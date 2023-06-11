Лигу чемпионов выиграла лучшая команда сезона. Проиграла – лучшая команда финала

Колонка Славы Палагина.

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Достижение полностью заслуженное, если прокрутить всю дистанцию сезона (ох, как же это тяжело сейчас!) и оценить состояние конкурентов:

– кого-то, как «Челси», «Баварию» и «Ливерпуль», штормило весь год;

– кого-то, как «Реал Мадрид», сильно занесло на определенном этапе;

– кто-то, как «Наполи», сдулся к решающим стадиям.

«Сити» на общем фоне был самым стабильным и зрелым. Едва ли лучшим в эпоху Гвардиолы в Манчестере – даже сам Пеп перед финалом признавал, что ключевое отличие этой команды в умении оставаться на ногах, а не в каком-то феноменальном уровне. В предматчевом интервью Тьерри Анри подчеркивал, что этот «Сити» не против закрываться, потому что теперь может положиться на четверку проверенных защитников. В финале их качества тоже пригодились.

Прочность, которую «Сити» заложил после чемпионата мира, сделала исход финала практически предрешенным, поэтому давайте похвалим «Интер» – команда Симоне Индзаги сделала все, чтобы испортить чемпионскую вечеринку.

Возьмем стартовые позиции. Букмекеры перед игрой оценивали вероятность победы «Сити» в 79%. Это даже выше вероятности забить с пенальти, которая в этом сезоне составила 78% в пятерке ведущих лиг. Рейтинг Elo, который формируется на основе качества игры и меняется после каждого матча, еще ярче зафиксировал разрыв:

– Нынешний «Сити» – четвертая по силе команда за все время подсчетов. Выше оценивали только два предыдущих проекта Гвардиолы («Барселона» и «Бавария»), а также «Реал» первого пришествия Анчелотти.

– В свою очередь «Интер» оценивался лишь как девятая команда только в этом сезоне. Чуть ниже них в рейтинге – «Ньюкасл», который провел классный год, но вообще-то уже 20 лет не участвовал в Лиге чемпионов.

Профессор экономики бостонского университета Даниэль Пассерман рассказал, что настолько однобокого финала ЛЧ не было с 1979 года, когда встречались «Ноттингем Форест» и «Мальме». И все же «Интер» максимально затруднил жизнь фавориту и практически полностью сократил разрыв.

Чтобы в этом убедиться, хватило и просмотра, и впечатлений игроков «Сити», и подглядывания в статистику. «Интер» в два раза больше пробил по воротам (14:7), создал больше явных моментов (4:2) и при этом практически не прижимался (только 30% действий прошли на их трети поля). То есть был хорош в реализации собственного плана и одновременно не позволял «Сити» играть в привычный футбол.

Фирменные для Пепа эксперименты тоже сыграли свою роль, но план Индзаги отлично обнажил проблемы, которые встречаются у «Сити» против соперников с пятью защитниками. С ними команда Гвардиола набирает меньше очков и просто-напросто хуже играет. Вот отличная табличка, подсвечивающая тренд:

Крутость «Интера» в том, что на редкую проблему «Сити» надавили не через примитивный автобус, а еще и с собственными попытками играть в футбол. Андре Онана, которым Пеп восхищался перед матчем, сделал даже больше передач, чем Эдерсон. Благодаря его игре «Интер» брал передышки и совсем не боялся заигрывать с прессингом «Сити». На выходе получился редкий матч, в котором Эдерсон даже не был лучшим пасующим вратарем на поле.

Единственное, чего не хватило «Интеру», – реализации. С одной стороны, давняя проблема команды, из-за которой второй год подряд приходится довольствоваться вторым-третьим местом в Серии А (при качестве игры, которое вполне тянет на первое). С другой, если от сенсации против такого соперника отделила только реализация, то это заслуживает максимальной похвалы.

Да, «Сити» зафиксировал себя в статусе лучшей команды Европы, но давайте не забывать про соперника, в котором некоторые видели лишь декорацию. «Интер» организовал равнозначный финал с претензией на культовое «Лучшая команда проиграла» от Жозе Моуринью.

Фото: Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Michael Steele, David Ramos