У Слуцкого безумная развязка! Сравняли на 91-й, победный на 90+4 отменил ВАР – важнейшая ничья в дерби с чемпионом

Ярчайшие хайлайты.

«Шанхай» Слуцкого выдал мегадраму с «Шанхай Порт»: вырвал 1:1 на последних минутах и мог побеждать, если бы не офсайд при втором позднем голе.

Доминировали до перерыва, но чуть не упустили игру. В концовке забили дважды – победе помешал офсайд

Первая половина игры закончилась нулями без явных опасных моментов. Больше всего выделился странный просмотр ВАР в середине тайма. Одновременно изучали сразу три эпизода: два нарушения от «Шанхай Шеньхуа» и офсайд игрока «Шанхай Порт». В итоге свистнули положение вне игры.

После перерыва «Шанхай» Слуцкого сдал. К исходу часа «Шанхай Порт» забил: комбинация после углового завершилась тычком в пустые от бразильца Густаво.

У команды российского тренера почти ничего не получалось, методы взлома закрытого соперника не работали. Катилось к первомут поражению Леонида в Китае.

Пока не спасли лидеры.

Андре Луис забросил в штрафную, Жоау Тейшейра подработал грудью и сравнял. Красиво, насладитесь!

Через четыре минуты «Шанхай Шеньхуа» забил и второй! Когда малоизвестный, вышедший на замену Ван Хайцзянь поймал подбор после углового и в касание положил в дальний нижний.

Но гол отменили из-за офсайда. Спорно или очевидно, на ваш взгляд?

«Шанхай Шеньхуа» был очень близок к первому поражению в официальном матче после назначения Леонида Слуцкого, спасся на последних минутах и приблизился к героическому камбэку!

Если вы не смотрите чемпионат Китая – очень зря. Сюжеты там – топ.

«Шанхай» Слуцкого по-прежнему лидер, «Порт» теперь третий

Вот турнирные расклады.

У «Порта» матч в запасе, отложенный из-за погодных условий в прошлом туре. По потерянным команда среди главных преследователей «Шанхая» Слуцкого.

● Это лишь вторая потеря очков при российском тренере: до этого 13 апреля скатали 1:1 с «Бэйцзинь Гоань». Остальные матчи выиграли.

● Выезд к действующему чемпиону забрать не удалось: «Шеньхуа» не обыгрывает «Порт» в гостях в лиге аж с 2013-го! В следующих 11 матчах зацепили лишь пять очков, самый частый счет – как раз 1:1.

● Спасительный гол у Жоау Тейшейры: он лучший бомбардир команды в лиге с шестью мячами. У автора ассиста, Андре Луиса, на один меньше.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого, с «Цанчжоу Майти Лайонс», тоже покажем на Спортсе . Смотрите 1 мая в 15:00 мск, комментировать будут Вадим Лукомский и Александр Дорский.

Фото: East News /stringer/ImagineChina/Imaginechina via AFP