8 комментариев

Несколько коротких наблюдений на основе продвинутых данных.

«Сити» до травмы КДБ и после

Одно из важнейших событий финала ЛЧ – травма Кевина Де Брюйне в середине первого тайма. До нее казалось, что «Сити» – пусть и с оговорками – похож на себя.

На картинке ниже – розыгрыши команды Пепа при бельгийце и после его ухода (до появления Уокера). Чем толще линия, тем больше взаимодействий между игроками. Тем больше точка, тем больше вовлечение футболиста. Чем она краснее, тем опаснее передачи игрока.

Заметно, что Фил Фоден, разумеется, не повторил роль, которую играл КДБ – вероятно, он и не должен был. Был не так остр, как бельгиец в первые полчаса, и реже участвовал в розыгрышах.

При этом бóльшую ответственность получил Родри, он стал связующим звеном между фланговыми атакующими группами. Высокий класс испанца оценивал Вадим Лукомский еще перед матчем, гол – абсолютно заслуженное вознаграждение за феноменальную работоспособность и обучаемость.

Важная роль Диаша

Мы привыкли, что Рубен Диаш – ключевой игрок в начальной стадии атак «Сити». На схеме выше видно, что его роль заключалась не просто в том, чтобы перекатывать мяч на фланги, еще нужно и обострять сложными передачами сначала на КДБ, а потом – на Гюндогана.

Вот как выглядит его игра детальнее.

Картинка – DatoBHJ

72 успешные передачи при семи неточных, две продвигающие и одна под удар.

Кроме того, полный порядок и с обороной: два успешных подката плюс три возврата мяча (без подката), перехват, блокированный пас, пять выносов.

Минимум остроты от Холанда

Вы наверняка обратили внимание на скромную роль Эрлинга Холанда.

Да, он всегда минимально вовлечен в игру, и это никак не мешает забивать, но в Стамбуле был наименее удачный пример. Стоит признать, что если бы Холанд вместо Родри открылся под удар на 68-й, мы вряд ли бы рисовали эту картинку. Но так как от норвежца фактически почти не было угрозы, все же стоит подсветить его взаимодействие с командой.

На картинке – передачи на Эрлинга до и после замены КДБ.

До замены бельгийца Холанда получил три паса в финальной трети, включая один на линии штрафной.

После – полтора (с натяжкой).

Логичный итог этого – только один удар в створ. Еще как раз при Де Брюйне.

Важная роль Онаны в построении атак «Интера»

Игра ногами – известное качество камерунского вратаря «Интера». Но могли ли вы представить, чтобы он в матче «Сити» отдавал передачи из таких зон?

Полтора десятка передач из-за пределов штрафной!

И наконец – xG. «Интер» заметно лучше

Данные – Opta Analyst

В районе 70-й минуты для «Сити» начался худший отрезок. «Интер» создал два убойнейших момента и в итоге наиграл на 1,77 xG.

Проиграть финал «Сити» именно в таком сценарии должно быть очень обидно.

Но вряд ли можно говорить, что «Сити» не заслужил этот требл.