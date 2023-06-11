8 комментариев

Первый год Холанда в «Ман Сити» – космос. Покорил ЛЧ и разнес АПЛ!
52 гола в 53 матчах.
«Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов.
Дотянулся бы «Сити» до трофея без Эрлинга Холанда – вопрос.
«Помню Суперкубок, Эрлинг упустил один явный момент. Я помню. Помню все мемы, все, о чем тогда говорили, – злорадствовал Пеп. – Мы тогда еще плохо знали друг друга и лишь месяц проработали вместе. Он сказал: «Спокойно, я буду забивать». Я поверил.
Такой он парень. Его уверенность в себе невероятна. Футболиста определяет реакция на неудачи».
Итог – грандиозные 52 гола в 53 играх во всех турнирах. Настоящий киборг!
Лига чемпионов – турнир Холанда. С этим надо смириться
Фиксируем.
• Эрлинг – с отрывом лучший бомбардир турнира. У него 12 голов – и только один с пенальти. Позади Мо Салах (8 мячей), Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор (по 7). Норвежец клепал по 1,44 мяча в среднем за матч!
• У Холанда 35 голов в 29 матчах ЛЧ вообще. Уже обогнал Герда Мюллера, Самуэля Это’О, Уэйна Руни, Кака и Арьена Роббена. Впереди Эдинсон Кавани и Ференц Пушкаш. А ведь Эрлингу всего 22 года!
• Пента-трик Холанда «Лейпцигу» в 1/8 финала – тоже дорога в историю. Прежде 5 в одном матче ЛЧ забивали только Лео Месси («Байеру» в 2012-м) и Луис Адриано (играл за «Шахтер», а пятерку в группе получил белорусский БАТЭ в 2014-м).
Эрлинг понимал, зачем его пригласили в Манчестер: «Да, все знают, что без меня они выиграли все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел».
Ставка на Холанда полностью оправдалась.
Первые эмоции: «В это сложно поверить. Даже в самых смелых мечтах я бы никогда не подумал об этом.
Это доказывает, что все возможно для парня из маленького городка в Норвегии. Это дает надежду молодым ребятам, занимающимся в манеже в моем родном городе. Это просто невероятно».
36 голов – Холанд с ходу побил рекорд АПЛ
• Эрлинг побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36). Тут нужно добавлять что-то еще?
• Сделал 6 хет-триков за сезон. Больше, чем все остальные игроки АПЛ вместе взятые.
• Эрлинг не только много забивает, но и играет на партнеров – 8 асссистов!
Хотя в конце сезона Эрлинг сбавил обороты – подходил к финалу с 1 голом в 7 матчах. Но не парился: «Вы можете думать так, а можете – о 52 голах в 52 матчах и 8 голевых передачах. Как угодно. Я не переживаю. Чувствую себя отлично».
Эрлинг, ты прекрасен!
Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт
Фото дня. Страстный поцелуй Пепа после победы в ЛЧ 😘
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Laurence Griffiths
Еще припоминаю что один из пользователей написал, что Нуньез будет соревноваться с Альварезом, а не Холландом. Его замнусили)
А по итогу Эрлинг вообще в космосе, а Альварез обогнал Дарвина по статистике за сезон))
Лучший бомбарбир + лучший по гол+пас в ЛЧ
Требл!!! Наконец-то Сити смогли выиграть ЛЧ, и во многом это благодаря Холланду. Без него, скорее всего в этом же году они бы отлетели от Баварии. Но некоторые уникумы умудряются писать, что Пеп и без норвежца выиграл бы ЛЧ, а что тогда мешало все эти годы?
Теперь оказывается если ты не забил в финале ЛЧ, то не заслуживаешь ЗМ
Тогда наверное кое кому стоит вернуть ЗМ за 2015, а еще 2021, 2010
Или в 2015 другие критерии были?) Это другое?🤩😀
p.s: к слову, о проваленном финале, на 76:50 вполне четко видно, как Холланд создает пространство и моменты для партнеров, стягивая на себя защитников. Ну а про то как он отрабатывает в защите на стандартах благодаря своему росту и физике даже нечего говорить, все сами всё видели. Но это конечно же не так важно, как обводки и разрезающие передачи, которые уже много лет не работают против топ клубов🤣
А еще "работал, потел, тренировался" бгг.
Куда уж там действительно обводкам, разрезающим и пр.
Месси, Пеле, Марадоне - подвиньтесь. Холанд, Джеймс Милнер и Габи Жезус - в студию.
Ухаха.
Но это могло бы кста легко действительно всё прокатить. Но увы был Катар-2022. Который по новым правилам впихнулся в ЗМ-2023 как часть сезона. Эх....