8 комментариев

52 гола в 53 матчах.

«Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов.

Дотянулся бы «Сити» до трофея без Эрлинга Холанда – вопрос.

«Помню Суперкубок, Эрлинг упустил один явный момент. Я помню. Помню все мемы, все, о чем тогда говорили, – злорадствовал Пеп. – Мы тогда еще плохо знали друг друга и лишь месяц проработали вместе. Он сказал: «Спокойно, я буду забивать». Я поверил.

Такой он парень. Его уверенность в себе невероятна. Футболиста определяет реакция на неудачи».

Итог – грандиозные 52 гола в 53 играх во всех турнирах. Настоящий киборг!

Лига чемпионов – турнир Холанда. С этим надо смириться

Фиксируем.

• Эрлинг – с отрывом лучший бомбардир турнира. У него 12 голов – и только один с пенальти. Позади Мо Салах (8 мячей), Килиан Мбаппе и Винисиус Джуниор (по 7). Норвежец клепал по 1,44 мяча в среднем за матч!

• У Холанда 35 голов в 29 матчах ЛЧ вообще. Уже обогнал Герда Мюллера, Самуэля Это’О, Уэйна Руни, Кака и Арьена Роббена. Впереди Эдинсон Кавани и Ференц Пушкаш. А ведь Эрлингу всего 22 года!

• Пента-трик Холанда «Лейпцигу» в 1/8 финала – тоже дорога в историю. Прежде 5 в одном матче ЛЧ забивали только Лео Месси («Байеру» в 2012-м) и Луис Адриано (играл за «Шахтер», а пятерку в группе получил белорусский БАТЭ в 2014-м).

Эрлинг понимал, зачем его пригласили в Манчестер: «Да, все знают, что без меня они выиграли все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел».

Ставка на Холанда полностью оправдалась.

Первые эмоции: «В это сложно поверить. Даже в самых смелых мечтах я бы никогда не подумал об этом.

Это доказывает, что все возможно для парня из маленького городка в Норвегии. Это дает надежду молодым ребятам, занимающимся в манеже в моем родном городе. Это просто невероятно».

36 голов – Холанд с ходу побил рекорд АПЛ

• Эрлинг побил рекорд по голам за сезон в АПЛ (36). Тут нужно добавлять что-то еще?

• Сделал 6 хет-триков за сезон. Больше, чем все остальные игроки АПЛ вместе взятые.

• Эрлинг не только много забивает, но и играет на партнеров – 8 асссистов!

Хотя в конце сезона Эрлинг сбавил обороты – подходил к финалу с 1 голом в 7 матчах. Но не парился: «Вы можете думать так, а можете – о 52 голах в 52 матчах и 8 голевых передачах. Как угодно. Я не переживаю. Чувствую себя отлично».

Эрлинг, ты прекрасен!

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Laurence Griffiths