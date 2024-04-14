Два шедевра от Месси и победный Суареса. Больше 72 тысяч фанатов пришли не зря

Лео огорчил Патрика Махоумса.

После вылета из американской ЛЧ «Интер» поднял снастроение выездной победой над «Спортинг Канзас-Сити» (3:2). Главные герои матча – Лео Месси и Луис Суарес.

Месси отдает или забивает в каждой игре, «Майами» вернул лидерство в таблице

«Интер» пропустил уже на шестой минуте, поэтому включаться пришлось сразу. И на 18-й помогло мастерство капитана, который одной передачей и практически не глядя вывел Диего Гомеса один на один с вратарем. Таймкод – 1:40.

На старте второго тайма Месси забил сам: принял мяч за пределами штрафной и шикарнейшим ударом с левой отправил его точно под перекладину.

Таймкод на видео выше – 4:00.

«Спортинг» очень быстро сравнял: после подачи углового классно с лету пробил Эрик Томми, оформив дубль. Но «Интер» все же вырвал победу: на 71-й минуте Диего Гомес отобрал мяч у защитников соперника и прострелил на пустые Суаресу – уругваец с таких позиций не промахивается.

● Луис набрал уже 8+5 в 12 матчах сезона. С шестью голами в лиге 37-летний форвард делит первое место в гонке бомбардиров с тремя игроками, в том числе с Кристианом Бентеке из «Ди Си Юнайтед».

● Месси забивает или отдает в каждом матче сезона, в котором принимает участие. Серия длится уже восемь игр: на этом отрезке у аргентинца 7+4.

● «Интер» также прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, которая в основном длилась в момент, когда Месси не играл из-за травмы.

● Флоридцы вернули лидерство в Восточной конференции: 15 очков после девяти туров и равенство по очкам с «Ред Буллс» Правда, у нью-йоркцев еще игра в запасе.

Месси встретился с великим Махоумсом. Матч вошел в топ-5 самых посещаемых в истории МЛС

Перед игрой в Канзас-Сити ожидалось, что ее посетит самая звездная пара НФЛ: Тейлор Свифт и игрок местной чемпионской команды Трэвис Келси. Этого не случилось, зато пришел величайший действующий игрок НФЛ – суперзвездный квотербек «Канзас-Сити Чифс» Патрик Махоумс. Еще бы, ведь он совладелец «Спортинга».

Перед матчем легенды обнялись.

Ради такой игры «Спортинг» переехал со своего 18-тысячного стадиона на арену, где играют чемпионы НФЛ. В итоге собрались рекордные для клуба 72 610 болельщиков.

В истории МЛС больше приходило только на три матча.

Мессимания.

Фото: Gettyimages.ru /Kyle Rivas