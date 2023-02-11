Пеп уверен: против «Сити» вся АПЛ. Говорит, 19 клубов хотят им наказания

Реакция на обвинения в махинациях.

Мы и предполагали, что пятничный разговор Пепа Гвардиолы с журналистами будет ярким – все сбылось.

Тренер «Сити» начал с соболезнований пострадавшим от землетрясения в Турции, а следом перешел к главному – обвинениям в махинациях от АПЛ.

Слушаем главное.

Пеп раздражен, что все в АПЛ осуждают «Сити». Не давая шанса защититься

– Моя первая мысль: нас уже осудили. Произошедшее в понедельник похоже на то, что было в истории с УЕФА. Нас заранее осудили. Мы только получили обвинение. После обвинений от УЕФА клуб сказал мне, что мы полностью невиновны. Почему сейчас нас осуждают?

Нас уже осудили 19 клубов Премьер-лиги – даже без шанса на защиту . Слова президента клуба, исполнительного директора и владельца объяснили мне все. Вы знаете, на чьей я стороне.

Нам повезло жить в чудесной стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Но не мы – нас уже приговорили. Я не знаю, что произойдет. Лично я рад, что мы здесь – и у нас будет шанс на защиту. Думаю, у нас хорошие адвокаты. Уверен, что Премьер-лига, которую поддерживает 19 клубов, тоже наймет хороших юристов.

Если нас признают виновными, мы примем любое решение судей и Премьер-лиги. Но что будет, если нас признают невиновными – как это уже было в случае с делом УЕФА? Наше доброе имя как-то было восстановлено? Потому что ущерб сейчас касается десятилетия: восьми-девяти-десяти сезонов. Спустя неделю УЕФА рассказал, что выкинуть нас из Лиги чемпионов хотели девять команд: «Бернли», «Вулвз», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

Они – не враги и не друзья. Просто заинтересованные стороны. Сейчас обвинения отличаются? Нет. То же самое. Придется вылететь в Лигу Два, может в Нон-лигу. Возможно, позовем [легенд «Сити»] Пола Дикова и Майка Саммерби – и снова вернемся.

Игроков Пеп не отвлекает. Хочет обычного ритма жизни

– Нам это не в новинку. Мы прожили это же два или три года назад. Те события никто не забыл. Тогда нас обвиняли названные девять клубов, теперь – 19.

Клуб провел беседу, но я отдельно – нет. Мы тренировались как обычно , чтобы победить «Астон Виллу». Почему мои футболисты должны отвлекаться? Невозможно знать, что решит суд, но я уверен – нас признают невиновными.

С понедельника вокруг нас было много шума и новостей. То же самое случилось и тогда, с обвинениями УЕФА. Я говорил с [президентом клуба] Халдуном Аль-Мубараком и [исполнительным директором] Ферраном Сориано – они опытные в таких вопросах. И они уверены.

Каждому надо делать свою работу. Все в клубе настроены на это. Наверное, процесс займет время, поэтому нам надо адаптироваться – вряд ли про это будут спрашивать каждый день.

Пеп объясняет, почему другие клубы против «Сити»: хотят ли они избавиться от конкурентов?

– Конечно. Я не знаю, почему. Нужно спросить у руководителей – у [босса «Тоттенхэма»] Дэниэла Леви, у вот таких людей.

Понимаю, что они могут преследовать такую цель. Но просто дайте нам возможность защитить себя.

В этой стране каждый невиновен, пока не доказана вина. Повторюсь: разве кто-то возместит нам ущерб? Действовать так [как другие клубы, считающие «Сити» виновным] ради своих побед – не самая правильная тактика.

Теперь пришло время юристов каждой из сторон защитить свою позицию. Я этим не занимаюсь. Понадобится месяц-два-три – возможно, больше.

Клубам в будущем придется действовать аккуратнее, потому что многих могут обвинить так же, как и нас. Очевидно, если от нас хотят избавиться, значит считают, что мы вели себя некорректно. Это я могу принять, но дайте нам защищаться.

Пеп подтверждает: он не уйдет

– К счастью, меня могут уволить только из-за результатов. Это главная причина, по которой тренеры занимают пост или теряют его. Я никуда не уйду.

Уверяю вас: сейчас я хочу остаться в «Сити» больше, чем когда-либо. Да, у меня бывали сомнения, семь лет – это очень долго. Но сейчас я не хочу никуда уходить .

Какие-то люди обвиняют руководство в том, что меня обманывали. Но мне никто не врал. Посмотрите, что случилось с обвинениями УЕФА. Это тот же самый случай. Почему я не должен доверять своим людям? Почему я должен верить директорам остальных 19 клубов АПЛ?

Я не знаю, что произойдет. У меня те же ощущения, что были в случае с обвинениями УЕФА. Но тогда было хуже. Перед матчем я скажу игрокам: сфокусируйтесь на том, что умеете. А что будет через полтора года, я предсказывать не хочу.

Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Charlotte Tattersall