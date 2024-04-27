«Лестер» вернулся в АПЛ спустя год. Кто еще – максимальная интрига

«Ипсвич», «Лидс», «Саутгемптон»?

«Лестер» официально вернулся в Премьер-лигу – в Чемпионшипе провели всего сезон. За два тура до конца чемпион Англии-2015/16 обеспечил себе одно из первых двух мест, гарантирующих подъем – благодаря «Лидсу», который неожиданно сгорел аутсайдерам из «КПР» со счетом 0:4.

Как и 8 лет назад, важное событие «Лестер» отметил вечеринкой у телеэкрана – возможно, даже дома у Джейми Варди.

Теперь команда Энцо Марески может готовиться к следующему сезону и ждать, кто станет второй и третьей командой, которые поднимутся в Премьер-лигу.

«Лестер» весной повалился, но Варди затащил

«Лестер» в этом сезоне подхватил бывший помощник Пепа Гвардиолы и экс-футболист «Севильи» Энцо Мареска. Тоже любит контроль мяча и короткий пас. А помогал ему бывший вратарь «Ман Сити» и «Челси» Вилли Кабальеро. И в первой половине сезона «Лестер» укатал Чемпионшип.

Шли мощно, почти без поражений и доминировали на поле. К середине февраля «Лестер» накопил 14-очковый отрыв и 25 побед в 32 матчах. Очень сильный результат. Но дальше что-то сломалось: три поражения подряд – в том числе и от прямых конкурентов из «Лидса». В том матче еще и вели до 80-й минуты, а потом пропустили три гола.

Угадаете, кто затащил в кризисный отрезок сезона? Правильно, Джейми Варди. 37-летний нападающий забил много важных голов весной, когда результаты просели. Несколько дней назад «Лестер» разнес «Саутгемптон» 5:0. Феерил там молодой Фатау (3+1), но и Варди сделал гол и пас.

За сезон в Чемпионшипе произошло обновление: появился хороший датский вратарь Мадс Херманссен, в полузащите зажигают Кирнан Дьюзбери-Холл и Харри Уинкс, в защите реанимировал карьеру датский гигант Яннник Вестергор.

За всем этим любопытно посмотреть в АПЛ, но будет тяжело – у «Лестера» проблемы с ФФП. Возможны штрафы и даже вычет очков в Премьер-лиге уже после возвращения.

Кто вместе с «Лестером». Претендентов много

Верхушка таблицы Чемпионшипа выглядит так. Всего в лиге 46 туров.

«Ипсвич» прямо сейчас кажется главным претендентом на вторую прямую путевку – как минимум по потерянным очкам. Команда только что вернулась в Чемпионшип, но под руководством талантливого тренера Кирана Маккены выдает великолепный сезон – и даже одно время весной шла лидером.

У «Ипсвича» осталось три матча, два из которых достаточно сложные – против «Халла» и «Ковентри» (7-8 места), а закончат матчем против аутсайдеров из «Хаддерсфилда».

«Лидс» в 2024 году долго шел вообще без поражений, отыграл гигантское отставание от «Лестера» и казался вторым претендентом на прямую путевку. Но завалили апрель: три поражения и ничья в пяти последних турах.

Плохая новость: остался один матч – и он против прямого конкурента, «Саутгемптона». Так что команда Даниэля Фарке зависит от «Ипсвича».

Разорвавший Чемпионшип Крисенсио Саммервилл так или иначе окажется в АПЛ в следующем сезоне. Не исключено, что сразу в топ-клубе.

«Саутгемптон» выведет в Премьер-лигу напрямую только чудо: победы в оставшихся двух турах (над «Лидсом» и «Стоком»), а еще нужно, чтобы «Ипсвич» набрал меньше двух очков за три тура.

У «святых» весной с результатами не все в порядке – проиграли два матча подряд. Хотя был в этом сезоне и классный отрезок: рекордная беспроигрышная серия в истории клуба – 25 матчей во всех турнирах.

«Вест Бром», «Норвич» и «Халл» в оставшихся двух турах разрыграют два места в плей-офф.

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Плей-офф стартует 12 мая. Победителей гонки за выход в Премьер-лигу мы узнаем 26 мая.

Фото: Global Look Press