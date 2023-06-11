17 комментариев

И разблокировали еще два.

«Манчестер Сити» наконец-то взял Лигу чемпионов.

Теперь команда Гвардиолы собрала все возможные трофеи: выиграла все соревнования, в которых принимала участие.

Благодаря победе в ЛЧ теперь доступны еще два трофея : Суперкубок УЕФА (играть с «Севильей» в августе) и клубный чемпионат мира (ехать за ним в Саудовскую Аравию в декабре).

К победе в Лиге чемпионов двигались дольше всего, но планомерно.

Начиналось с вылетов на групповом этапе в сезонах-2011/12 и 2012/13. За следующие четыре года – три вылета в 1/8 финала и полуфинал-2016. Три подряд четвертьфинала. И за последние три сезона финал, полуфинал и – наконец – трофей!

Когда шейхи только купили «Манчестер Сити» в 2008-м, а тренером был еще Марк Хьюз, президент клуба Хальдон аль Мубарак заявил:

« Тренер отвечает за футбольные решения, он приводит все в действие – чтобы выигрывать трофеи. А мы будем терпеливы . Пока все управляется как надо, а игроки делают то, что нужно, мы будем ждать сколько нужно».

Прошло 15 лет – и терпение оправдалось. На трофейной полке заполнены все слоты.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill