Я за день побывал у трех стадионов Шанхая. И вот что увидел

Заметки из города, где зажигает Слуцкий.

Комментатор Тимофей Синявский два месяца изучал китайский язык и поехал в Шанхай, чтобы провести эксперимент: удастся ли без подготовки попасть там на футбол и понять атмосферу мегаполиса, где с этого года работает российский тренер Леонид Слуцкий, через районы рядом со стадионами.

Это его путевой дневник одного длинного дня в Шанхае.

***

Заезд я начал с «Шанхайского стадиона» (上海体育场), который принимал Олимпиаду-2008, Суперкубок Италии-2015. С 2023-го на нем базируется тот самый «Шанхай Шеньхуа» Слуцкого.

Доехать до него из центра города (Pudong) – это всего 40 минут на метро и 4 юаня (51 рубль) за билет.

Шанхайский метрополитен – самый длинный в мире по протяженности. С 1993 года его 19 линий растянулись на 743 километра. Все дублируется на английском языке, поэтому заблудиться достаточно сложно.

На выходе из станции Shanghai Indoor Stadium меня встретил самый обычный спальный район с многоэтажками и младшей школой.

К самому стадиону ведут несколько минут пешком по платановой аллее.

О том, что стадион действующий и что на нем базируется клуб Слуцкого, не говорит ничего, кроме баннеров по периметру самой чаши (и тех мало).

Окрестности напоминают наши «Лужники», которые уже давно не ассоциируются с футболом: это просто качественный объект инфраструктуры с ухоженным парком вокруг и большим количеством площадок для футбола, баскетбола, тенниса и просто занятий спортом.

Повсюда вокруг стадиона люди разных возрастов: кто-то занимается спортом, кто-то снимает видео, дети гоняют мяч.

Сразу попадается самая привычная для Китая картина – стройка.

На нижнем этаже вместо магазинов только занятые делом строители. Так продолжается, пока вместо фаншопа клуба внезапно не натыкаешься на официальный магазин НБА.

В Китае очень любят баскетбол – возможно, даже больше футбола. В магазине продается много различных безделушек, сувениров, джерси. И даже стоит главный трофей НБА – конечно же, макет. Но перстней нет.

Позже, пообщавшись с продавцом, (конечно, с помощью переводчика – с английским практически у всех китайцев плохо) выяснил, что там еще показываются «какие-то документальные фильмы про игроков».

Билет для одного стоит 128 юаней (~1650 рублей), для двоих – 228 юаней (~2950 рублей). Кино смотреть не стал, но купил другу брелок «Бостон Селтикс» и пошел дальше.

Снова проходя мимо стройки, уткнулся в поля для мини-футбола, где проходит любительский матч.

Спустя 2/3 круга стадиона по-прежнему никакого фаншопа и только первый логотип клуба.

Когда я наконец заканчиваю круг, солнце уже садится. Разжиться шарфиком или хотя бы вымпелом нового клуба Слуцкого так и не получилось.

Скорее всего, все эти люди – жители бесчисленных близлежащих многоэтажек. Похвально, что субботний вечер они проводят, занимаясь спортом.

Местное время примерно 18:00. Остается два часа до матча другого шанхайского футбольного клуба: «Шанхай Порт» (бывший «Шанхай СИПГ») принимает клуб с поэтичным названием «Хэнань Суншань Лунмэнь».

Я решаюсь на удачу и еду туда без билета, надеясь на местных спекулянтов. В отеле на стойке коньсерж-сервиса так и сказали: билет на матч онлайн можно купить, только предоставив ID-карту – внутренний паспорт КНР.

Кстати, в разговоре работник отеля сказал, что знает тренера «Шанхай Шеньхуа» и считает «Шанхай Порт» «маленьким» (small) клубом. Хотя я уверен, он сказал бы по-другому, если бы ему позволял английский лексикон, на что указывала его красноречивая жестикуляция.

Пошел до соседней станции метро, чтобы посмотреть, чем живут люди в районе рядом со стадионом «Шеньхуа». А живет их там уж очень много.

Практически у любой станции метро в Шанхае есть торговый центр, в который местные жители особенно любят ходить на выходных.

Излюбленный транспорт местных – велосипеды. Их очень много – даже больше, чем электрокаров. В основном сервисы кикшеринга, не личные.

Первые этажи вдоль дороги устланы забегаловками с блюдами местной кухни.

Если впервые едете в Китай, помните: стритфуд в Китае лютый. На картинке может быть суп с сочной говядиной, которая окажется то ли легкими, то ли требухой; пельмени, которые традиционно готовятся с мясом – с какой-то травой. Так что учите китайский, чтобы общаться с продавцами, потому что английского они не знают.

И вот диссонанс: кажется, абсолютно обычный спальный район без каких-либо изысков, но вы посмотрите на эту зелень – просто миниатюрный Central Park прямо под домом.

И размах! В Шанхае все огромное: дома, небоскребы, шоссе, перекрестки.

Итак, я в метро. Еду на «Стадион Хункоу». Ехать именно сюда меня надоумил вышеупомянутый консьерж. Информация о месте проведения матча «Шанхай Порта» разнилась почти во всех источниках.

Перейдя на нужную ветку метро, удивился большому количеству людей в вагоне, в основной массе – молодежь. Обрадовался, когда они вышли со мной. Надеюсь, что вместе идем на футбол.

Наполнение этой толпы подозрительно: никого в клубной атрибутике, много людей с какими-то странными баннерами и игрушками.

Подойдя к стюарду, с помощью переводчика спрашиваю, будет ли здесь матч (до которого, к слову, оставалось минут 40). Слыша отрицательный ответ, я несколько раз переспрашиваю, меняя формулировки. Но ответ тот же.

Позднее я узнал, что на этот стадион приезжал Чжан Цзе – классический азиатский поп-идол. Знакомиться с творчеством не стал. Кто в курсе – напишите в комментариях.

Возвращаюсь в метро. Пытаясь обуздать китайский интернет с его иероглифами и отдельной поисковой системой, я с досады подхожу к первому попавшемуся китайцу. Приготовил переводчик и… он говорит на английском!

Надежды попасть на матч уже почти нет – до стартового свистка в районе 20 минут. В итоге он проходил на третьем (!) стадионе этого текста – «Хуангпу».

В процессе разговора узнал у собеседника, что он из Чэнду, болеет за местную команду, поэтому шанхайские недолюбливает. Мне предстоит час дороги, а в голове были мысли, что вместо репортажа с футбола в итоге получится написать что-то вроде «Фрэнк Синатра простудился».

К нужному месту я приезжаю, когда первый тайм уже заканчивается. Со мной шли люди в цветах «Порта», спеша захватить первую половину встречи.

Мое воодушевление длится недолго: сразу за заграждением стюарды разворачивают меня, сказав, что билеты здесь купить нельзя.

Спекулянтов, как вы понимаете, здесь нет. Попробовал узнать что-то о билетах у стоящих рядом людях, но они только пожимают плечами.

Довольствуюсь фотографией стадиона – симпатичного с расстояния.

Рядом, кроме автосалонов «Ауди» и «Мерседеса», полчища здешнего микротранспорта, через который в итоге приходится перелазить, потому что паркуют его прямо на пешеходных дорожках.

После первого тайма (к перерыву были нули, в итоге сыграли 3:1) много людей почему-то уходят со стадиона к метро, как и я. Ну отдайте билет тогда! Подхожу с такой просьбой к парочке людей. В ответ они просто посмеиваются.

Итого. Мое футбольное погружение в Китай закончилось ничем.

Хотя я побывал у трех стадионов, проехал больше 50 км и пообщался со многими людьми. В следующий раз я обязательно подтяну свой китайский и вернусь, чтобы закрыть гештальт зрителя.

***

В субботу для Шанхая большой день: сыграют дерби. «Шанхай» Слуцкого против «Шанхая» Оскара – матч фаворитов сезона покажем в прямом эфире на Спортсе. Приходите смотреть с нами 27 апреля в 14:35 мск , комментируют Вадим Лукомский и Артем Терентьев.

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Фото: Тимофей Синявский