Стычка Мбаппе и президента «ПСЖ». Что случилось

Килиан Мбаппе отыграл последний домашний матч в составе «ПСЖ». Дальше французские медиа распространили историю о его ссоре с президентом клуба Насером Аль-Хелайфи.

И более того – писали даже о стычке.

Что произошло?

Авторитетное издание Le Parisien спешит с подробностями.

Изначально отношения между Мбаппе и Аль-Хелайфи ухудшились 9 февраля – в тот день игрок объявил президенту, что не продлит контракт с «ПСЖ» и намерен уйти свободным агентом в конце сезона. Перед этим они нормально ладили.

В мае Мбаппе записал объявление об уходе из «ПСЖ», где упомянул тренеров, руководителей, болельщиков, персонал, но ни разу не сказал про эмира Катара или президента «ПСЖ» Аль-Хелайфи.

Президент воспринял это как оскорбление, учитывая, что он подписывал с Мбаппе самый крупный контракт в истории футбола в 2022 году. Он потребовал разъяснений как раз перед игрой «ПСЖ» и «Тулузы», которая должна была стать последней домашней для Мбаппе.

Игрок и президент начали разговор в отдельной комнате и очень быстро поссорились, случилась стычка. «Стены тряслись», – цитата свидетеля сцены между Мбаппе и Аль-Хелайфи. L’Équipe уточнил – обошлось без драки, но разговор был тяжелый.

После этого футболисты «ПСЖ» вышли на разминку через четыре минуты позже положенного времени. А через два часа проиграли «Тулузе» 1:3.

Marca опубликовала опровержение, ссылаясь на цитату представителя «ПСЖ»: «Фэйковые новости, распространившиеся сегодня, огорчают. Никакой стычки не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы обсудить детали соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными, в том числе и перед вчерашней игрой».

В речи про Аль-Хелайфи и правда не было ни слова

Цитата с благодарностями от Мбаппе в прощальном видео звучит так:

«Прежде всего, хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми играю и играл, всех тренеров – Унаи Эмери, Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино, Кристофа Гальтье и Луиса Энрике. Спортивных директоров Леонардо и Луиса Кампоса за то, что они всегда сопровождали меня.

Благодарю всех людей в клубе, которые остаются за кулисами, все они заслуживают признания. Они потрясающие, отдаются клубу полностью.

Несмотря на происходящее снаружи, на весь медийный шум, есть люди, которые любят команду, хотят ее защитить и сделать успешной. Это здорово. С ними клуб остается в надежных руках.

Хочу поблагодарить болельщиков. Я не всегда оправдывал любовь, которую вы дарили мне на протяжении семи лет. Но я никогда не хотел обманывать, всегда хотел быть эффективным».

Мбаппе и Аль-Хелайфи: отношения за семь лет

Новости о возможном переходе Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» стали появляться летом 2017 года. Тогда Аль-Хелайфи общался с Мбаппе о трансфере, а потом объявил об аренде и добавил: «Среди игроков своего возраста Мбаппе, несомненно, один из самых перспективных в мире благодаря прекрасным техническим, физическим и умственным способностям».

Через год перед триумфальным ЧМ-2018 Аль-Хелайфи выдал: «Хотите, чтобы я назвал вам трансферную стоимость Мбаппе? Больше миллиарда евро! Да, я сказал один миллиард! Даже если вы дали бы мне миллиард, я не продал бы его».

В начале 2019-го президент заверил: «Отношения между «ПСЖ» и Мбаппе рассчитаны на долгосрочную перспективу, между нами сильное взаимное доверие». Через несколько месяцев Килиан получил приз лучшему игроку года во Франции и лучшему молодому футболисту сезона, а прокомментировал так: «Посвятил бы эту награду Нассеру Аль-Хелайфи. Хочу отдать ему должное. Он всегда был честен со мной с первого дня, поэтому я благодарен ему».

В 2020-м и 2021-м Аль-Хелайфи верил, что история продлится долго, и повторял: «Неймар и Мбаппе останутся игроками «ПСЖ» навсегда». «Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи, – добавлял он. – У Неймара и Мбаппе нет причин уходить».

Летом 2021-го пошла дискуссия о продлении контракта с Мбаппе и возможном переходе в «Реал». Аль-Хелайфи дал понять: «Килиан останется в Париже, мы никогда его не продадим, бесплатно он тоже не уйдет». Весной 2022-го у прессы была разная информация об их отношениях: El Confidencial писало о том, что они прохладны, Foot Mercato называл их прекрасными.

Продление контракта в 2022-м, конечно, все наладило. Аль-Хелайфи был доволен: «Невероятно горд и рад – за Килиана, за фанатов, за всю семью «ПСЖ». Величайшие главы в истории клуба еще впереди». Заодно и ответил на вопрос о президенте «Реала» Флорентино Пересе: «Я уважаю всех, но у меня с ним не очень хорошие отношения после Суперлиги».

В декабре 2022-го Аль-Хелайфи подчеркивал: «Я считаю Мбаппе прекрасным игроком и великолепным человеком, это профессионал. Для меня ключевым моментом стало то, что он остался в «ПСЖ» и не ушел бесплатно».

Через полгода возник новый непростой момент. «ПСЖ» выложил видео для владельцев абонементов на матчи клуба с призывом продлить их, из всех футболистов в ролике появился только Мбаппе – он его и раскритиковал. Аль-Хелайфи связался с Мбаппе и вообще дал понять, что лишняя напряженность вокруг игрока не нужна.

Но тем же летом нежелание продлевать контракт напрягало уже самого Аль-Хелайфи: «Он говорил, что ни за что не уйдет бесплатно. Если сегодня он свое мнение изменил, это не моя вина. Мы не хотим терять лучшего игрока мира без компенсации. Это совершенно понятно». L’Équipe написал об удивлении Мбаппе насчет обещаний, так как он их не давал. В предсезонное турне «ПСЖ» в Японию француз не поехал.

В августе 2023-го игрок и президент снова встретились и договорились. Мбаппе снова остался в «ПСЖ». Тогда же L’Equipe воспроизвел диалог между ними во время встречи:

– Увидишь! Ты больше не будешь играть! Мы не уступим, – говорил Аль-Хелайфи.

– Увидишь? Но что я увижу? Ты станешь единственным президентом, при котором я не играю, – ответная реплика Мбаппе.

При этом Аль-Хелайфи повторял: «Килиан Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. У нас есть лучший игрок в мире. И я считаю, что он заслуживает «Золотого мяча». Зимой пошли новые разговоры об уходе Мбаппе, но президент был непреклонен: «Я в нем уверен. Он никогда ничего не сделает против клуба. Я доверяю ему. Оставьте его в покое, мы одна семья, он моя семья. Я хочу защитить игрока».

В апреле 2024-го прозвучал инсайд от Foot Mercato: летом 2023-го Мбаппе обещал продлить контракт с «ПСЖ», но в итоге не сдержал обещание и решил перейти в «Реал», что разозлило Аль-Хелайфи. Тем не менее уже в мае президент спрашивал игрока, как именно он хочет попрощаться с клубом.

После этого возникла конфликтная ситуация перед игрой с «Тулузой».

Париж проводил Мбаппе: красивый перфоманс от фанатов, вежливые хлопки Аль-Хелайфи

Фото: Gettyimages /Richard Heathcote / Staff, Aurelien Meunier; x.com ; IMAGO/Antonio Borga, IMAGO/Sebastian Rappold/Matthia/Global Look Press