Роналду не заплатит 56 млн компенсации за изнасилование – так решил суд. Кажется, это конец сложной истории

Дело закрыто?

Похоже, Криштиану Роналду в скором времени сможет без проблем ездить в США. У португальца были опасения из-за истории с американкой Кэтрин Майоргой – она требовала гигантскую компенсацию за изнасилование. Вопрос решился.

Окружной суд штата Невада (дело рассматривали там, потому что местом происшествия был Лас-Вегас) отклонил иск Майорги к Роналду на 56 млн фунтов. Судья Дженнифер Дорси сослалась на недобросовестное поведение адвоката Майорги, Лесли Марка Стовалла – в ходе процесса он использовал «украденные» конфиденциальные документы.

У стороны Майорги есть право обжаловать это решение в окружном апелляционном суде в Сан-Франциско. Но если и апелляционный суд не согласится с доводами, еще один иск подать не получится.

Напомните, что вообще за иск?

Это уже второй иск Майорги.

Вот краткое содержание истории:

• Американская модель Кэтрин Майорга в 2009 году подала в полицию заявление об изнасиловании, но при этом не раскрыла имя нападавшего. У нее были необходимые медицинские свидетельства.

• В 2010-м она подписала документ с юристами Роналду и получила 375 тысяч долларов за молчание.

• В апреле 2017-го об истории впервые написало немецкое издание Der Spiegel на основе документов Football Leaks. К журналистам попала переписка Роналду с юристом.

• К осени 2018-го Кэтрин Майорга вдохновилась волной #Metoo (под этим хэштегом жертвы сексуального насилия делятся своими историями – Sports.ru) и рассказала обо всем подробно, нарушив договор с юристами Роналду.

• В сентябре 2018-го полиция Вегаса возобновила дело.

Тогда Майорга утверждала, что после случившегося между ними в гостиничном номере она получила от Роналду 375 тысяч долларов за молчание. Позже сам Роналду признал факт передачи денег, и стало известно, что стороны даже заключили соглашение о неразглашении.

Роналду неоднократно все опровергал: «Изнасилование – отвратительное преступление, которое противоречит всему, чему я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования».

Полиция изучила материалы дела, но признала, что у нее недостаточно оснований, чтобы выдвинуть обвинения в отношении Роналду: «Оценив имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций». С него сняли подозрения и полиция, и прокуратура, поэтому суд во время заседания по первому делу встал на сторону португальца. Обжаловать решение у стороны Майорги не получилось.

• В 2020-м Майорга снова пошла в суд – на этот раз с претензиями к соглашению о неразглашении, подписанному в 2010-м. Она утверждала, что не была способна разобраться в условиях этого соглашения.

Майорга потребовала от Роналду суммарно 56 миллионов фунтов. 18 млн фунтов (почти 21 млн евро) – за «боль и страдания, причиненные ей в прошлом», еще 18 млн фунтов – за «боль и страдания, которые она понесет в будущем» и еще 18 млн фунтов – в качестве штрафных санкций для футболиста.

Она потратила почти 2,5 млн фунтов (около 2,8 млн евро) на расходы и судебные издержки, связанные с делом Роналду.

Фото: East News/JORGE GUERRERO / AFP, Mark D Fuller/Focus Images/Sipa USA; spiegel.de/Maria Feck / DER SPIEGEL