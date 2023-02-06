Разбираемся.

Не очень хорошие новости для «Ман Сити»: АПЛ официально обвинила клуб в более чем 100 нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити».

Разбирательство по всем обвинениям будет конфиденциальным и пройдет в закрытом режиме.

Претензии очень серьезные

• В каждый из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» предоставлял неточную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая доходы от спонсоров) и операционных расходах.

• С сезона-2009/10 по сезон-2012/13, по информации АПЛ, «Манчестер Сити» подавал неполную информацию о зарплате тренера и некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

• Отмечается, что в сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

• В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ по прибыльности и финансовой устойчивости.

• С декабря 2018 года по настоящее время «Манчестер Сити» не сотрудничал с аудиторами АПЛ и не предоставлял необходимые документы, хотя правила лиги требуют этого.

Нарушения вскрылись после журналистского расследования

АПЛ запустила дело после публикации Der Spiegel совместно с Football Leaks. Журналисты подсветили основной трюк «Сити» по обходу ФФП: формальное завышение спонсорских контрактов. В реальности клуб получал от партнеров гораздо меньше, а разницу скрыто гасили структуры фактического владельца «Сити» – шейха Мансура.

Судя по перепискам, авиакомпания Etihad Airways в 2015-м из потраченных на «Сити» 67,5 млн получила обратно 59,5 млн фунтов напрямую от компании шейха Мансура и опосредованного (через холдинг City Football Group Limited) владельца «Сити» – Abu Dhabi United Group (ADUG). Сообщалось, что по той же схеме ADUG предоставил «Сити» 30 млн фунтов через другого спонсора – эмиратского национального интернет-провайдера Etisalat.

Вторая возможная лазейка – практика владения игроками через связанных третьих лиц (ФИФА позже ее поэтапно прикрыла). При трансферах «Сити» засветился люксембургский фонд Mangrove Capital Partners (создан совместно с генеральным директором «Ман Сити» Ферраном Сориано) с инвестициями от оффшора с Каймановых островов, открытого управлением по делам исполнительной власти Абу-Даби (руководит председатель совета директоров клуба Халдун Аль-Мубарак). На запрос АПЛ о деталях происхождения денег клуб не ответил.

И третье нарушение (их подсветила уже лига) – разнообразные трюки по разгрузке зарплатной ведомости. Это еще один вариант занижения расходов для обхода ФФП.

Интересно, что дело УЕФА, запущенное тоже после расследования Football Leaks, провалилось. «Сити» получил двухлетний еврокубковый бан, но через CAS добился его отмены и почти не пострадал. Тема на какое-то время заглохла.

Расследование шло ооочень трудно

Мы уже детально разбирали, как АПЛ неторопливо изучала финансовую деятельность «Сити». Краткий пересказ.

• Лига сообщила о старте расследования в марте 2019-го, но потом замолчала почти на четыре года.

• «Сити» усомнился в беспристрастности комиссии, которая ведет расследование, и в суде оспорил ее юрисдикцию. Клуб отказался от сотрудничества и не передавал проверяющим необходимые документы.

• Интересы «Сити» представлял один самых уважаемых и высокооплачиваемых (сообщалось о 20 тысячах фунтов в день) английских королевских юристов – член Палаты лордов Дэвид Филип Панник (Барон Панник).

• В марте 2021 года судья отклонил все требования «Ман Сити», а в июне клуб проиграл апелляцию в последней инстанции.

• Суд был обеспокоен незначительным прогрессом расследования АПЛ – «Сити» за этот период взял два чемпионства.

• Стороны были против публикации решения суда – возможно, переживали, что все узнают про трудности обмена информацией и затягивание процесса, но суд проигнорировал эти возражения и опубликовал решение.

• «Сити» и АПЛ в процессе обменивались мощными ударами. Год назад лига приняла новые правила по оценке коммерческих сделок клубов. Теперь контракты свыше миллиона фунтов сначала будут проверять на аффилированность (иными словами, изучат взаимосвязь клуба и спонсора). «Сити» дерзко ответил веерным партнерством со связанными с шейхом Мансуром арабскими холдингами-близнецами Masdar и Aldar, а также с приближенным Emirates Palace Abu Dhabi.

Главный вопрос: что грозит «Сити»?

Коротко о следующем этапе: теперь АПЛ передаст материалы дела независимой комиссии, которая будет состоять из трех человек. Их отберет председатель судебной коллегии лиги Мюррей Розен (кстати, входит в официальный клуб болельщиков «Арсенала»!). В коллегию входит 15 человек, они и могут быть кандидатами в независимую комиссию (но это необязательно, могут привлечь и других людей). Главное, чтобы все они были незаинтересованными лицами (то есть не имели отношения к участникам спора или тем, кому могло бы быть выгодно то или иное решение).

Комиссия рассмотрит дело и вынесет решение в соответствии с правилами лиги. Перечень санкций:

• Дисквалификация на какое-то количество матчей

• Снятие очков

• Переигровка матчей!

• Исключение клуба

• Штраф

• Возмещение убытков

• Отмена или запрет на регистрацию игроков

• Условное наказание

Если какая-то из сторон будет недовольна решением, то соберется апелляционная комиссия уже из шести членов.

Важно, что разбирать каждое из 100+ возможных нарушений нужно по нормам сезонов, когда они были совершены.

При этом у АПЛ, в отличие от УЕФА, нет ограничений по способу сбора информации.

«По правилам УЕФА доказательства не могут поступать из незаконных источников. А в правилах Премьер-лиги говорится, что источник данных и доказательств не имеет значения, – сказал Sky Sports эксперт по футбольной экономике Киран Магуайр. – Хотя «Сити» может использовать как часть защиты то, что некоторые доказательства АПЛ поступили из ненадлежащих источников и им не хватает доверия.

Я подозреваю, что некоторые доказательства, которые Премьер-лига собирается представить независимой комиссии, поступили от Football Leaks, Der Spiegel и португальского хакера.

Это было частью стратегии Премьер-лиги особенно после того, как она поняла, что от клуба можно и не получить доказательств».

Защита «Сити» – агрессия

Игнорирование следствия – сознательная юридическая тактика «Сити», которая помогла отбиться от УЕФА. Тогда после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) клуб отделался только штрафом за «отказ от сотрудничества с проверяющими». Остальные санкции отменили из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности (пять лет) почти по всем случаям (в одном посчитали вину недостаточно доказанной), хотя подтвердили подлинность переписок.

«Сити» явно посчитал, что у лиги мало шансов набрать достаточно фактов для обвинения. А все домыслы отобьют в CAS. Но есть две причины, почему эта тактика может дать сбой.

1. У АПЛ, в отличие от УЕФА, не сроков давности нарушений.

2. Возможно, «Сити» просто не сможет подать апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд). По словам журналиста The Times Мартина Циглера, АПЛ исключила возможность подавать протест в подобных случаях. Правда, в правилах лиги такой пункт найти не удалось. Возможно, Циглер имеет в виду, что пункт о CAS отсутствует в перечне возможных действий, но юридическая сила такого тезиса сомнительна. Сам спортивный арбитражный суд не запрещает обращаться к нему в таких случаях. Но мы помним, что у «Сити» будет возможность подать протест по внутренним правилам лиги и созвать еще одну комиссию.

Сейчас «Сити» категорически отвергает все обвинения.

«Клуб призывает к нейтральному и беспристрастному расследованию. «Манчестер Сити» удивлен публикацией этих предполагаемых нарушений правил Премьер-лиги, особенно учитывая широкое участие и огромное количество подробных материалов, которые были предоставлены АПЛ.

Клуб приветствует рассмотрение этого вопроса независимой комиссией для беспристрастной оценки всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку его позиции.

Поэтому мы с нетерпением ожидаем, что этот вопрос будет решен раз и навсегда».

Авторы: Вадим Высоцкий, Игорь Сергеев

Фото: East News/Cal Sport Media via AP Images; Gettyimages.ru/Francois Nel, Michael Regan, Clive Brunskill, Julian Finney