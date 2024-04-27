«Байер», как же мы тебя любим! Новый камбэк на 90+6

Как они это делают?

Ну как можно обыграть этот «Байер»? Неожиданно мощный «Штутгарт» вел 2:0 к 56-й минуте, но все равно угодил в магию Леверкузена – Роберт Андрих спас ничью на 90+6.

«Штутгарт» уже в третий раз очень напряг «Байер». Но чемпионов невозможно победить

«Штутгарт» ударно начал второй тайм: на 47-й забил Крис Фюрих, а на 56-й – ярчайший Дениз Ундав. Оба проводят шикарный сезон: Фюрих сделал 8+7, а Ундав вообще 18+8. Лидеры не потерялись и на фоне чемпиона Германии.

На этот раз «Байер» запустил камбэк даже не в конце матча – Амин Адли сократил отставание уже на 61-й минуте. Гол Одилона Коссуну на 78-й отменили из-за офсайда, а вот Роберт Андрих все-таки сохранил суперсерию «Байера»: полузащитник воспользовался скидкой Инкапиэ и хлестко пробил с левой. Вырвал ничью на 96-й минуте!

Еще приятнее, что спаслись против очень неприятного конкурента. Никто не напрягал «Байер» в этом сезоне так мощно. Первый тайм в первом круге (1:1) – настоящий разнос. «Штутгарт» задавливал прессингом, четко выходил из обороны, разыгрывал топ-комбинации. Другой матч был в четвертьфинале Кубка Германии, где «Байер» победил 3:2, но дважды уступал по ходу игры. И тоже стартовый план остался за «Штутгартом».

«Байер» мегахорош в концовках: после 80-й минуты забили в 22 из 46 матчах сезона. В девяти случаях поздние голы приносили леверкузенцам победу, еще в пяти – помогали спасти ничью.

«Байер» великолепен, но до рекорда «Баварии» в сезоне-2012/13 теперь не дотянется – тогда мюнхенцы взяли аж 91 очко в 34 матчах Бундеслиги. Леверкузенцы максимум могут набрать 90.

«Байер» не проигрывает 46 матчей и обожает камбэки. Особенно после 90-й

Беспроигрышная серия «Байера» теперь насчитывает 46 матчей – 38 побед и восемь ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023-го. При этом леверкузенцы не побеждают три матча кряду: 18 апреля сыграли вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в Лиге Европы, 21-го – с «Боруссией» Дортмунд (1:1) в чемпионате.

Причем «Байер» уже много раз был на грани, но постоянно спасается после 90-й минуты.

Ну и в очередной раз насладимся тем, что удивительная серия «Байера» продолжается.

● Рекорд «Юве» превзошли еще в матче с «Вест Хэмом» (тоже 1:1). Серия туринцев остановилась на отметке в 43 матча в сезоне‑2011/12.

● «Байер» – единственный клуб Бундеслиги с такой мощной серией. Даже «Бавария» не выдерживала такой темп.

● Только «Интер» выдал сразу две топ-серии: в сезонах-2004/05 и 2006/07.

До конца Бундеслиги осталось всего три тура. У «Байера» впереди матчи с «Айнтрахтом», «Бохумом» и «Аугсбургом» – вполне подходящие конкуренты для сезона без поражений.

Фото: Marius Becker/dpa, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Axel Kohr, Maik Hallter/TEAM2sportpho/Global Look Press