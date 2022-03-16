Печаль Роналду: 0 ударов (третий раз в жизни в ЛЧ), крах великой серии с «Атлетико» и, кажется, впервые за 12 лет без титулов

Статистика Криштиану.

После жеребьевки все безумно ждали новой битвы Криштиану Роналду с Диего Симеоне: их отношения обострились после празднований с хватаниями себя между ног времен камбэка «Ювентуса» (3:0 после 0:2). Тем более Криштиану всегда обожал огорчать «Атлетико»: 25 голов и 9 голевых передач в 35 матчах перед этим плей-офф.

История встреч Роналду и «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов тоже завораживала. Португалец побеждал всегда и везде:

2013/14 – финал

2014/15 – четвертьфинал

2015/16 – финал

2016/17 – полуфинал

2018/19 – 1/8 финала.

И вот впервые Симеоне и «Атлетико» победили. Отомстили!

Для Криштиану – сплошной мрак и печаль.

В ответной игре на «Олд Траффорд» (0:1) Роналду не нанес ни одного удара по воротам Облака. Еще раз: ни одного удара от главного специалиста по «Атлетико»!

Ноль удивителен и сами по себе, но еще сильнее он поражает при изучении исторического контекста: такое в полностью сыгранном матче Лиги чемпионов случалось с португальцем лишь два раза.

В прошлый раз Роналду ни разу не ударил в матче ЛЧ более 10 лет назад, в полуфинале-2010/11. «Реал» и «Барселона» тогда сыграли вничью, и команда Пепа Гвардиолы прошла дальше, чтобы там одолеть в финале «Манчестер Юнайтед» (и запустить их болезненную серию).

Криштиану был в ярости: «И снова арбитр не позволил нам определить результат самим. Мы знали, что способны победить «Барсу», но судья не позволил нам сделать это». А в 2003-м он еще только начинал великий путь в «МЮ» – «Панатинаикос» пал в конце игры, единственный мяч на 85-й минуте забил Диего Форлан, поводов для беспокойств не возникло.

В Лиге чемпионов Криштиану совсем загрустил. Перед уходом из «Реала» он восемь лет подряд доходил до полуфинала. С тех пор:

2018/19 – вылет в четвертьфинале

2019/20 – вылет в 1/8 финала

2020/21 – вылет в 1/8 финала

2021/22 – вылет в 1/8 финала.

Ну и самое грустное: после вылета из Лиги чемпионов у Роналду, кажется, не осталось шансов взять титул в этом сезоне. Из обоих Кубков «МЮ» вылетел, из ЛЧ теперь тоже, в АПЛ остались лишь теоретические шансы, но реальных – никаких.

Без титулов Роналду не оставался с сезона-2009/10, первого в «Реале». То есть 12 лет.

Фото: globallookpress.com/Darren Staples