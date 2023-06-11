О духе времени
Блог

Теперь у «Сити» есть все трофеи. Закрыли гештальт

Манчестер Сити Манчестер Сити
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Хальдон аль Мубарак
Футбол Футбол

И разблокировали еще два.

«Манчестер Сити» наконец-то взял Лигу чемпионов.

Теперь команда Гвардиолы собрала все возможные трофеи: выиграла все соревнования, в которых принимала участие.

Благодаря победе в ЛЧ теперь доступны еще два трофея: Суперкубок УЕФА (играть с «Севильей» в августе) и клубный чемпионат мира (ехать за ним в Саудовскую Аравию в декабре).

К победе в Лиге чемпионов двигались дольше всего, но планомерно.

Начиналось с вылетов на групповом этапе в сезонах-2011/12 и 2012/13. За следующие четыре года – три вылета в 1/8 финала и полуфинал-2016. Три подряд четвертьфинала. И за последние три сезона финал, полуфинал и – наконец – трофей!

Когда шейхи только купили «Манчестер Сити» в 2008-м, а тренером был еще Марк Хьюз, президент клуба Хальдон аль Мубарак заявил:

«Тренер отвечает за футбольные решения, он приводит все в действие – чтобы выигрывать трофеи. А мы будем терпеливы. Пока все управляется как надо, а игроки делают то, что нужно, мы будем ждать сколько нужно».

Прошло 15 лет – и терпение оправдалось. На трофейной полке заполнены все слоты.

Два момента, которыми «Сити» выиграл ЛЧ: филигранный удар Родри и суперсэйв Эдерсона от Лукаку

Да, у «Сити» требл! Выиграли такую долгожданную Лигу чемпионов

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio DE Alter
1. Месси чемпион мира
2. Наполи чемпион Италии (со времен игры Марадоны)
3. Гвардиола взял ЛЧ с Сити

осталось только Байеру стать чемпионом в Германии и Бенфике взять еврокубок
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aziz Kurmanbekov
Историческая команда. Что бы там хейтеры не гавкали. Сити показывает самый красивый и яркий футбол на протяжении многих лет.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Вадим Белозёров
Интер очень достойно сыграл, где школота которая орала что он оказался в финале случайно ?
Тут
Он из группы благодаря судье вышел
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Белозёров
Интер очень достойно сыграл, где школота которая орала что он оказался в финале случайно ?
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iamliam
Ответ Ман Сити
В 18/19 еще круче играли, да думаю ЛЧ выиграли бы, если бы вар гол рукой не засчитал бы.
Помню еще как Бензема опасно атаковал Эдерсона в прошлом сезоне в полуфинале ЛЧ и изза этого сливочные забили гол и ВАР снова молчал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
В 18/19 еще круче играли, да думаю ЛЧ выиграли бы, если бы вар гол рукой не засчитал бы.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bourbon13
Ответ Rock-n-Rolla
миллиард+ $ и всего 15 лет ожидания... профит! и то, спасибо кривому Лукаку и никакущему Мартинесу)))
победы - это сложение многих факторов, и два перечисленных вами момента говорят что эта победа по делу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Теперь не отобрали через несколько лет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dick Advocaat
я почему-то подумал , что один из гештальтов - это выиграть ЛЧ два раза подряд как новый вызов для Сити, а тут всего лишь Клубный ЧМ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
priova 2
До гештальта как пешком до... 1. Суперкубок Европы. 2. ЧМ 3. Лига Европы. В конце концов Лигу Конференций... вот этот кубок им точно, в ближайшее время, не светит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ Ignazio DE Alter
1. Месси чемпион мира 2. Наполи чемпион Италии (со времен игры Марадоны) 3. Гвардиола взял ЛЧ с Сити осталось только Байеру стать чемпионом в Германии и Бенфике взять еврокубок
и зениту вернуться в лучшую лигу мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Bazilic
Теперь не отобрали через несколько лет)
никто не отнимет. есть новости что историю не станут переписывать. сити договорняки не катал. то что бабло возможно влили. ну так 15 лет назад вообще ффп. не было. глупо из-за этого чёт отнимать. и никто и не будет. заявление было.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Alex
Ответ Максим Смирнов
Историческая команда это Барса 2015. Сити с большим трудом выиграл эту ЛЧ, матч был равным
в 2015 Барса ничем не лучше Сити
самая сильная Барса была при Гвардиоле в 2009 и в 2011
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий