8 комментариев

Ночное Бескудниково
Блог

Финал ЛЧ – в пяти картинках! Как травма КДБ повлияла на «Сити», от Холанда минимум остроты, Онана – центральный защитник

Родри Родри
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Рубен Диаш Рубен Диаш
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Интер Интер
Андре Онана Андре Онана
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Несколько коротких наблюдений на основе продвинутых данных.  

«Сити» до травмы КДБ и после

Одно из важнейших событий финала ЛЧ – травма Кевина Де Брюйне в середине первого тайма. До нее казалось, что «Сити» – пусть и с оговорками – похож на себя.

На картинке ниже – розыгрыши команды Пепа при бельгийце и после его ухода (до появления Уокера). Чем толще линия, тем больше взаимодействий между игроками. Тем больше точка, тем больше вовлечение футболиста. Чем она краснее, тем опаснее передачи игрока. 

Заметно, что Фил Фоден, разумеется, не повторил роль, которую играл КДБ – вероятно, он и не должен был. Был не так остр, как бельгиец в первые полчаса, и реже участвовал в розыгрышах. 

При этом бóльшую ответственность получил Родри, он стал связующим звеном между фланговыми атакующими группами. Высокий класс испанца оценивал Вадим Лукомский еще перед матчем, гол – абсолютно заслуженное вознаграждение за феноменальную работоспособность и обучаемость.

Важная роль Диаша

Мы привыкли, что Рубен Диаш – ключевой игрок в начальной стадии атак «Сити». На схеме выше видно, что его роль заключалась не просто в том, чтобы перекатывать мяч на фланги, еще нужно и обострять сложными передачами сначала на КДБ, а потом – на Гюндогана.  

Вот как выглядит его игра детальнее. 

Картинка – DatoBHJ

72 успешные передачи при семи неточных, две продвигающие и одна под удар. 

Кроме того, полный порядок и с обороной: два успешных подката плюс три возврата мяча (без подката), перехват, блокированный пас, пять выносов. 

Минимум остроты от Холанда

Вы наверняка обратили внимание на скромную роль Эрлинга Холанда.

Да, он всегда минимально вовлечен в игру, и это никак не мешает забивать, но в Стамбуле был наименее удачный пример. Стоит признать, что если бы Холанд вместо Родри открылся под удар на 68-й, мы вряд ли бы рисовали эту картинку. Но так как от норвежца фактически почти не было угрозы, все же стоит подсветить его взаимодействие с командой.  

На картинке – передачи на Эрлинга до и после замены КДБ.

До замены бельгийца Холанда получил три паса в финальной трети, включая один на линии штрафной.

После – полтора (с натяжкой). 

Логичный итог этого – только один удар в створ. Еще как раз при Де Брюйне. 

Важная роль Онаны в построении атак «Интера»

Игра ногами – известное качество камерунского вратаря «Интера». Но могли ли вы представить, чтобы он в матче «Сити» отдавал передачи из таких зон? 

Полтора десятка передач из-за пределов штрафной! 

И наконец – xG. «Интер» заметно лучше

Данные – Opta Analyst

В районе 70-й минуты для «Сити» начался худший отрезок. «Интер» создал два убойнейших момента и в итоге наиграл на 1,77 xG.  

Проиграть финал «Сити» именно в таком сценарии должно быть очень обидно. 

Но вряд ли можно говорить, что «Сити» не заслужил этот требл. 

Телеграм-канал автора

Гвардиола – первый тренер с двумя треблами. Собрал в «Сити» все возможные титулы

Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Де Брюйне и дирижирует, и обостряет, и забивает, и прессингует, и защищается. Уникальный игрок. Это совсем не тоже самое, что отдавать голевые и забивать, играя только в атаке на чистых мячах.

А вот Холанд не беда, что не забивает в главных матчах. И с великими бывало. Беда то, что он острых моментов даже особо не имеет. Мощь огромна, но до игрового интеллекта лучших бомбардиров ещё далеко
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Яблонский
Ответ pit4er
Де Брюйне и дирижирует, и обостряет, и забивает, и прессингует, и защищается. Уникальный игрок. Это совсем не тоже самое, что отдавать голевые и забивать, играя только в атаке на чистых мячах. А вот Холанд не беда, что не забивает в главных матчах. И с великими бывало. Беда то, что он острых моментов даже особо не имеет. Мощь огромна, но до игрового интеллекта лучших бомбардиров ещё далеко
Одной из его проблем все еще остается плохая игра в недодачу, причем как и по своевременности (то есть когда напрашивается сыграть в недодачу, он не делает этого, склонность за спину забегать), так и в принципе по качеству (когда таки принимает мяч, нередко неудачно распоряжается/теряет). Каким-то бенземаподобным он никогда не станет даже исходя из антропометрии: широкий шаг и все такое, но до уровня подыгрыша условного Левандовского добраться может, поляк ведь в том числе и у Гвардиолы этому обучался и уж точно изначально не был хорош в подыгрыше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мексиканская песня
Кстати без Де Брюйне больше игроков активно атаковали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syog1010
Пеп конечно струсил слегка, выпуская вместо КДБ Фодена, а не Альварес
Эдерсон великолепен, отличный матч, особенно второй тайм, я бы посмотрел овертайм, но рад за Сити и Пепа, шикарная команда, заслужили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ Максим Яблонский
Одной из его проблем все еще остается плохая игра в недодачу, причем как и по своевременности (то есть когда напрашивается сыграть в недодачу, он не делает этого, склонность за спину забегать), так и в принципе по качеству (когда таки принимает мяч, нередко неудачно распоряжается/теряет). Каким-то бенземаподобным он никогда не станет даже исходя из антропометрии: широкий шаг и все такое, но до уровня подыгрыша условного Левандовского добраться может, поляк ведь в том числе и у Гвардиолы этому обучался и уж точно изначально не был хорош в подыгрыше.
Бензема до сезона 2018-2019 был посмешищем и болельщики Реала каждый год просили новую 9-ку.
Т.е. он начал по-настоящему РАЗРЫВАТЬ только на ДЕСЯТЫЙ сезон в клубе
смешно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syog1010
Ответ Мексиканская песня
Кстати без Де Брюйне больше игроков активно атаковали.
Хаос некий появился, он явно грамотно управляет этим всем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Vorobyov
Ответ Syog1010
Пеп конечно струсил слегка, выпуская вместо КДБ Фодена, а не Альварес Эдерсон великолепен, отличный матч, особенно второй тайм, я бы посмотрел овертайм, но рад за Сити и Пепа, шикарная команда, заслужили
да, тот самый матч, которому не помешал бы овертайм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий