Роналду сорвался: чуть не ударил судью и зарядил локтем в лицо сопернику 🤬

Это красная!

Криштиану Роналду снова сорвался: ткнул локтем в лицо сопернику, замахивался на арбитра, поймал красную.

И это после фантастической недели с хет-триками в двух матчах подряд.

Роналду чуть не ударил судью. Не понравилась красная

«Аль-Наср» играл с «Аль-Хилалем» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии – и к 86-й минуте проигрывал 0:2.

Роналду никак не мог изменить ситуацию, и в итоге сорвался.

Сначала защитник «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи подкатился под Криша у боковой и выбил мяч в аут. После этого попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой вынес из рук.

А потом ударил Али локтем в район лица. Аль-Булайхи сразу упал на газон.

Образовалась потасовка. Игрок «Аль-Хилаля» упал и получил сверху еще, когда над ним прошлись футболисты «Аль-Насра».

Криштиану получил красную, пока фанаты кричали: «Месси, Месси».

Роналду разозлился и замахнулся в ответ.

А потом добавил сарказма и показал рефери большой палец за работу.

«Аль-Наср» забил и без Криша, но все равно проиграл. 1:2 и вылет – эмоции капитана совсем не помогли.

Роналду сорвался на главного задиру СА. Уже конфликт

Узнали провокатора? Это Али Аль-Булайхи – тот самый защитник, который задирал Лионеля Месси на ЧМ-2022.

Очередной момент в его список проделок.

● Об Аль-Булайхи заговорили именно после стычки с Месси: плотно играл с Лео, после второго гола саудовцев дважды шлепнул его ладонью по спине, прокричал: «Посмотри на меня!» Месси удивился и выслушал соперника. «Сказал ему, что они не выиграют», – радовался Али после матча.

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● Аль-Булайхи на ЧМ пересекался и с Робертом Левандовским. И снова похвастался тем, как общается со звездами: «Сказал ему, что он худший нападающий, и что Лукаку лучше него». На поведение саудовца поляк даже обращал внимание судьи.

● С Роналду зарубились в августе – в решающей игре Кубка арабских чемпионов. Аль-Булайхи кричал на лежащего Криша и грозил пальцем, а потом толкался и возмущался – тот в ответ вытер рукой вспотевшую спину и приложил ее к его лицу.

В итоге именно дубль Роналду и принес победу «Аль-Насру». В декабре «Аль-Хилаль» отомстил в чемпионате, но выкрутасы продолжились. Криш смеялся над Аль-Булайхи, называя его симулянтом, потом саудовец долго размахивал перед португальцем головой, пытаясь чуть ли не клюнуть Роналду – тот делал вид, что ничего не слышит и паясничал.

● Последний эпизод – на Кубке Азии: саудовцы долго вели 1:0 в матче 1/8 финала против Южной Кореи, но пропустили на 90+9 от старательных корейцев. Играли все 120 минут до серии пенальти. Аль-Булайхи опять взялся за свое: наехал на Сон Хын Мина – оттолкнул его и еще зачем-то взял за волосы.

Но Сон дружелюбно улыбался, а после матча они спокойно пообщались.

Провоцировать у Аль-Булайхи точно получается не всех.

Роналду много психует в Саудовской Аравии – уже 10 историй за год

Защитник из СА постоянно задирает звезд. Жертвы – Роналду, Месси, Левандовски, а теперь и Сон

Фото: Gettyimages.ru /Yasser Bakhsh AFP /FAYEZ NURELDINE