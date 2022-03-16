Второй сезон подряд и Криштиану Роналду, и Лионель Месси вылетают из Лиги чемпионов весной максимально быстро.

«МЮ» с Кришем проиграл только что (с нулем ударов португальца), «ПСЖ» с Лео – на прошлой неделе.

А ведь вы помните, что год назад было то же самое?

Сезон-2021/22:

❌🇵🇹 – Роналду («МЮ») проиграл «Атлетико», дома 0:1 после выездных 1:1. Криштиану – без результативных действий в 1/8 финала

❌🇦🇷 – Месси («ПСЖ») проиграл «Реалу», 1:3 на выезде после 1:0 дома. Лео – без результативных действий в 1/8 финала

Сезон-2020/21:

❌🇵🇹 – Роналду («Ювентус») проиграл «Порту», 3:2 дома после 1:2 в гостях, из-за лишнего пропущенного на своем поле

❌🇦🇷 – Месси («Барселона») проиграл «ПСЖ», 1:1 в гостях после 1:4 дома.

Год назад обе звезды вылетели из Лиги чемпионов к 11 марта, теперь в турнире нет ни одного – к 15 марта.

Два года подряд происходит то, чего не случалось с сезона-2004/05.

Мир тогда был совсем, совсем-совсем другим. Каким именно, мы вспоминали ровно год назад

Если вы сомневались тогда, возможно, теперь ответ на очень простой вопрос будет более однозначным? Или все же рано?

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE, GONZALO FUENTES