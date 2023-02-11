пеп сказал, что «Сити» уже доказал «полную невиновность» в суде. это не так

Пеп Гвардиола по традиции отбивается за весь клуб перед медиа, но перед матчем с «Астон Виллой» он, кажется, перестарался. Почти всю пресс-конференцию говорил об обвинениях в финансовых нарушениях, что логично, учитывая вопросы журналистов.

Особого внимания заслуживает эта цитата: «Моя первая мысль – нас уже признали виновными. То же самое было и с делом УЕФА, нас сразу считали виновными. Клуб доказал, что мы были совершенно невиновны . Вы знаете, на чьей я стороне. К счастью, мы живем в стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Хотя кажется, нас уже осудили.

Я не знаю, что произойдет. Думаю, что у нас хорошие юристы, и мы будем защищать нашу позицию. Посмотрим, что решит Премьер-лига. Как и в деле с УЕФА, мы невиновны. Я полностью убежден, что нас признают невиновными», – сказал Пеп.

Пеп ясно сказал, что в разборках с УЕФА «Сити» признан невиновным. Чтобы понять, так ли это, давайте вспомним главные детали.

«Сити» и УЕФА – в чем было дело?

В ноябре 2018 года немецкая газета Der Spiegel опубликовала документы, в которых утверждалось, что «Ман Сити» завысил стоимость одной из спонсорских сделок, чтобы ввести в заблуждение УЕФА.

После этого руководящий орган европейского футбола инициировал расследование. Выяснилось, что в период с 2012-го по 2016 год клуб исказил годовые отчеты на 200 млн евро. Наказанием за эти правонарушения стал двухлетний запрет на участие в европейских соревнованиях и штраф в 30 млн евро.

Однако в июле 2020-го комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) сняла с клуба обвинение по самой серьезной статье – завышению доходов. Это произошло из-за того, что у некоторых обвинений УЕФА вышел пятилетний срок давности. Остальные же обвинения были просто не установлены комиссией.

«Сити» действительно признали невиновным?

Нет, часть обвинений подтвердили.

Клуб избежал обвинений по завышению доходов, но был признан виновным в отказе от сотрудничества с УЕФА из-за непредоставления существенного количества доказательств.

В CAS заявили, что это серьезное нарушение, которое требует серьезного порицания. Представители спортивного арбитражного суда также подчеркнули, что клуб продемонстрировал «вопиющее игнорирование» расследования УЕФА, хотя при этом в CAS не смогли найти убедительных доказательств того, что «Сити» замаскировал финансирование от своего владельца под спонсорство.

За отказ от сотрудничество с расследованием «Сити» оштрафовали на 8,8 млн фунтов, поэтому слова Гвардиолы о полной невиновности клуба некорректны.

И важно: CAS не установил, что «Сити» чист. CAS просто счел, что доказательств вины недостаточно, а по некоторым обвинениям истек срок давности.

В чем «Сити» обвиняют на этот раз?

АПЛ официально обвинила клуб в более чем 100 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование длилось более четырех лет. Оно началось одновременно с расследованием УЕФА в декабре 2018 года после публикаций Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити».

Претензии очень серьезные.

• В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» предоставлял неточную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

• С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, «Манчестер Сити» подавал неполную информацию о зарплате тренера и некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

• Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

• В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ по прибыльности и финансовой устойчивости.

• С декабря 2018 года по настоящее время «Манчестер Сити» не сотрудничал с аудиторами АПЛ и не предоставлял необходимые документы, хотя правила лиги требуют этого.

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Фото: REUTERS/Carl Recine; Gettyimages.ru/Catherine Ivill, Ian MacNicol