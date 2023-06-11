7 комментариев

О духе времени
Блог

Выиграл ЧМ и ЛЧ в одном сезоне. Альварес – всего 11-й такой

Манчестер Сити Манчестер Сити
Хулиан Альварес Хулиан Альварес
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Помог с обоими титулами.

«Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов-2022/23! Обыграли в финале «Интер» – 1:0.

Победа особенная для аргентинца Хулиана Альвареса, хоть он и не вышел на поле. Форвард стал 11-м игроком в истории футбола, побеждавшим за один сезон на ЧМ и в ЛЧ.

В клубном сезоне-2022/23 Хулиан Альварес выходил в основе нечасто: логично, учитывая, что у него мощнейший конкурент – Эрлинг Холанд.

Но даже со скамейки аргентинец был полезен: беговая работа, самоотдача, результативность даже при относительно небольшом количестве игрового времени.

Хулиан сыграл в АПЛ 1454 минуты, внутри всего восемь полных матчей. Когда был в основе, забил шесть мячей, а всего в лиге у него девять голов и ассист.

Кроме того у Альвареса гол в Суперкубке Англии, три мяча с двумя ассистами в пяти матчах Кубка Англии, гол в двух матчах Кубка лиги и 3+2 в десяти матчах ЛЧ.

А еще ведь он прямо по ходу чемпионата мира в Катаре стал основным игроком сборной Аргентины – чемпионской!

Он начинал как сменщик, но в итоге стал главным финишером рядом с Лионелем Месси: четыре гола в семи матчах турнира, в том числе победный в ворота Австралии в 1/8 финала плюс дубль в полуфинале против Хорватии.

Через полгода после ЧМ Хулиан Альварес добавил ЛЧ. Обычно, когда чемпионат мира играли летом, сначала выигрывали Лигу чемпионов, а вскоре и главный титул для сборных. Теперь порядок обратный, расстояние между турнирами больше, а ценность все та же.

У нас есть такой суперчемпион сезона третий раз подряд – после паузы в два чемпионата мира. За Роберто Карлосом-2002 (Бразилия, «Реал») никто из Италии и Испании подобного не добивался, а теперь есть Сами Хедира (Германия, «Реал»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал») и Хулиан.

👏👏👏

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
А еще он первый в истории сделал квадрупл из ЧМ, ЛЧ, Кубка и Чемпионата.
Не квадрупл Клоппа конечно, но тоже сильно)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ Iamliam
А еще он первый в истории сделал квадрупл из ЧМ, ЛЧ, Кубка и Чемпионата. Не квадрупл Клоппа конечно, но тоже сильно)
В 1988 некоторые игроки ПСВ (Куман, Ван Брекелен) взяли чемпионат и кубок Голландии, Кубок Чемпионов, а потом со сборной победили на Евро. Чемпионата мира в том году, увы, не было.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alxx3xx
Просто красавчег! На ЧМ очень сильно сборной своей помог.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Петров
Кстати классная команда бы из этих игроков получилась)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bevooch
Сегодня, кстати, как и в любой другой день, когда Холланд не забивает, миллион комментариев про отсутствие Холланда на поле от местных юмористов. Но учитывая какой игрок сидит под Холландом на лавке, таки чемпион мира Альварес, видимо комментаторы лучше Пепа разбираются в футболе, и искренне считают, что Сити сегодня выиграл вдесятером.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Он уникален тем что:
АПЛ с первого раза
ЧМ с первого раза
ЛЧ с первого раза
Кубок Англии с первого раза
Кубок Америки с первого раза
Кубок Либертадорес (ЮА ЛЧ) с первого раза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперимент
Хотелось чтобы он вышел на замену, но Холанд нельзя было менять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий