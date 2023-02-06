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АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

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Разбираемся.

Не очень хорошие новости для «Ман Сити»: АПЛ официально обвинила клуб в более чем 100 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити».

Разбирательство по всем обвинениям будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.

Претензии очень серьезные

• В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» предоставлял неточную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

• С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, «Манчестер Сити» подавал неполную информацию о зарплате тренера и некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

• Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

• В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ по прибыльности и финансовой устойчивости.

• С декабря 2018 года по настоящее время «Манчестер Сити» не сотрудничал с аудиторами АПЛ и не предоставлял необходимые документы, хотя правила лиги требуют этого.

Нарушения вскрылись после журналистского расследования

АПЛ запустила дело после публикации Der Spiegel совместно с Football Leaks. Журналисты подсветили основной трюк «Сити» по обходу ФФП: формальное завышение спонсорских контрактов. В реальности клуб получал от партнеров гораздо меньше, а разницу скрыто гасили структуры фактического владельца «Сити» – шейха Мансура.

Судя по перепискам, авиакомпания Etihad Airways в 2015-м из потраченных на «Сити» 67,5 млн получила обратно 59,5 млн фунтов напрямую от компании шейха Мансура и опосредованного (через холдинг City Football Group Limited) владельца «Сити» – Abu Dhabi United Group (ADUG).  Сообщалось, что по той же схеме ADUG предоставил «Сити» 30 млн фунтов через другого спонсора – эмиратского национального интернет-провайдера Etisalat.

Вторая возможная лазейка – практика владения игроками через связанных третьих лиц (ФИФА позже ее поэтапно прикрыла). При трансферах «Сити» засветился люксембургский фонд Mangrove Capital Partners (создан совместно с генеральным директором «Ман Сити» Ферраном Сориано) с инвестициями от оффшора с Каймановых островов, открытого управлением по делам исполнительной власти Абу-Даби (руководит председатель совета директоров клуба Халдун Аль-Мубарак). На запрос АПЛ о деталях происхождения денег клуб не ответил.

И третье нарушение (их подсветила уже лига) – разнообразные трюки по разгрузке зарплатной ведомости. Это еще один вариант занижения расходов для обхода ФФП.

Интересно, что дело УЕФА, запущенное тоже после расследования Football Leaks, провалилось. «Сити» получил двухлетний еврокубковый бан, но через CAS добился его отмены и почти не пострадал. Тема на какое-то время заглохла. 

Расследование шло ооочень трудно

Мы уже детально разбирали, как АПЛ неторопливо изучала финансовую деятельность «Сити». Краткий пересказ.

• Лига сообщила о старте расследования в марте 2019-го, но потом замолчала почти на четыре года.

• «Сити» усомнился в беспристрастности комиссии, которая ведет расследование, и в суде оспорил ее юрисдикцию. Клуб отказался от сотрудничества и не передавал проверяющим необходимые документы. 

• Интересы «Сити» представлял один самых уважаемых и высокооплачиваемых (сообщалось о 20 тысячах фунтов в день) английских королевских юристов – член Палаты лордов Дэвид Филип Панник (Барон Панник).

• В марте 2021 года судья отклонил все требования «Ман Сити», а в июне клуб проиграл апелляцию в последней инстанции.

• Суд был обеспокоен незначительным прогрессом расследования АПЛ – «Сити» за этот период взял два чемпионства.

• Стороны были против публикации решения суда – возможно, переживали, что все узнают про трудности обмена информацией и затягивание процесса, но суд проигнорировал эти возражения и опубликовал решение.

• «Сити» и АПЛ в процессе обменивались мощными ударами. Год назад лига приняла новые правила по оценке коммерческих сделок клубов. Теперь контракты свыше миллиона фунтов сначала будут проверять на аффилированность (иными словами, изучат взаимосвязь клуба и спонсора). «Сити» дерзко ответил веерным партнерством со связанными с шейхом Мансуром арабскими холдингами-близнецами Masdar и Aldar, а также с приближенным Emirates Palace Abu Dhabi

Главный вопрос: что грозит «Сити»?

Коротко о следующем этапе: теперь АПЛ передаст материалы дела независимой комиссии, которая будет состоять из трех человек. Их отберет председатель судебной коллегии лиги Мюррей Розен (кстати, входит в официальный клуб болельщиков «Арсенала»!). В коллегию входит 15 человек, они и могут быть кандидатами в независимую комиссию (но это необязательно, могут привлечь и других людей). Главное, чтобы все они были незаинтересованными лицами (то есть не имели отношения к участникам спора или тем, кому могло бы быть выгодно то или иное решение). 

Комиссия рассмотрит дело и вынесет решение в соответствии с правилами лиги. Перечень санкций:

• Дисквалификация на какое-то количество матчей

• Снятие очков

• Переигровка матчей! 

• Исключение клуба

• Штраф

• Возмещение убытков

• Отмена или запрет на регистрацию игроков

• Условное наказание

Если какая-то из сторон будет недовольна решением, то соберется апелляционная комиссия уже из шести членов. 

Важно, что разбирать каждое из 100+ возможных нарушений нужно по нормам сезонов, когда они были совершены. 

При этом у АПЛ, в отличие от УЕФА, нет ограничений по способу сбора информации. 

«По правилам УЕФА доказательства не могут поступать из незаконных источников. А в правилах Премьер-лиги говорится, что источник данных и доказательств не имеет значения, – сказал Sky Sports эксперт по футбольной экономике Киран Магуайр. – Хотя «Сити» может использовать как часть защиты то, что некоторые доказательства АПЛ поступили из ненадлежащих источников и им не хватает доверия.

Я подозреваю, что некоторые доказательства, которые Премьер-лига собирается представить независимой комиссии, поступили от Football Leaks, Der Spiegel и португальского хакера.

Это было частью стратегии Премьер-лиги особенно после того, как она поняла, что от клуба можно и не получить доказательств».

Защита «Сити» – агрессия

Игнорирование следствия – сознательная юридическая тактика «Сити», которая помогла отбиться от УЕФА. Тогда после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) клуб отделался только штрафом за «отказ от сотрудничества с проверяющими». Остальные санкции отменили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности (пять лет) почти по всем случаям (в одном посчитали вину недостаточно доказанной), хотя подтвердили подлинность переписок.

«Сити» явно посчитал, что у лиги мало шансов набрать достаточно фактов для обвинения. А все домыслы отобьют в CAS. Но есть две причины, почему эта тактика может дать сбой.

1. У АПЛ, в отличие от УЕФА, не сроков давности нарушений. 

2. Возможно, «Сити» просто не сможет подать апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд). По словам журналиста The Times Мартина Циглера, АПЛ исключила возможность подавать протест в подобных случаях. Правда, в правилах лиги такой пункт найти не удалось. Возможно, Циглер имеет в виду, что пункт о CAS отсутствует в перечне возможных действий, но юридическая сила такого тезиса сомнительна. Сам спортивный арбитражный суд не запрещает обращаться к нему в таких случаях. Но мы помним, что у «Сити» будет возможность подать протест по внутренним правилам лиги и созвать еще одну комиссию. 

Сейчас «Сити» категорически отвергает все обвинения. 

«Клуб призывает к нейтральному и беспристрастному расследованию. «Манчестер Сити» удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое участие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ. 

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку его позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда». 

Авторы: Вадим Высоцкий, Игорь Сергеев

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Francois Nel, Michael Regan, Clive Brunskill, Julian Finney

84 комментария

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Men77
Ответ Гуго
Это легко обходится всякими премиальными или рекламными проспектами о пользе носков на борту самолета.
при желании это вообще нелегко обходится. Те же премиальные должны входить в лимит ЗП, т.е. все выплаты должны учитываться.
Ну если только клуб черным налом не будет платить, но это риск. Такой клуб долго не проживет безнаказано.
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Олег Поддубный
Челси сдувая пену с крушки....
Так блин, кто подержит?!

За Челси, когда не было интернета И Обрамовича, мы были середняками -+))
Дзола... У нас был свой Мэссиии)))
Всем тру болелам, покупки безумны, 60-70% всех не заиграют. Немецкий 🇩🇪закуп помню...
Не путать с тренером!!!!!!
Спасибо за ЛЧ.

Болеют за один клуб.
Но нравятся и другие. Челси и Барса.
Это как девушка, с одной на всю жизнь, но в метро нет нет да ничего да и заглянешь в декольте🤫

Всем здоровья. Ждём начало РПЛ.
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mcowen
Ответ Apotamkin
... последний в Мадрид )
Райо Вальекано не потянет его зпшку
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Гуго
Ответ Men77
Вообще отменить нужно этот фейр плей. Сами себе придумали проблему. До 2011 года клубы 100 лет играли как то, и никто не жаловался и пузыри не появлялись. Я бы лучше ввел потолок зарплат, чтобы богатые клубы не могли давать космические ЗП. Как в НХЛ сделать, на команду максимальную сумму на ЗП. И пусть команда сама решает, либо всем по 10 лямов платить, либо одному 90, а остальным по 1 млн. При таком раскладе у команды не получится скупать всех звезд, и никакой фейр плей не нужен.
Это легко обходится всякими премиальными или рекламными проспектами о пользе носков на борту самолета.
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Малик Закиев
Ответ #nikon
Нарушителей финансовой дисциплины как раз на Суперлигу наберётся.
тоже сразу подумал, что еще один желающий в суперлигу нарисовался
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d.xoxlov
Ответ mar41k
АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан Лудогорця
После того, как саму АПЛ провернули на приборе с покупкой "Ньюкасла", думаю, что в итоге не будет ничего, серьёзнее чем штраф миллионов в 10.
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Head Rez
привет челси
ах да. ну это другое. другое с 2003 года
надо просто было х0xла не продавать а покупать еще 1 и тогда бы даже очков добавили
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Men77
Вообще отменить нужно этот фейр плей. Сами себе придумали проблему. До 2011 года клубы 100 лет играли как то, и никто не жаловался и пузыри не появлялись. Я бы лучше ввел потолок зарплат, чтобы богатые клубы не могли давать космические ЗП. Как в НХЛ сделать, на команду максимальную сумму на ЗП. И пусть команда сама решает, либо всем по 10 лямов платить, либо одному 90, а остальным по 1 млн. При таком раскладе у команды не получится скупать всех звезд, и никакой фейр плей не нужен.
0
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Всё знаю
Уефа уже заявило, что не будет лишать Манчестер Сити титулов в лиге чемпионов.
+1
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Apotamkin
Ответ Толмач
Я правильно понимаю, что Аканджи, Гюндоган и Холланд уедут обратно в Боруссию ? )))
... последний в Мадрид )
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Enotaz24
Главный официальный болельщик Арсенала, интересно, а он заинтересованное лицо)?
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Xm.md
Ответ Bashibuzuck
"Шутка, повторенная дважды-глупость"(c)
Шутки про вседозволенность мешков никогда не теряли актуальности
0
-2
-2
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EuhenioV
Странное совпадение.Когда о подобной проблеме бесконечно вещал Клопп,проблема тщательно заметалась под ковёр,а когда на арене появились и окрепли новые соискатели,тема расцвела всеми красками.
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А.В. Бубнов
Ответ Арман Мартиросян
Что за дурацкая формулировка "штраф за отказ сотрудничества с проверяющими"? То есть я могу украсть 100 миллионов долларов, держать их у себя дома наличными, не пустить в дом полицию, которые пришли из за снимка улсовного соседа, в котором я тащу мешки денег в дом, и всего лишь получить штраф в 10000 рублей?
Никто ни у кого не крал деньги) Мошенничество допускает некоторые вольности подозреваемым, а ворам нет
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nostalgia, ULTRA.
Ответ Vadim Vadiara
🚨БРЕАКИНГ: С Юве снимут еще 15 очков, за то что Манчестер Сити нарушил правила ФФП.
найс байт итальянских середняков
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Nuraly Amirov
Ответ Паша Самохин
Я болельщик Арсенала, но мне абсолютно безразлично сколько тратят, Сити, ПСЖ, из-за чего их ставить на место? из-за шейхов? посмотри на Челси, не надо ставить на место?
Надо, и до них доберутся, медленно лига работает
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А.В. Бубнов
Ответ GibsonFlyingV
Немного не по теме. Вспомнилось про роман Оруэлла 1984,который преподносится как антиутопия про будущее. Энтони Берджесс,автор "Заводного апельсина",горячо утверждал (критики язвили,что он просто завидует),что это не роман про будущее, а про прошлое, теми событиями и явлениями жила Англия и Европа в военные/послевоенные годы. И сам он написал роман про будущее, которое представлялось ему - про глобализацию. Про то,как в Британии большую власть заимели арабы,про потоки мигрантов,про забастовки и т.д. Это то,что сейчас происходит в частности в АПЛ,когда бал правят арабы и нувориши.Я просто не знаю,когда в последний раз чемпионом становилась команда,не принадлежащая шейхам,олигархам и могущественным фондам и я не думаю,что увижу это.
Борис Акунин ему вторит уже с рассказом: Зеркало Сен-Жермена. И фактически, мы уже попали...
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Андрей Христов
Ответ kustarnik555@gmail.com
Челси готов купить 15 очков Ювентуса в рассрочку на 8 лет
и отдать в аренду
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Паша Самохин
Ответ Yri Yrov
Челси амерский но не суть , денег все равно полно, но посмотри на ПСЖ, там играют Мбаппе Месси и Неймар, три игрока это бюджет условного Уотфорда. Справедливость? Нет просто возвышение над другими с помощью млрд
В свое время у Барсы был тот же Месси, только моложе, тот же Неймар, только моложе и Суарез
В Реале были Криш, Бэйл, Бензема
Все это +- одно и тоже
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Yri Yrov
Ответ sprmn
Какая справедливость? Типо большим мешкам теперь можно быть только избранным правильным топ клубам?
Нет типа чтобы в одном клубе не играли одновременно игроки стоимости которых превышает бюджет Уганды
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lampard4ever
Ответ Паша Самохин
Я болельщик Арсенала, но мне абсолютно безразлично сколько тратят, Сити, ПСЖ, из-за чего их ставить на место? из-за шейхов? посмотри на Челси, не надо ставить на место?
Челси действует в рамках законодательства и уже все, кто хотел, изучил этот вопрос.
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Agamyrat Agamyradow
Ответ Адепт Суперлиги
Тут надо либо всех ставить на место, либо никого. Избирательность федераций поражает. Каждый клуб должен под микроскопом рассматриваться, раз уж они играют в справедливость!
ты конечно прав но это очень долгий процесс.
поэтому лучше расследовать персонално
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А.В. Бубнов
Ответ Yri Yrov
Справедливость должна восторжествовать
А возмездие возмезднуться!
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lampard4ever
Давно было понятно, что клубы, принадлежащие тем, кто фактически владеет государством, да ещё автократическим, вроде МС или ПСЖ, могут проворачивать подобные схемы. Удивительно, что как-то их поймали вообще. Хотя, я думаю, ПСЖ это не грозит, Чеферин давно в кармане ПСЖ.
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А.В. Бубнов
Ответ sprmn
Бред, а как в теории в современной системе координат можно создать топ клуб не вбухивая в него огромные средстве как ПСЖ или Мансити?
Вопрос в том, как это делается. Если для этого, создаются липовые спонсоры, то виновны.
А так да, на голом энтузиазме успеха трудно достигнуть...
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