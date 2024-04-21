Месси тащит «Майами» в лидеры МЛС: дубль и ассист на дебютный гол Бускетса

У «Интер Майами» новая победа в МЛС. 3:1 с «Нэшвиллом» – результат сделал Лионель Месси, у него дубль и голевая передача.

Месси продлил голевую серию. Порадовал даже фанатов из Австралии

Уже к пятой минуте «Нэшвилл» мог вести 2:0, но получилось только на 50%: сначала забили после подачи с углового, а затем похожий навес со штрафного завершился попаданием в штангу.

«Интер» тут же проснулся, и на 11-й минуте Месси сравнял: с первым ударом вратарь соперника справился, но с добиванием в пустые уже шансов не было.

Таймкод – 0:45.

Фанаты, прибывшие ради Лионеля из Австралии, остались довольны.

Тут же Лео пошел за дублем: катнул мимо вратаря, но попал в штангу. Моменты летели один за одним: защитники команд даже выносили из пустых.

Победный в концовке первого тайма забил Серджи Бускетс: головой отправил мяч в сетку после подачи Месси с углового. Это первый гол Бускетса в футболке «Интера», потребовалось 34 игры.

Теплое поздравление от друга.

Лео все же не ушел без дубля и на 81-й минуте реализовал пенальти. Аргентинец продлил голевую серию в МЛС до пяти матчей, не забив только в первом туре.

Месси забивает или отдает в каждом матче сезона

● Капитан в этом сезоне не уходит с поля без результативных действий. Уже 9+5 в девяти играх во всех турнирах.

● В МЛС у Месси семь голов в шести матчах (с пенальти – один): больше только у колумбийского нападающего «Реал Солт Лейк» Кристиана Аранго, у которого восемь мячей в девяти играх.

● По гол+пас Месси с 10 результативными действиями (7+3) лидирует вместе с Аранго (8+2) и партнером по команде Луисом Суаресом (6+4).

А «Интер» удерживает лидерство в Восточной конференции: 18 очков в 10 турах, у отстающего на два очка «Нью-Йорк Ред Буллс» игра в запасе.

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Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs