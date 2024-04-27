«Если я выскажусь, будет пожар». Ругань Салаха с Клоппом – кульминация новой неудачи «Ливерпуля»

«Ливерпуль» закрыл провальный апрель гостевой ничьей с «Вест Хэмом» (2:2) и еще больше отдалился от борьбы за чемпионство. За месяц команда Юргена Клоппа выиграла всего два матча чемпионата из шести.

Матч в Лондоне прошел по типичному для нынешнего «Ливерпуля» сценарию:

● Преимущество по ударам (28 – 11) и xG (1,64 – 0,7);

● Довольно необязательные голы: с углового в первом тайме и от Микаила Антонио во втором, когда нападающего упустил молодой защитник Джарелл Куанса, а «Ливерпуль» проводил лучший отрезок и давил;

● «Ливерпуль», казалось, перевернул игру сразу после перерыва – получилось быстро отыграться (забил Энди Робертсон) и повести в счете. Но на гол от Антонио ответов у мерсисайдцев на нашлось. Итог – 2:2.

● Звезда «Вест Хэма» Боуэн сделал 1+1. Для Джеррода это уже 16-й гол в Премьер-лиге – он настиг легендарного Паоло Ди Канио по мячам за сезон в АПЛ.

«Мы должны были побеждать здесь, мы знали это, но не победили, и теперь у нас есть еще немного времени до следующей игры. Мы постараемся снова подготовить ребят, и мы снова отправимся в путь», – резюмировал Клопп.

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Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену. Неприятные кадры для болельщиков «Ливерпуля»

Растерявший форму Мохамед Салах второй раз за три матча остался в запасе. А когда главный бомбардир «Ливерпуля» готовился вступить в игру на 79-й минуте, он, стоя у боковой линии, застал второй гол «Вест Хэма». После этого между Салахом и Клоппом произошла перепалка. Успокаивать партнера пришлось Дарвину Нуньесу.

Мо возмущался, отвечал на явно повышенных тонах и жестикулировал.

Версия Джейми Каррагера: «Единственная возможная причина для недовольства тренера в такой ситуации – это игрок слишком долго готовился к выходу на поле».

Клопп отказался говорить, о чем он спорил с Салахом. Но заверил: «Мы обсудили это в раздевалке. На этом все».

Мохамед же прошел через микст-зону, сообщив: «Если я выскажусь сегодня, будет пожар» .

С 17 голами Салах идет в топе бомбардиров лиги, но с игры не забивает почти месяц – с матча против «Брайтона» (31 марта).

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Клопп еще перед матчем признал, что «Ливерпуль» фактически не претендует на титул: «Верю ли я в данный момент, что мы станем чемпионами? Нет, потому что такова таблица, и ситуация не позволяет этого сделать. Но разве это проблема? Я так не думаю».

После матча немец отметил, что не в настроении вновь обсуждать это.

Таблица точно не за «Ливерпуль» – третье место, у «Ман Сити» и «Арсенала» матчи в запасе.

Календарь большой троицы на финише: «Арсенал» в воскресенье сыграет самое важное дерби Северного Лондона за последние годы, а «Сити» ждет непростой выезд к «Ноттингем Форест».

Эпоха Клоппа в «Ливерпуле» закончится через три матча.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield