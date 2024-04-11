Месси и Суареса вынесли из американской ЛЧ. Но в какой же красоте играл «Майами»!

На том самом стадионе у подножия горы.

«Интер Майами» завершил выступление в Кубке чемпионов на стадии четвертьфинала. В Мексике команда получила 1:3 от «Монтеррея» (в первой игре флоридцы проиграли дома 1:2).

Дальше идут мексиканцы, несмотря на голевую от Лео Месси.

Привоз вратаря сильно поубавил надежды на камбэк. Альба удалился, когда уже летели 0:3

Если дома «Интеру» из-за травмы не помог Лионель Месси, то на выездную игру Тата Мартино выпустил всех звезд: Лео, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба вышли в старте.

С такими игроками «Майами» заметно больше владел мячом (60% на 40%), но толку от этого не было. За весь матч гости нанесли лишь один удар в створ, тогда как у мексиканцев набралось девять.

А к получасу игры стерильное владение даже привело к пропущенному голу. Защитники и вратарь «Интера» долго перепасовывались, пытаясь выйти из обороны. В итоге голкипер Дрейк Кэллендер отдал на Бускетса вот в такой ситуации.

То есть просто подарил мяч сопернику. Брэндон Васкес (кстати, форвард сборной США) спокойно реализовал.

Месси попытался подбодрить команду.

Но на 58-й и 64-й минутах «Монтеррей» закатил еще дважды: сначала Херман Бертераме классно пробил под перекладину из-за пределов штрафной, а затем «Интер» вновь подвел выход из обороны. Флоридцы пытаются делать это как топ-клубы, но качество игроков обороны не всегда это позволяет: мексиканцы перехватили мяч у чужой штрафной и спокойно довели до 3:0.

Раньше всех сдался Альба, который за четыре минуты с 74-й по 78-ю получил две желтые и отправился в раздевалку. На 85-й «Интер» даже забил гол престижа в меньшинстве – Месси подал со штрафного точно на голову Диего Гомесу.

Но это лишь 2:5 по сумме двух матчей – «Монтеррей» идет за шестым Кубком чемпионов.

Играли на стадионе ЧМ-2026. Как же красиво

Стадион «Монтеррея» построен у подножия горы Серро-де-ла-Силья. Изнутри можно наслаждаться не только футболом, но и живописными видами.

Серро-де-ла-Силья – главная достопримечательность Монтеррея. В переводе с испанского название переводится как «Седловая гора», так как если смотреть с запада, ее очертания напоминают седло. У горы четыре вершины – от 1750 до 1820 метров.

Здесь в 2026 году пройдут матчи чемпионата мира.

Мексиканские фаны тоже постарались: приняли «Интер» эпичным перфомансом, на котором футболист держит кубки, рядом надписи «Мы – Монтеррей» и 1945 (год основания клуба).

Кубки – отсылка к титулованности «Монтеррея». Команда пять раз брала американскую ЛЧ, причем все победы свежие: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2019, 2021. «Интеру» достался очень непростой соперник.

Теперь флоридцы сконцентрируются на МЛС – там уже 13 апреля выезд к «Спортингу Канзас-Сити».

Среди стадионов ЧМ-2026 – арена у подножия горы. Там просто выдающийся вид!

Фото: Gettyimages.ru /Azael Rodriguez; x.com/InterMiamiCF