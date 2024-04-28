Что сделал Месси, пока вы спали: оформил 2+1, стал лучшим бомбардиром, закрепил «Интер» на первом

В МЛС очередное шоу от Лионеля Месси, а «Интер Майами» крупно победил на выезде. В плюсе все: клуб лидирует в чемпионате, главная звезда – в списке бомбардиров.

Пропущенный гол на первой минуте – и 2+1 от Лео!

В соперниках был аутсайдер «Нью-Инглэнд Революшн». «Интер» фактически начал с 0:1: обрез в центре поля, длинная передача на форварда, опрометчивый выход вратаря – и пропущенный на 38-й секунде.

Месси ответил через полчаса: на 29-й минуте ушел от защитника и сильно пробил из-за штрафной – вратарь забрал мяч. Через пару минут Роберт Тэйлор вывел его один на один – и тут уже Лео сравнял счет.

1:1 в первом тайме, но в конечном итоге – вышло 1:4. Следующие три гола сложились с участием Месси. В середине второго тайма он снова реализовал на один на один после классной передачи Серджи Бускетса. Тот случай, когда ассист вышел даже шикарнее гола.

Таймкод 3:53.

В последнюю десятиминутку «Интер» отличился еще дважды: Месси едва не сделал хет-трик, ударив во вратаря с близкого расстоянии, но добил Бенха Кремаски. Затем Лео ассистировал Луису Суаресу – уругваец красиво переправил в угол из штрафной.

Какой привычный кадр еще со времен «Барсы». Да и счет вполне похож на те времена.

Победа укрепила «Интер» на первом месте Восточной конференции, хотя по потерянным очкам идут вровень с «Цинциннати». Так выглядит первая пятерка:

Дальше – задача посложнее: 5 мая домашний матч против «Нью-Йорк Ред Буллс», который пока третий. В прошлом сезоне «Интер» проиграл им дома, зато победил в гостях.

Месси сыграл в семи матчах МЛС и в трех – на Кубке чемпионов КОНКАКАФ. Во всех отмечался хотя бы одним результативным действием. И только в одном из последних восьми не забивал.

В МЛС у него девять мячей в семи играх – это лучший результат в гонке бомбардиров. На один меньше забили Кристиан Бентеке («Ди Си Юнайтед») и Кристиан Аранго («Реал Солт Лэйк»). По гол+пас Лео тоже первый – 9+4, следом Аранго и Суарес, набравшие по 11 баллов.

Месси тащит «Майами» в лидеры МЛС: дубль и ассист на дебютный гол Бускетса

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer