Похоже, «Бавария» назначит Флика. C ним взяли семь трофеев за полтора года

Томас Тухель уже вот-вот покинет «Баварию», но кто ее возглавит? Назывались несколько фамилий, но теперь наиболее конкретные разговоры – о возвращении Ханса-Дитера Флика.

Реально ли это назначение? Похоже, да.

Вообще-то Флика связывали с «Барселоной»

После ухода из сборной Германии Флик неоднократно мелькал в новостях – его имя связывали с «Барселоной» и «Ливерпулем», а в феврале он еще и стал фаворитом у букмекеров на пост главного тренера «Баварии».

Весной про него часто говорили, упоминая возможное назначение в «Барселону», но в апреле немецкие журналисты Патрик Штрассер и Максимилиан Кох рассказали, что Флик помирился с почетным президентом «Баварии» Ули Хенессом, так что и возвращение в клуб вполне возможно.

Kicker поспешил с подробностями: Флика хотят назначить на год, пока отдыхает Юрген Клопп, а затем уже позвать самого Клоппа. В мае Bild называл самым актуальным кандидатом именно Флика.

Последние новости: Флик готов возглавить «Баварию», вместе с ним вернется и Тони Тапалович, чье увольнение так болезненно в 2023-м воспринял Мануэль Нойер. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что тренер и клуб уже ведут переговоры. Ассистентом может прийти Мирослав Клозе.

Флик набрал семь трофеев с «Баварией», а потом провалился в сборной

В 2010-х Флика больше знали как ассистента Йоахима Лева в сборной Германии, которая выиграла чемпионат мира в 2014-м. Поработав несколько месяцев помощником Нико Ковача в «Баварии», Флик возглавил команду после увольнения хорвата.

Дальше вы помните: за полтора года – семь трофеев, включая Лигу чемпионов, множество переписанных рекордов. В 2021-м Флик ушел из «Баварии» и заменил Лева в сборной, первой среди других команд вывел ее на ЧМ-2022, но там Германия тормознула в группе.

Флик задержался в сборной, но почти через год его уволили из-за жутких результатов в товарищеских матчах: Германия набрала четыре поражения и ничью в пяти последних играх, так что после 1:4 от Японии руководство не церемонилось.

Уход из «Баварии» тоже обсуждался: Флику и Хасану Салихамиджичу приписывали конфликт, который подтверждал и Карл-Хайнц Румменигге. Хенесс поддерживал боснийца, а тренеру не нравилась трансферная политика и ослабление состава – например, уход Давида Алабы и Джерома Боатенга.

При нормализации отношений с Хенессом путь в «Баварию» открыт.

«Бавария» тяжело ищет нового тренера

Об уходе Томаса Тухеля объявили еще за три месяца до окончания сезона, но «Бавария» за это время так и не определилась с новым тренером.

● Хотели Хаби Алонсо – но тот остался в «Байере», где выиграл чемпионство и выдал рекордную серию без поражений. Хенесса отказ даже восхитил .

● Звали Юлиана Нагельсманна, но он занят в сборной Германии и рассчитывает рулить ей не только на Евро-2024, но и на ЧМ-2026. Да и поддержку от руководства не считает достаточной.

● Настойчиво приглашали Ральфа Рангника, заодно разозлив этим болельщиков. Но и этот вариант – мимо: Рангнику нравится работа в сборной Австрии и кардинально менять жизнь он тоже не желает. Боссы «Баварии» очень удивились.

● Дальше говорилось об интересе к Зинедину Зидану (без работы) и Роберто Де Дзерби (возглавляет «Брайтон»). С итальянцем сложно: за него надо платить не менее 12 млн фунтов. Зидан же больше заглядывается на работу в АПЛ.

● Идет разговор и о других кандидатах – Унаи Эмери, Арне Слоте, Антонио Конте и Себастьяне Хенессе. Все это маловероятно – Эмери не хочет покидать АПЛ, Слот наверняка возглавил «Ливерпуль», по двум другим тренерам нет конкретики.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, Alex Grimm, Alexander Hassenstein