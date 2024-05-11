«МЮ» – самый дорогой клуб мира. В топ-50 аж 20 щтук из МЛС!

«Интер Майами» уже на уровне «Интера».

Страдания «Манчестер Юнайтед» в последнее десятилетие никак не сказываются на его ценности для инвесторов. Издание о спортивном бизнесе Sportico опубликовало ежегодный рейтинг 50 самых дорогих футбольных клубов мира. И «МЮ» с оценкой 6,2 млрд долларов возглавил список.

Напомним, Глейзеры в прошлом году хотели продать клуб как раз за 6 млрд. В итоге Джим Рэтклифф купил четверть «МЮ» именно по такой оценке – примерно 1,5 млрд (если считать в долларах).

Полностью топ-50 выглядит так.

● Только два клуба пробили отметку в 6 млрд. Второй, конечно, «Реал».

● В топ-10 доминирует АПЛ – сразу шесть клубов. Два из Испании, по одному из Германии и Франции. «Ювентус» – 11-й, но итальянский клуб сильно отстает от десятого «Челси» (дешевле на 1,7 млрд).

● Самое большое представительство в топ-50 – у МЛС. Да-да, сразу 20 клубов (всего их в лиге 29), пять из которых в топ-20. Для сравнения: АПЛ представлена девятью командами. Правда, их совокупная стоимость превышает двадцатку МЛС почти в два раза (29 млрд против 15,1 млрд).

Клубы Ла Лиги из списка стоят 13 млрд, но их всего три – и вы знаете какие. Четыре немецкие команды оцениваются в сумме дороже шести итальянских (7,6 млрд против 6,1 млрд). Франция с 4,8 млрд идет пятой по стоимости – тут всего два клуба, большая часть оценки за счет «ПСЖ».

Сразу три команды представляют Мексику («Америка», «Гвадалахара» и «Монтеррей»), всего по одной из Нидерландов («Аякс»), Португалии («Бенфика») и Бразилии («Фламенго»).

● «Интер Майами» почти догнал по стоимости миланский «Интер» – 1,02 и 1,06 млрд. Самый дорогой из МЛС пока «Лос-Анджелес» – 1,15 млрд. Это уровень «Милана» – 1,2 млрд.

Как рассчитывается рейтинг?

Исследование проведено на основе финансовой отчетности клубов и более чем 50 разговоров с банкирами, инвесторами, консультантами и руководителями команд.

Доходы оцениваются по трем основным категориям: ТВ-права, спонсорство, матчдэй. Кроме того, Sportico используют специальный клубный мультипликатор, который «основан на нескольких факторах, включая: исторические доходы, рынок (размер, насыщенность и интерес потенциальных инвесторов), силу бренда, результаты на поле (исторические и недавние), условия аренды объектов, долги, а также ожидаемую будущую экономику клуба и лиги».

Почему же так много МЛС?

Оценка учитывает долгосрочный потенциал активов, а у клубов из США он велик как никогда.

Тут влияет размер американского рынка, который еще и растет за счет внимания к Лионелю Месси и будущего ЧМ-2026. Оценка лиги также была увеличена из-за 10-летнего вещательного соглашения с Apple, который платит 259 млн долларов в год.

Важный фактор – современная инфраструктура. У «Милана» и «Интера», например, почти 100-летний стадион, который еще и не принадлежит клубам.

Отсутствие вылета из МЛС также добавляет стабильности в оценке. Среди дополнительных факторов Sportico отметил единую структуру лиги, которая контролирует расходы клубов.

Американское влияние в футболе становится все более заметным. Помимо 19 клубов из США (20-й из Канады) в рейтинг попали еще восемь европейских топ-клубов, которые принадлежат американцам. Всего 27 команд из 50, то есть больше половины.

Фото: Gettyimages /Alex Livesey, Tim Nwachukwu, Kevin C. Cox / Staff