«Болонья» в ЛЧ – впервые за 60 лет! В турнире играла однажды – и вылетала из-за монетки

«Болонья» впервые сыграет в Лиге чемпионов! Команда Тиаго Моты еще в середине декабря забиралась в четверку, а с весны обитала в ней регулярно. Когда представительство Италии в ЛЧ расширилось до пяти команд – задача упростилась.

11 мая «Болонья» побила «Наполи» (2:0), а на следующий день дождалась нужного результата в Бергамо, где «Аталанта» выиграла у «Ромы» (2:1). Теперь «Болонья» не выпадет из топ-5.

Сезон с уверенной игрой дома и крутой серией из побед в феврале-марте

После шести туров «Болонья» шла 13-й всего с семью очками, но с августа по ноябрь выдала десятиматчевую беспроигрышную серию и подтянулась в топ-6. Самый непростой отрезок – с конца декабря по конец января, где «Болонья» взяла только два очка в четырех матчах. Но и при этом отставание от четвертого места было всего трехочковым.

А дальше – красота из девяти игр, где уместились восемь побед и 0:1 от «Интера». В марте «Болонья» прочно укрепилась на четвертом месте и больше не двигалась вниз, а после победы в Неаполе еще и вошла в тройку.

В лиге есть и более голевые команды, чем «Болонья» (51 мяч), но меньше пропускает только «Интер». И лишь «нерадзурри» лучше играют дома: у «Болоньи» 12 побед на своем поле из 18 всего с девятью пропущенными голами (кстати, «Интер» дома пропустил десять). Неудивительно, что и по сухим играм впереди «Болоньи» только «Интер» и «Торино».

А еще за «Болонью» наверняка порадуются три Игоря: Колыванов, Симутенков и Шалимов. Все три российских футболиста выступали в этой команде в 1990-х.

«Болонья» из-за Блана не попал в финал Кубка УЕФА в «Лужники», а 25 лет назад проходила «Зенит»

«Болонья» – семикратный чемпион Италии, но в эпоху еврокубков она выигрывала скудетто всего однажды. Поэтому и в Кубке чемпионов сыграла только один раз: в 1964-м сразу же вылетела от «Андерлехта». Причем не по игре: дома 2:1, в гостях 0:1, в переигровке 0:0, а поражение – в жребии по монетке.

«Андерлехт» в следующем раунде вылетел от «Ливерпуля». А «Болонья» потом дважды обыгрывала бельгийцев в своих четырех сезонах Кубка УЕФА. Еще два раза «Болонья» играла в Кубке Кубков в 1970-х – тоже не проходила дальше первого раунда.

В УЕФА в 1990-х было интереснее. Например, четвертьфинал в сезоне-1990/91 с вылетом от «Спортинга». Или аж полуфинал-1998/99, из которого вылетели от «Марселя» только из-за правила выездного гола (в гостях 0:0, дома 1:1). «Болонья» пропустила на последних минутах с пенальти от Лорана Блана, поэтому не вышла на «Парму» в финал в «Лужниках».

Если не считать Кубок Интертото, то последний евросезон «Болонья» проводила в 1999-м: начала его с разгрома «Зенита» (2:2, 3:0), но через пару раундов остановилась на «Галатасарае». В 2002-м не удалось выйти в Кубок УЕФА из-за поражения в финале Интертото от «Фулхэма» (2:2, 1:3).

«Аталанта» вряд ли отдаст «Роме» пятое место и ЛЧ

«Интер» и «Милан» забронировали себе место в ЛЧ раньше, «Болонья» и «Ювентус» – по итогам 36-го тура. Вопрос с пятой строчкой пока еще открыт, но, кажется, ненадолго после победы «Аталанты» над «Ромой».

У «Аталанты» на пятом месте 63 очка и три оставшихся игры, у «Ромы» – 60 очков и два матча.

«Аталанте» предстоит играть с «Лечче» и «Торино», у которых нет глобальных задач, а также с «Фиорентиной», чьи еврокубковые перспективы на следующий сезон пока неясны. У «Ромы» впереди немотивированный «Дженоа» и борющийся за выживание «Эмполи».

При этом римлянам осталось два матча в сезоне, а «Аталанте» – сразу пять за две с половиной недели. Это три игры Серии А, а также финалы Кубков Италии и Лиги Европы.

Тиаго Мотта тащит «Болонью» в Лигу чемпионов, играя 2-7-2 и нарушая законы футбола. Как?

Фото: Gettyimages.ru /Francesco Pecoraro, Marco Luzzani, Shaun Botterill/Allsport