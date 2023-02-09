Как работает финансовый фэйр-плей АПЛ и система наказаний? Есть большие отличия от правил УЕФА

Денис Пузырев – о британских законах.

Атака АПЛ на «Манчестер Сити» уже тянет на скандал года в европейском футболе. Чем он закончится, не знает никто. Как 2,5 года назад, когда клуб победил УЕФА в похоже споре и снял с себя дисквалификацию? Или жестким наказанием?

Вникаем в правила внутреннего английского ФФП.

Краткая предыстория

На основании материалов Football Leaks, опубликованных в 2018-м, УЕФА и АПЛ инициировали собственные расследования. К февралю 2020 года арбитражная палата Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов под председательством Жозе да Куньи Родригеша установила, что «Манчестер Сити допустил серьезные нарушения правил клубного лицензирования и финансового фэйр-плей УЕФА: завысил доходы от спонсорства в бухгалтерии и в отчетах о безубыточности с 2012-го по 2016-1. То, что клуб «не содействовал в расследовании», сочли отягчающим фактором.

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от любых клубных соревнований УЕФА на два ближайших сезона и выписал штраф 30 млн евро. «Сити» подал апелляцию в CAS и летом 2020 года добился снятия бана, что позволило клубу продолжить выступления в ЛЧ.

Про параллельное расследование АПЛ вплоть до начала 2023 года ничего не было слышно. Возможно, кто-то думал, что после вердикта CAS его и вовсе прекратили. Но нет.

В начале февраля АПЛ подтвердила, что «Манчестер Сити» подозревается в нарушении финансовых правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2013 год по 113 пунктам.

Часть обвинений идентичны тем, что рассматривала УЕФА. Они базируются на все тех же публикациях Football Leaks. Но к ним добавились и более свежие претензии: в апреле 2022 года все тот же Der Spiegel со ссылкой на очередную порцию сливов Football Leaks опубликовал еще один материал о махинациях в «Манчестер Сити». Среди свежих фактов – участие в международных трансферах несовершеннолетних игроков, а также махинации с выплатами по контракту экс-тренеру клуба Роберто Манчини.

Еще одна часть обвинений касается нарушений правил предоставления финансовой отчетности и недостоверных сведениях о клубных финансах.

Если обвинения будут признаны справедливыми, то «Ман Сити» грозят санкции. Вариантов много – от условного наказания и штрафа до исключения из Премьер-лиги или снятия очков с запретом регистрации новых игроков на определенный срок.

Чем финансовые правила АПЛ отличаются от финансового фэйр-плей УЕФА?

У АПЛ есть собственные финансовые правила – это довольно объемный документ, включающий 164 пункта (и еще кучу подпунктов). Они включают как ограничения для клубов, так и принципы распределения доходов лиги.

Правила основаны на британском законе «О компаниях» (Company Law). Ежегодно клубы АПЛ собираются для внесения изменений и дополнений в этот документ. Например, в последние годы одним из наиболее обсуждаемых пунктов является положение о парашютных выплатах клубам вылетающим из АПЛ и порядок перечисления денег клубам низших лиг.

Часть пунктов копирует (но не на 100%) положения финансового фэйр-плей УЕФА. В Англии они были включены в список финансовых правил для клубов в 2013 году. В некоторых нюансах английские правила даже либеральнее. Например, УЕФА в 2022 году приняло правило, согласно которому клубы с сезона-2023/24 должны гарантировать, что их траты на зарплаты и трансферы не превышают 90% от размера выручки . К сезону-2025/26 уровень должен снизиться до 70%.

В ноябре 2022 года АПЛ решила, что не станет вводить такой лимит у себя. Логика в том, что ведущие клубы, участвующие в еврокубках, и так будут выполнять требования УЕФА, чтобы не нарваться на санкции. А для середняков и аутсайдеров отсутствие этого лимита позволит тратить на игроков больший процент собственного бюджета, что повысит их конкурентоспособность в рамках АПЛ.

Еще одно отличие – в пороге убыточности. По новым правилам УЕФА, допустимый порог убыточности для клубов составляет 60 млн евро за три сезона. В АПЛ он в два раза выше – 105 млн фунтов за те же три сезона. Но при этом клуб, получивший убытки? должен предоставить лиге гарантии, что полученный убыток компенсируется в последующие сезоны за счет прибыли не менее 22 млн фунтов каждый год.

Но основное отличие от финансового фэйр-плей УЕФА в том, что английский документ описывает вообще любые финансовые операции клубов, требуя от них полной прозрачности и подробной отчетности в строго прописанные сроки. Подробности оформления контрактов игроков, тренеров, выплаты агентам – всю информацию об этом клубы должны предоставлять лиге.

Какие-то из этих требований могут вообще не касаться соблюдения ФФП УЕФА, однако их нарушение будет расценено как попытка обойти положения корпоративного законодательства Великобритании. И именно поэтому решение, которое примут по делу «Манчестер Сити», нельзя будет оспорить в CAS. Потому что с точки зрения английских законов – это дело, связанное с возможными нарушениями национального законодательства. Как если бы дело шло о незаконной оптимизации налогов или предоставлении недостоверной финансовой информации в налоговые органы.

Может ли решение АПЛ отличаться от вердикта УЕФА и CAS?

Это ключевой вопрос, ведь суть обвинений одна и та же. Но есть две важнейшие детали. Решение CAS об снятии бана «Манчестер Сити» основывалось на истечении срока давности по допущенным нарушениям. По правилам УЕФА он составляет 5 лет. Кроме того, арбитраж учел, что доказательства нарушений были получены УЕФА из «ненадлежащих источников», которыми признали публикации в Der Spiegel и Football Leaks.

Это вовсе не означает оправдания «Манчестер Сити». Решение суда – признание, что у него нет необходимого числа доказательств вины ответчика, добытых законным путем. Это можно сравнить, например, с вердиктом CAS о восстановлении результатов 28 российских спортсменов на олимпиаде в Сочи, которые были аннулированы из-за допингового скандала. То решение вовсе не означало, что суд установил невиновность. Медали вернули из-за того, что с точки зрения CAS обвинения, построенные на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и представленных им документах, не доказаны на 100%.

Но рассмотрение подобных дел в Великобритании – иное. Во-первых, в Англии нет срока давности для подобного рода нарушений. А во-вторых, подход британских судей в делах о коммерческих спорах гораздо менее формален, чем в большинстве стран мира.

То, что суды других стран сочтут «ненадлежащими источниками», английские судьи примут во внимание. В судах других странах сторонам необходимо подтверждать тезисы правильно подписанными и заверенными документами.. В английский суд можно прийти вообще без документов, возбудив дело на основании нарушения даже устных договоренностей. Суд обращает внимание на логику, осмысленность показаний и общий смысл.

По этой причине Лондонский международный арбитражный суд пользуется большой популярностью для разрешения финансовых споров между российскими бизнесменами, когда часть договоренностей была достигнута не на бумаге, а на словах.

Таким образом для наказания «Манчестер Сити» может быть вполне достаточно информации из Football Leaks.

Кто вынесет вердикт АПЛ и можно ли его оспорить?

Дело «Манчестер Сити» рассмотрит независимая комиссия из трех членов, которую сформирует глава судейской коллегии АПЛ Мюррей Розен. Это юрист со статусом судьи королевского суда с более чем 40-летним стажем. С 2016 года он является международным арбитром в CAS, однако он не входил в панель, которая выносила решение по «Манчестер Сити» в 2020 году. Британские таблоиды уже узнали, что у него есть абонемент на матчи «Арсенала», но его непредвзятость не оспаривается – у юриста отличный послужной список и безупречная репутация.

Судейская комиссия АПЛ – независимый от лиги и клубов орган, куда входят 15 опытных юристов. Они не являются сотрудниками АПЛ и собираются, когда возникают дела, требующие юридической экспертизы по просьбе правления АПЛ.

Нет никакого регламента, ограничивающего комиссию по времени. Поэтому никто не знает, когда будет вынесен вердикт. Британские медиа предполагают, что решение примут до окончания сезона. Заседания комиссии будут проходить в закрытом режиме, что подразумевает отсутствие любых утечек.

После решения любая из сторон (АПЛ и «Манчестер Сити») имеют право на апелляцию. Рассматривать ее будет не CAS, в полномочия международного спортивного арбитража подобное дело не входит, а специально созданная апелляционная комиссия, составленная Розеном из других судей.

Принятое ей решение будет окончательным, стороны обязаны его исполнить.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Alex Livesey; 4newsquare.com; globallookpress.com/imago-images.de; REUTERS/Carl Recine