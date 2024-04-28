«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Мы не должны говорить, что одно поражение будет решающим». Кобелев об РПЛ

Теги Зенит Андрей Кобелев премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

Андрей Кобелев назвал участников чемпионской гонки в Мир РПЛ.

«Мы не должны говорить, что одно поражение будет решающим. Вспомните начало весенней части — кто был на первом месте? «Краснодар», но он растерял очки. Почему это не может сделать «Зенит»?

Я хочу, чтобы мы ушли от этих вопросов после каждого тура. Каждые несколько туров все меняется. Мне надоедает после каждого тура говорить, в гонке «Динамо» или нет. Я уже устал от этого. Можно говорить, что «Зенит», «Краснодар» и «Динамо» находятся в гонке. Эти три клуба обладают хорошим подбором игроков, позволяющим им бороться за первое место.

Впереди матч «Динамо» с «Зенитом». На мой взгляд, это будет одна из ключевых игр. Не самая ключевая, но одна из. Выигрывает «Зенит» — девять очков отрыва, выигрывает «Динамо» — разница в три очка. 

Плюсом в последнем туре «Краснодар» играет с «Динамо». Хотелось бы, чтобы эти команды дали нам чемпионскую гонку до самого конца, а не получилось так, что за несколько туров уже был известен чемпион», — сказал экс-тренер «Динамо».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Кобелев прав. Если сегодня победит Динамо, то оно будет участвовать в гонке.
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий