17 комментариев

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт
И разблокировали еще два.
«Манчестер Сити» наконец-то взял Лигу чемпионов.
Теперь команда Гвардиолы собрала все возможные трофеи: выиграла все соревнования, в которых принимала участие.
Благодаря победе в ЛЧ теперь доступны еще два трофея: Суперкубок УЕФА (играть с «Севильей» в августе) и клубный чемпионат мира (ехать за ним в Саудовскую Аравию в декабре).
К победе в Лиге чемпионов двигались дольше всего, но планомерно.
Начиналось с вылетов на групповом этапе в сезонах-2011/12 и 2012/13. За следующие четыре года – три вылета в 1/8 финала и полуфинал-2016. Три подряд четвертьфинала. И за последние три сезона финал, полуфинал и – наконец – трофей!
Когда шейхи только купили «Манчестер Сити» в 2008-м, а тренером был еще Марк Хьюз, президент клуба Хальдон аль Мубарак заявил:
«Тренер отвечает за футбольные решения, он приводит все в действие – чтобы выигрывать трофеи. А мы будем терпеливы. Пока все управляется как надо, а игроки делают то, что нужно, мы будем ждать сколько нужно».
Прошло 15 лет – и терпение оправдалось. На трофейной полке заполнены все слоты.
Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку
Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
2. Наполи чемпион Италии (со времен игры Марадоны)
3. Гвардиола взял ЛЧ с Сити
осталось только Байеру стать чемпионом в Германии и Бенфике взять еврокубок
Он из группы благодаря судье вышел
самая сильная Барса была при Гвардиоле в 2009 и в 2011