Месси вернулся – и забил в пятом матче подряд. Перевернул игру за 15 минут

Но «Интер» победу не удержал.

У «Интер Майами» четырехматчевая безвыигрышная серия. В трех из них на поле не было Лионеля Месси, а сейчас он вышел на тайм, дал результат, но «Колорадо Рэпидс» в концовке сравняли (2:2).

Все звезды остались в запасе – «Майами» готовится к американской ЛЧ

Возможно, в этом матче у флоридцев получилась самая звездная скамейка в истории МЛС: в запасе остались Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Тренер Тата Мартино держал в уме предстоящий ответный четвертьфинал Кубка чемпионов (аналог ЛЧ) с мексиканским «Монтерреем», ведь первый матч проиграли 1:2 .

До игры Лео и Суарес поздоровались с Дэдди Янки – королем регеттона из Пуэрто-Рико.

А «Интер» без лидеров не дотянул до конца первого тайма – перед самым перерывом команда пропустила с пенальти. Пришлось выпускать Месси уже на старте второго.

И результат тут же пришел: на 57-й минуте Лео в касание замкнул прострел слева – мяч залетел в сетку от штанги. Таймкод гола – 1:35.

Вскоре «Интер» вышел вперед: Месси отдал предголевой пас и разогнал атаку, которую завершил Лео Афонсо. Так за 15 минут после выхода Лео все перевернулось.

Правда, удержать победу не вышло: в самой концовке «Майами» пропустил голевую контратаку – за автором гола не успел Бускетс, который появился на поле на 56-й минуте.

Альба в итоге вышел на 70-й минуте, а Суареса поберегли. Но даже после выхода трех ветеранов рисунок игры заметно изменился : 50% владения в первом тайме и 66% во втором, 7 ударов до перерыва и 10 после, 162 точных паса (77%) и 282 (88%).

После восьми матчей «Интер» с 12 очками занимает в таблице Восточной конференции третье место. Следующий матч флоридцев уже 10 апреля – тот самый с «Монтерреем» в Мексике.

Месси не забил только в одном матче сезона

Месси продлил голевую серию до пяти матчей – на этом отрезке у него шесть голов. Всего в шести играх сезона у аргентинца 6+2. При этом Лео не играл почти месяц после травмы подколенного сухожилия: за это время он пропустил четыре матча «Интера» и две игры сборной.

«Для Лео это обычное дело – разбудить и вести за собой команду, партнеров, – прокомментировал тренер Тата Мартино. – А самое главное – он чувствовал себя комфортно и непринужденно. Это вселяет в нас уверенность перед ответным матчем в Монтеррее».

Гарантированный доход Лео в США – 50-60 млн долларов в год

На днях владелец «Майами» Хорхе Мас сообщил, что Месси будет гарантированно зарабатывать от 50 до 60 миллионов долларов в год. Эта сумма может возрасти за счет индивидуальных соглашений игрока о распределении доходов с Apple и adidas.

Мас также подтвердил, что у футболиста будет возможность стать совладельцем клуба.

Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs