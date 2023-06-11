7 комментариев

Помог с обоими титулами.

«Ман Сити» выиграл Лигу чемпионов-2022/23! Обыграли в финале «Интер» – 1:0.

Победа особенная для аргентинца Хулиана Альвареса, хоть он и не вышел на поле. Форвард стал 11-м игроком в истории футбола, побеждавшим за один сезон на ЧМ и в ЛЧ.

В клубном сезоне-2022/23 Хулиан Альварес выходил в основе нечасто: логично, учитывая, что у него мощнейший конкурент – Эрлинг Холанд.

Но даже со скамейки аргентинец был полезен: беговая работа, самоотдача, результативность даже при относительно небольшом количестве игрового времени.

Хулиан сыграл в АПЛ 1454 минуты, внутри всего восемь полных матчей. Когда был в основе, забил шесть мячей, а всего в лиге у него девять голов и ассист.

Кроме того у Альвареса гол в Суперкубке Англии, три мяча с двумя ассистами в пяти матчах Кубка Англии, гол в двух матчах Кубка лиги и 3+2 в десяти матчах ЛЧ.

А еще ведь он прямо по ходу чемпионата мира в Катаре стал основным игроком сборной Аргентины – чемпионской!

Он начинал как сменщик, но в итоге стал главным финишером рядом с Лионелем Месси: четыре гола в семи матчах турнира, в том числе победный в ворота Австралии в 1/8 финала плюс дубль в полуфинале против Хорватии.

Через полгода после ЧМ Хулиан Альварес добавил ЛЧ. Обычно, когда чемпионат мира играли летом, сначала выигрывали Лигу чемпионов, а вскоре и главный титул для сборных. Теперь порядок обратный, расстояние между турнирами больше, а ценность все та же.

У нас есть такой суперчемпион сезона третий раз подряд – после паузы в два чемпионата мира. За Роберто Карлосом-2002 (Бразилия, «Реал») никто из Италии и Испании подобного не добивался, а теперь есть Сами Хедира (Германия, «Реал»), Рафаэль Варан (Франция, «Реал») и Хулиан.

👏👏👏

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto