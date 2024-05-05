У Месси 5 голевых за тайм! Создал хет-трик Суаресу и переписал кучу рекордов

Первый пента-трик из ассистов в карьере.

Лионель Месси продолжает куражиться в МЛС. На этот раз «Интер Майами» разгромил дома «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) – и аргентинец поучаствовал во всех голах флоридцев!

«Интер» проиграл первый тайм, а затем включилась связка Месси (1+5) и Суареса (3+1)

«Майами» встречался с крепкой командой: у «Ред Буллс» 17 очков и четвертое место в Восточной конференции, тогда как у «Интера» до игры был 21 балл и на один сыгранный матч больше.

Но когда Месси и Суарес в форме – это делает большую разницу. Флоридцы проиграли первый тайм 0:1, однако после перерыва южноамериканская связка разорвала. Месси забил сам и сделал пять ассистов за тайм: помог Суаресу с хет-триком, а парагвайцу Матиасу Рохасу – с дублем.

Особенно удался разрезающий пас на третий гол. Впрочем, внимания заслуживают все мячи: тут и шикарные стеночки с Суаресом, и его же гол в падении.

Второй мяч «Интер» пропустил только с пенальти на 90+7.

Месси и «Интер» лидируют во всех гонках сразу

● Пять ассистов за тайм, пять голевых за матч и участие в шести голах за игру – все это новые рекорды МЛС, переписанные Месси . Ранее семь игроков делали за матч пять результативных действий, в том числе дважды (в 2018-м и 2020-м) это удавалось уругвайцу из «Лос-Анджелеса» Диего Росси (сейчас он играет в «Коламбус Крю»).

● Это первый пента-трик из голевых в карьере Месси. А ведь Лео признали игроком апреля в МЛС с 6+4. С лучшим футболистом мая все понятно уже после одной игры?

● Месси – лучший бомбардир МЛС с 10+9 в восьми матчах по системе гол+пас (12+11 в 11 играх во всех турнирах) . 36-летний аргентинец на первом месте в лиге по ассистам, а по голам делит лидерство с 37-летним Суаресом. У Луиса 10+5 в 11 матчах.

Лео также стал первым игроком «Интер Майами» в истории, у которого двузначные цифры как по голам, так и по ассистам за сезон . А еще он вообще не уходит с поля без результативных действий: забивал или отдавал в каждой из 11 игр сезона, в которых принимал участие.

● «Интер» – лидер МЛС . С 24 очками после 12 туров команда лидирует как в общей таблице, так и в Восточной конференции. «Цинциннати» недалеко – 21 очко и матч в запасе.

В последних четырех играх «Майами» победил с общим счетом 16:6. Дальше у команды Тата Мартино два выезда: 11 мая – к «Монреалю», 15 мая – к «Орландо Сити». Оба соперника из нижней части таблицы, которые пока пролетают мимо плей-офф.

Ждем новых рекордов?

Фото: Gettyimages /Megan Briggs / Freier Fotograf