Годы боли «МЮ» в ЛЧ: только 2 раза за 11 лет прошли раунд плей-офф. Вот хронология страданий

Опять аут в 1/8 финала.

Еще 15 лет назад «Манчестер Юнайтед» был одним из самых успешных английских клубов в Лиге чемпионов – победа в 2008-м, финалы в 2009-м и 2011-м – а потом резкий спад.

Три сезона на этом отрезке вообще пропустили, а когда в ЛЧ пробивались – только дважды прошли хотя бы раунд плей-офф.

Давайте вспомним, что происходило с «МЮ».

2011/12 – 3 место в группе с «Бенфикой», «Базелем» и «Оцелулом», 1/8 финала ЛЕ

Пожалуй, самый провальный результат в ЛЧ был сразу после финала-2011 – и это еще при сэре Алексе Фергюсоне во главе. «Юнайтед» умудрился пропустить вперед «Бенфику» и «Базель», набрав в четырех матчах с ними только очко. Опередили лишь «Оцелул» и отправились в Лигу Европы. А там проскочили «Аякс», но споткнулись на «Атлетике» из Бильбао.

2012/13 – 1/8 финала, 2:3 от «Реала» (здесь и далее – по сумме)

В 2012-м групповой этап получился очень напряженным, хотя соперники снова были далеко не из грандов: «Юнайтед» умудрился проиграть «Галатасараю» и дома уступил ЧФР, но все же выбрался в плей-офф.

А там его ждал «Реал» и скандальное поражение на «Олд Траффорд» имени Джюнейта Чакыра: после удаления Нани мадридцы воспользовались большинством и забили, но все равно были в огромном напряжении. «Когда при численном преимуществе лучшим на поле является ваш голкипер, совершенно очевидно, что вы не контролируете ход поединка», – признавал Жозе Моуринью, тогда работавший в «Мадриде».

2013/14 – 1/4 финала, 2:4 от «Баварии»

В следующем сезоне получилось немного лучше: «МЮ» уверенно выиграл группу с «Байером», «Шахтером» и «Сосьедадом», но вот в плей-офф чуть не вылетел в первом раунде от «Олимпиакоса». Особенно страшно было после гостевых 0:2 – но дома благодаря хет-трику Робина ван Перси получилась легкая победа.

А в следующем раунде «МЮ» остановила «Бавария» – ничья в Англии и 1:3 в Мюнхене.

2015/16 – 3 место в группе с ПСВ, «Вольфсбургом» и ЦСКА, 1/8 финала ЛЕ

После ухода сэра Алекса дела лучше не стали. Сезон-2014/15 команда вообще пропустила, не попав в еврокубки, а вот в 2015-м вернулась – и не смогла выйти из группы с ПСВ, «Вольфсбургом» и ЦСКА, опередив только москвичей.

Несмотря на все проблемы, команда Луи ван Гала сохраняла шансы на выход из группы до последнего тура, но в Германии проиграла «Вольфсбургу» и поехала в Лигу Европы, где тоже скоро вылетела: после «Мидтьюлланна» застопорилась на «Ливерпуле».

2017/18 – 1/8 финала, 1:2 от «Севильи»

В 2016-м «Юнайтед» снова не было в Лиге чемпионов, зато манкунианцы выиграли Лигу Европы – и оказались в группе ЛЧ на следующий сезон. Со старыми знакомыми: «Базелем», ЦСКА и «Бенфикой». В этот раз получилось ощутимо лучше: «МЮ» проиграл только один матч, быстро оформив выход из группы, но уже в 1/8 споткнулся на «Севилье».

Из Испании команда увезла нули – и казалось, что дома получится лучше, но на «Олд Траффорд» Виссам Бен-Йеддер забил дважды за четыре минуты и выбил «Юнайтед» из ЛЧ.

2018/19 – 1/4 финала, 0:4 от «Барселоны»

Сезон, который начал Жозе Моуринью, а закончил Оле-Гуннар Сульшер, получился странным. Вроде бы «МЮ» пробрался через непростую группу с «Ювентусом» и «Валенсией», очень красиво выбил в 1/8 финала «ПСЖ» – да-да, с тем самым голом Рэшфорда в самом конце на «Парк де Пренс».

Но вот 1/4 финала, где «Барселона» просто раздавила «Юнайтед» по сумме двух матчей, все перечеркнула.

2020/21 – 3 место в группе с «ПСЖ», «Лейпцигом» и «Истанбулом», финал ЛЕ

В 2019-м «Ман Юнайтед» снова оказался только в Лиге Европы и добрался до полуфинала, зато в ковидный сезон пробился в группу. А там опять оказался только третьим, хотя начал с побед в Париже и домашнего разгрома «РБ Лейпциг».

Перед четвертым туром и ответными матчами с парижанами и немцами «МЮ» был фаворитом – ему достаточно было набрать хотя бы одно очко. Но не получилось: два поражения, третье место и путь до финала Лиги Европы, где «Вильярреал» оказался сильнее в длиннющей серии пенальти.

2021/22 – 1/8 финала, 1:2 от «Атлетико»

Уверенный выход из группы в Лиге чемпионов для «МЮ» (первое место и досрочная бронь плей-офф) закончился крахом в первом же раунде – уже без Сульшера, с Ральфом Рангником. «МЮ» снова не смог пробиться дальше 1/8 финала.

Даже «Бенфика» за последние восемь лет бывала в четвертьфиналах чаще.

Фото: Gettyimages.ru/Jamie McDonald, Shaun Botterill, Matthias Hangst