Месси впервые в сезоне не забил и не отдал. Его злят новые правила МЛС – не дали пробить штрафной

«Интер Майами» перевернул игру.

«Интер Майами» победил пятый раз подряд и сохранил лидерство в МЛС. В Канаде «Монреаль» серьезно сопротивлялся – гостям из Флориды пришлось камбэчить (2:3).

Месси заменил новичок Рохас: красиво положил со штрафного и вырезал голевую в стиле Лео

«Интеру» в очередной раз пришлось отыгрываться, причем с 0:2. В первом голе вратарь флоридцев Дрейк Кэллендер пропустил мяч между ног.

Ключевой стала концовка первого тайма, когда «Майами» сравнял счет за четыре минуты.

44’: парагвайский новичок «Интера» Матиас Рохас шикарно исполнил дальный штрафной, который заработал Луис Суарес.

Таймкод – 1:45.

45+3’: уже сам Суарес результативно подставил ногу после подачи углового. 2:2.

А на 59-й минуте «Интер» организовал победный: Месси отдал на Рохаса, а тот пасом с центра поля отрезал всю оборону соперника и вывел Бенджамина Кремаски один на один с вратарем.

19-летний воспитанник «Майами» протолкнул мяч в сетку (таймкод – 3:45).

Что это за новый плеймейкер Рохас? 28-летний парагваец поиграл в аргентинском «Расинге» и бразильском «Коринтиансе», год назад вел переговоры со «Спартаком» , а недавно им интересовалась «Бока», но после звонка от Тата Мартино полузащитник выбрал «Майами».

Тренер «Интера» – давний спец по Парагваю: в нулевых выиграл там четыре титула, а в конце 2016-го сыграл важную роль в решении Мигеля Альмирона перейти в «Атланту Юнайтед» (два года спустя он уедет в «Ньюкасл» за рекордные для МЛС деньги).

Рохас идеально вписался в «Интер»: 3+1 в трех неполных матчах – в дебютной игре ему доверили 15 минут, в прошлой он сделал дубль уже за тайм, теперь 1+1 за 70 минут.

В предыдущем матче Рохас дважды забивал с ассистов Месси и делился впечатлениями: «Это большая ответственность. При игре с ним есть два варианта – или плыть, или тонуть. На мой взгляд, он лучший в истории. Он либо не чувствует вашего давления, либо вы отпускаете контроль, и он решает игру так, как он это делает. Я не ожидал такого паса на мой второй гол, но он облегчил задачу. Нужно пользоваться этой химией, и мы с командой это сделали».

● На этот раз Месси впервые в сезоне ушел с поля без результативных действий. Хотя пару раз опасно бил со штрафных и выводил партнера один на один с вратарем. При этом Лео продолжает лидировать в МЛС по «гол+пас» (10+9).

● Суарес с 11 голами возглавляет гонку бомбардиров вместе с Кристианом Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристианом Аранго («Реал Солт Лэйк»).

● «Интер Майами» сохранил лидерство в Восточной конференции и в общей таблице МЛС. У команды 27 очков в 13 играх. Ближайший «Цинциннати» отстает на три балла, но сохраняет матч в запасе.

«С такими правилами у нас все плохо». Месси не оценил нововведения МЛС

Почему в случае с первым голом штрафной бил Рохас, а не Месси? Все дело в новых правилах МЛС, по которым получивший медпомощь игрок должен оставаться вне поля минимум две минуты. Месси заработал повреждение, столкнувшись с защитником «Монреаля». Но когда Суарес организовал тот самый штрафной, Лео уже рвался на поле.

Только судьи его не пустили, ведь две минуты не прошло. Аргентинец покачал головой и разочарованно бросил в камеру: «Если они устанавливают такие правила... у нас все плохо».

Суарес тоже недопонял новые правила. Теперь после замены игроки должны покидать поле в любой точке за 10 секунд – иначе выходящего не будут выпускать минуту. Это сделано, чтобы игроки не тянули время. Когда в концовке матча Суареса заменили, он за 10 секунд не управился.

Тренер Мартино высказался: «На Месси фолили, поэтому Кэмпбелл должен был получить желтую карточку, что нейтрализовало бы необходимость двухминутного отстранения Лео. Мне кажется, что наказали команду, которая пострадала от нарушения. Очевидно, с новыми правилами будут ситуации, которые необходимо проанализировать. Это явное нарушение на желтую, а затем мы потеряли Лео на две минуты».

К счастью для «Интера», Рохас тоже бьет штрафные великолепно.

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Фото: Gettyimages.ru /Minas Panagiotakis