо труднее, чем можно было предположить: «Интер» отнимал мяч и территорию, душил и давил. Из-за травмы – второй финал подряд! – еще в первом тайме потеряли Кевина де Брюйне. Не могли забить больше часа и не сказать, что создавали так уж много моментов: пожалуй, лучший до гола был у миланцев, когда терпение проявил Эдерсон.

Итоговый герой – Родри, у него победный мяч в середине второго тайма.

Несмотря на сложности, сверкающий «Ман Сити» только что вошел в историю: это первая Лига чемпионов для клуба, такая долгожданная. Получилось взять главный европейский трофей на 15-й сезон инвестиций от шейхов.

🔝 Требл «Ман Сити» – десятый в истории европейского футбола. Чтобы собралась десятка таких суперчемпионов, способных выиграл национальный чемпионат, главный кубковый трофей страны и турнир сильнейших клубов Европы, понадобилось 56 лет.

🔝 «Сити» – вторая английская команда с треблом после «Ман Юнайтед» в 1999-м и третья британская, потому что первым в европейской истории еще в 1967-м стал шотландский «Селтик» с победой в Кубке европейских чемпионов.

🔝 Пеп Гвардиола – первый тренер, сделавший требл дважды. К тому же получилось с двумя разными командами. У него уже был подобный суперсезон во главе «Барселоны» в 2009-м, когда Пеп только начал работать на топ-уровне, теперь – после многих лет ожидания хотя бы просто победы в Лиге чемпионов, он выиграл ее после двух внутренних трофеев.

🏆 «Сити» выиграл финал Лиги чемпионов со второй попытки: в 2021-м тоже были фаворитами, но проиграли решающий матч «Челси» Томаса Тухеля, когда Пеп перемудрил с тактикой. Теперь все сработало заметно лучше.

🏆 Для «Сити» это второй еврокубок в истории: клуб брал Кубок обладателей кубков в 1970-м. Совсем другая эпоха и больше 20 лет несуществующий турнир, но все же. В Лиге чемпионов команда играет 12 лет подряд (до современности мелькнули только в 1968-м и вылетели сразу в 1/16 финала), за это время были финал, по два полуфинала и четвертьфинала, три вылета в 1/8 финала и один – уже в группе. Теперь в коллекции и победа.

🏆 «Манчестер Сити» выиграл 32-й трофей за все время и юбилейный 20-й – после 2008-го, в эпоху шейхов. В Англии за это время клуб уже стал одним из доминаторов (семь побед в АПЛ, три Кубка Англии, шесть Кубков лиги и три Суперкубка), теперь есть важнейшая точка в Европе. К тому же «Сити» разблокировал себе два шанса на новые международные трофеи: команда сыграет за Суперкубок Европы с «Севильей» (16 августа в Афинах), а еще выступит на чемпионате мира среди клубов (11-23 декабря в Саудовской Аравии).

Суперсезон провел Эрлинг Холанд: пришел, осмотрелся и развалил большинство соперников в первом же сезоне за команду. Сразу три трофея!

Незабываемый отрезок у Хулиана Альвареса: аргентинец взял Лигу чемпионов в один сезон с золотом чемпионата мира. Он всего 11-й в истории, предыдущими такими героями были Рафаэль Варан в 2018-м (сборная Франции и «Реал») и Сами Хедира в 2014-м (Германия и «Реал»). Серия продолжается, третий раз подряд есть такой двойной чемпион.

Главное – у «Сити» теперь полная коллекция трофеев.

Заслужили, неправда ли!

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill

«Сити» – лучшая команда XXI века?
6251 голос
Да!
31%
Манчестер Сити
Все еще нет
69%
Барселона

224 комментария

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кто-то
Поздравляю Сити с победой! Особенно Пепа! Наконец он взял ЛЧ спустя 12 лет! Де Брёйне жаль, но главное, что победил!
Интер тоже молодцы- дали бой
+203
-11
+192
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Фёдор Кузнецов
Надеюсь Лукаку получит медаль, сделал всё для победы Сити
+121
-15
+106
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Тамазик Хеладзе
Лукаку настолько невезучий, что даже в Севилье не выйграет Лигу Европы!
+86
-2
+84
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кто-то
Ответ Roja
дали бой? до они были лучше по игре
Не-а
+91
-29
+62
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CyberUnited
Дайте Лукаку медаль, сыграл такую же роль в этой победе как и Пеп))
+52
-7
+45
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johnnyplank
Индзаги гений, Лукаку бревно.
+45
-7
+38
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Roja
Ответ кто-то
Поздравляю Сити с победой! Особенно Пепа! Наконец он взял ЛЧ спустя 12 лет! Де Брёйне жаль, но главное, что победил! Интер тоже молодцы- дали бой
дали бой?
до они были лучше по игре
+91
-61
+30
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Твой Господин
Не ожидал увидеть такой достойный Интер!!!
+25
0
+25
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Ignazio DE Alter
наконец-то футбольный бог расставил всё на свои места, Месси чемпион мира, Гвардиола взял ЛЧ с Сити
+39
-14
+25
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Criptonit
Эдерсону спасибо надо сказать!
+24
-1
+23
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ẞADIM TM
Интер молодцы, сделали большее, чем от них ждали. но лч должен быть у сити
+23
-4
+19
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Criptonit
Ну заслужили же блин! Сколько лет ждали!
+18
-1
+17
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FCB2020
Лучшая команда сезона.
+18
-2
+16
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ruy9obryb590
Ответ ShamilK
Интер во всем был лучше. Холланд довольно мерзким игроком оказался. Какая из него суперзвезда, если в плей-офф его просто сожрали?
Интер проиграл! Смирись! Желчь по поводу Холланда оставь при себе))
+20
-4
+16
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кто-то
Ответ Roja
почему? голевых моментов у интера побольше а лукаку выручал больше раз, чем защитники сити
По факту, больше половины своих ударов Интер нанёс после гола Сити, неудивительно, что моментов у итальянской команды больше. Ну Лукаку, конечно, кадр 😂
+16
-1
+15
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Никита Смолов
Пеп, великий !
+17
-2
+15
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Fenek
Ну вот, Холанд все-таки стал той недостающей деталью, которая помогла Сити взять ЛЧ. Пусть не забил в финале, но по сезону помог отлично.

Выстрадали за столько лет.
+17
-3
+14
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Aboba Boba
Зашарлатанил! Не перемудрил!
+14
0
+14
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John Johnson
Сити молодцы, наконец-то лучшая команда мира (несмотря что я за Ливерпуль) взяла ЛЧ ! Ждал каждый год с 2018. Это парадокс и аномалия что они берут ЛЧ первый раз.

Финалы даются очень неубедительно. И Лион, и Челси, и Интер, честно были не очень. Хотелось тотальный футбол и победу без шансов. И они это могли. Психология влияет. Но думаю теперь они станут сильнее когда проклятие снято !

Судьба испытывала Пепа, чтобы он стал лучше и создал монстра без слабых мест
+13
-2
+11
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Фёдор Кузнецов
Ответ ymuller
в чем претензия? его удар головой вратарь отбил
В том что Лукаку полностью провалил этот матч,будто играл за Сити
+16
-5
+11
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Marakana
Браво Сити. Браво Пеп. Интеру респект. Молодцы играли до последнего
+9
0
+9
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Kalb Schulz
А че толку)) хейтеры все равно тонну причин найдут захейтить победы МС ) все кто болел за МС поздравляю)
+12
-4
+8
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NikitinVA79@mail.ru
Фраза Черданцева:"Они миллионеры, у них Ламборгини и прочие машины" напомнила ещё одну знаменитую фразу:"Ни в п.зду ни в Красную армию". #всемдобра!🤣🤣🤣
+8
0
+8
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Остап Бандера
Унылейший финал. Быки с конями завтра и то интереснее будут. Сити с треблом. Лукаку в защиту перевести и то больше толку будет.
+12
-6
+6
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downfall
Чердак заколебал перебивать Нагучева
+6
0
+6
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