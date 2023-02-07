Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело

Возможно, уйдет еще до приговора.

Новый скандал вокруг денег «Манчестер Сити» вспыхнул, и теперь вокруг обсуждаются последствия.

Одно из них – потенциальный уход Пепа Гвардиолы, это стало бы логичным продолжением его собственных слов, если вину «Сити» докажут.

Обвинения, напомним, серьезные: АПЛ нашла больше сотни нарушений за восемь сезонов. Санкции пока непредсказуемы, но может быть всякое, вплоть до бана и отправки дивизионом ниже. Мы изучали детали здесь.

А что Гвардиола?

Прошлогодняя фраза Пепа снова актуальна. Что он обещал?

Гвардиола произнес важные слова в мае 2022-го. Тогда реакция была спокойнее, потому что судебные неприятности у «Сити» были уже позади.

Теперь у этой цитаты новые краски. Перечитаем:

«Когда руководство обвиняли в чем-то, я просил их все подробно рассказать мне. Они всегда все объясняют, и я верю им. Но я им сказал: «Если вы солгали, меня не будет здесь на следующий день. Я уйду и больше не буду вашим другом» . Но я верю им на 100% с первого дня. И поэтому защищаю клуб».

С новыми вводными звучит как риск лишиться тренера сейчас, когда запущен новый виток расследования.

Тогда Гвардиола обещал остаться в «Сити» даже без ЛЧ и в Лиге 2. И подтвердил это, когда бан отменили

Вернемся в обстоятельства, после которых Пеп пригрозил уходом.

Ровно три года назад – в середине февраля 2020-го – прогремела новость об исключении клуба из Лиги чемпионов на два года, из-за грубых нарушений финансового фэйр-плей.

Гвардиола не нервничал:

«Я на сто процентов доверяю клубу и проделанной им работе. Мне все объяснили. Если меня не уволят, я останусь, сто процентов. Во-первых, я сам хочу остаться. Это нечто особенное, больше, чем контракт. Я уже говорил и повторю, что хочу остаться и поддерживать клуб на этом уровне как можно дольше.

Останусь ли я, если нас переведут в Лигу 2? А почему я должен уходить? Я ведь говорил, что люблю этот клуб, мне все нравится здесь, почему я должен уйти? Я буду здесь в следующем сезоне, что бы ни случилось ».

В середине лета 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба: сократил в три раза штраф, но главное – отменил двухлетний еврокубковый бан.

«Решение показывает: все, что люди говорили о клубе, было неправдой, – реагировал Пеп и добавлял позже. – Если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Кое-кто в Англии говорил, что мы должны играть в Лиге 2. Я бы остался».

Гвардиола всегда защищал «Сити»: что бы ни говорили про безмерные траты

Естественно, тема расходов в разговорах с Пепом всплывает регулярно.

Летом 2021-го «Сити» потратил больше сотни миллионов евро на Джека Грилиша. На все вопросы Гвардиола отвечал: «Если кого-то не устраивают наши траты, можно пойти в суд и поставить вопрос там. Мы в полной мере соблюдаем все правила. Владельцы нашего клуба, разумеется, не хотят терять деньги, но готовы их тратить, так что мы можем совершать сделки».

В феврале 2022-го его вынудили вернуться к истории с отмененным баном: «Все-таки «Манчестер Сити» доказал, что невиновен. Мы хотели, чтобы «Сити» доказал, что все было сделано правильно и в соответствии с правилами. Когда мы побеждаем, делаем это на поле».

Прошел год, появился повод обсудить гигантские траты «Челси», но Пеп не стал, просто уточнил: «Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги. При этом восемь или девять клубов отправляли письмо, чтобы «Манчестер Сити» дисквалифицировали. Но мы только пятые по чистым тратам».

Есть вероятность, что Пеп и правда уйдет. Хотя недавно подписал новый контракт

По данным The Athletic, Гвардиола одним из первых в «Сити» узнал о претензиях АПЛ – еще перед публикацией новости. Источник издания предполагает, что к тому времени, когда «Сити» попадет под санкции, Пеп уже не будет работать в клубе.

Разговор Гвардиолы с журналистами запланирован на пятницу – на предматчевой пресс-конференции явно будут задавать вопросы не только про подготовку к «Астон Вилле».

В ноябре 2022-го фанаты «Сити» радовались – Гвардиола продлил контракт до 2025-го. Испанец тогда снова наговорил приятных слов: «Мне здесь хорошо и комфортно. У меня есть все, что мне нужно, чтобы делать свою работу как можно лучше. Для меня нет места лучше».

Последим, как новое дело и новые подозрения в махинациях повлияют на его взгляды.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Ian Stephen, Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Darren Staples