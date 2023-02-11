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Пеп уверен: против «Сити» вся АПЛ. Говорит, 19 клубов хотят им наказания

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Реакция на обвинения в махинациях.

Мы и предполагали, что пятничный разговор Пепа Гвардиолы с журналистами будет ярким – все сбылось.

Тренер «Сити» начал с соболезнований пострадавшим от землетрясения в Турции, а следом перешел к главному – обвинениям в махинациях от АПЛ.

Слушаем главное.

Пеп раздражен, что все в АПЛ осуждают «Сити». Не давая шанса защититься

– Моя первая мысль: нас уже осудили. Произошедшее в понедельник похоже на то, что было в истории с УЕФА. Нас заранее осудили. Мы только получили обвинение. После обвинений от УЕФА клуб сказал мне, что мы полностью невиновны. Почему сейчас нас осуждают?

Нас уже осудили 19 клубов Премьер-лиги – даже без шанса на защиту. Слова президента клуба, исполнительного директора и владельца объяснили мне все. Вы знаете, на чьей я стороне.

Нам повезло жить в чудесной стране, где все невиновны, пока их вина не доказана. Но не мы – нас уже приговорили. Я не знаю, что произойдет. Лично я рад, что мы здесь – и у нас будет шанс на защиту. Думаю, у нас хорошие адвокаты. Уверен, что Премьер-лига, которую поддерживает 19 клубов, тоже наймет хороших юристов.

Если нас признают виновными, мы примем любое решение судей и Премьер-лиги. Но что будет, если нас признают невиновными – как это уже было в случае с делом УЕФА? Наше доброе имя как-то было восстановлено? Потому что ущерб сейчас касается десятилетия: восьми-девяти-десяти сезонов. Спустя неделю УЕФА рассказал, что выкинуть нас из Лиги чемпионов хотели девять команд: «Бернли», «Вулвз», «Лестер», «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Челси».

Они – не враги и не друзья. Просто заинтересованные стороны. Сейчас обвинения отличаются? Нет. То же самое. Придется вылететь в Лигу Два, может в Нон-лигу. Возможно, позовем [легенд «Сити»] Пола Дикова и Майка Саммерби – и снова вернемся.

Игроков Пеп не отвлекает. Хочет обычного ритма жизни

– Нам это не в новинку. Мы прожили это же два или три года назад. Те события никто не забыл. Тогда нас обвиняли названные девять клубов, теперь – 19.

Клуб провел беседу, но я отдельно – нет. Мы тренировались как обычно, чтобы победить «Астон Виллу». Почему мои футболисты должны отвлекаться? Невозможно знать, что решит суд, но я уверен – нас признают невиновными.

С понедельника вокруг нас было много шума и новостей. То же самое случилось и тогда, с обвинениями УЕФА. Я говорил с [президентом клуба] Халдуном Аль-Мубараком и [исполнительным директором] Ферраном Сориано – они опытные в таких вопросах. И они уверены.

Каждому надо делать свою работу. Все в клубе настроены на это. Наверное, процесс займет время, поэтому нам надо адаптироваться – вряд ли про это будут спрашивать каждый день.

Пеп объясняет, почему другие клубы против «Сити»: хотят ли они избавиться от конкурентов?

– Конечно. Я не знаю, почему. Нужно спросить у руководителей – у [босса «Тоттенхэма»] Дэниэла Леви, у вот таких людей.

Понимаю, что они могут преследовать такую цель. Но просто дайте нам возможность защитить себя.

В этой стране каждый невиновен, пока не доказана вина. Повторюсь: разве кто-то возместит нам ущерб? Действовать так [как другие клубы, считающие «Сити» виновным] ради своих побед – не самая правильная тактика.

Теперь пришло время юристов каждой из сторон защитить свою позицию. Я этим не занимаюсь. Понадобится месяц-два-три – возможно, больше.

Клубам в будущем придется действовать аккуратнее, потому что многих могут обвинить так же, как и нас. Очевидно, если от нас хотят избавиться, значит считают, что мы вели себя некорректно. Это я могу принять, но дайте нам защищаться.

Пеп подтверждает: он не уйдет

– К счастью, меня могут уволить только из-за результатов. Это главная причина, по которой тренеры занимают пост или теряют его. Я никуда не уйду.

Уверяю вас: сейчас я хочу остаться в «Сити» больше, чем когда-либо. Да, у меня бывали сомнения, семь лет – это очень долго. Но сейчас я не хочу никуда уходить.

Какие-то люди обвиняют руководство в том, что меня обманывали. Но мне никто не врал. Посмотрите, что случилось с обвинениями УЕФА. Это тот же самый случай. Почему я не должен доверять своим людям? Почему я должен верить директорам остальных 19 клубов АПЛ?

Я не знаю, что произойдет. У меня те же ощущения, что были в случае с обвинениями УЕФА. Но тогда было хуже. Перед матчем я скажу игрокам: сфокусируйтесь на том, что умеете. А что будет через полтора года, я предсказывать не хочу.

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Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Charlotte Tattersall

19 комментариев

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Alex Zet
Надо побольше грязя на МС вылить в СМИ, показать их зверинный оскал и думаю что есть шанс дисквалифицировать их во второй эшелон. Англичане в своей массе полуграмотные наивные простачки, потребители благ, верят во всякую чушь и очень суеверны. А если им впарить что Пеп к тому же против лгбт, то поверьте мне, они его распнут. Англия это рассадник секс меньшинств, то есть там оно уже давно на высшем уровне. Мэры, пэры, премьер министры, абсолютно все состоят в каких нибудь закрытых клубах лгбт.
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ss_podonok
Ответ Дмитрий Волкин
Сити называют мешками и винят в нарушениях. Но ПСЖ и МЮ с Челси ни разу в таком не обвинялись, как и барса(ну тут почти). Им можно, а Сити нет? Просто дело в том что Сити относительно новый гранд АПЛ и клубы понимают что этот Гранд явно останется на плаву долгое время если его не потопить-банальная зависть и боязнь свежего конкурента с хорошими ресурсами. Пеп полностью прав-обвинять их, да еще и когда это делают все-явный признак лицемерия.
ты понимаешь что ты абсолютно поехавший?
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YOKODZUMA
Ответ Дмитрий Волкин
Сити называют мешками и винят в нарушениях. Но ПСЖ и МЮ с Челси ни разу в таком не обвинялись, как и барса(ну тут почти). Им можно, а Сити нет? Просто дело в том что Сити относительно новый гранд АПЛ и клубы понимают что этот Гранд явно останется на плаву долгое время если его не потопить-банальная зависть и боязнь свежего конкурента с хорошими ресурсами. Пеп полностью прав-обвинять их, да еще и когда это делают все-явный признак лицемерия.
Челси вообще то обвинялся. И трансферный Бан получал.
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YOKODZUMA
Ну вот есть хоть один человек в мире который верит что МС соблюдает ффп? Максимум - это хрен докажите.
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RYBvsSAB
Ответ DolJun
ну если все хотят наказания для сити - думаю дело за малым) или пеп как всегда лицемерит?)
как будет на инглише приговорили???
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Zakir Hanseidov
Всё это очень дурно пахнет.
Неужели не могли спокойно разобраться, принять решение наказать или нет.
Вся эта шумиха в разгар сезона, не давление ли на команду?
Сомневаюсь что клуб перенесёт все это безболезненно.
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Schiaff1no
Ответ maaroo luv
Нехорошо,конечно,что остальные клубы пытаются их скинуть с гонки. Но они в гонке учавствуют с дополнительными мощностями,что тоже несправедливо! П.С. Глупо отбирать у них чемпионство. Но это как "гол с офсайда": молодец,что забил,но с нарушением правил.
Same rules apply. Любого из оставшихся 19 так же попытались бы съесть при первой возможности
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DolJun
ну если все хотят наказания для сити - думаю дело за малым) или пеп как всегда лицемерит?)
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Дмитрий Волкин
А комментаторы ниже, после меня, явно фанаты других клубов ибо все как один по мнению почти, явная объективность конечно, ага)
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Дмитрий Волкин
Сити называют мешками и винят в нарушениях. Но ПСЖ и МЮ с Челси ни разу в таком не обвинялись, как и барса(ну тут почти).

Им можно, а Сити нет?

Просто дело в том что Сити относительно новый гранд АПЛ и клубы понимают что этот Гранд явно останется на плаву долгое время если его не потопить-банальная зависть и боязнь свежего конкурента с хорошими ресурсами.

Пеп полностью прав-обвинять их, да еще и когда это делают все-явный признак лицемерия.
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Эль Иберико
Ахахах) Пеп такой пеп ))
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martovecky
Пеп: "Нам повезло жить в чудесной стране, где все невиновны, пока их вина не доказана."
Мейсон Гринвуд: "Ну да, ну да..."
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-1
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Syndycate
Ответ Yri Yrov
Пеп ходил в актерскую школу вместе с Безруковым наверное плохо играют но достаточно хорошо чтобы обмануть обычного зрителя
Странно, учитывая знаменитую каталонскую школу актерского мастерства
+7
-1
+6
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Михаил Максаков
Ничего нового. У нас тоже всякие бараны десятилетиями твердят про антиспартаковский заговор)
0
-2
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maaroo luv
Нехорошо,конечно,что остальные клубы пытаются их скинуть с гонки. Но они в гонке учавствуют с дополнительными мощностями,что тоже несправедливо!
П.С. Глупо отбирать у них чемпионство.
Но это как "гол с офсайда": молодец,что забил,но с нарушением правил.
+4
-1
+3
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Arm Niko
Во лицемер, типа хата с краю
+8
-4
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Arima Baki
То как Пеп не понимает,, почему когда спонсор и хозяин клуба одни и те же, это как чиновник который едет по улице отцепленного для него не понимает почему народ все время жалуется на пробки)
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Yri Yrov
Пеп ходил в актерскую школу вместе с Безруковым наверное плохо играют но достаточно хорошо чтобы обмануть обычного зрителя
+12
-3
+9
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Wekil Halylow
С такой трусливой тактики апл конечно сити не будет виновен
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-2
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