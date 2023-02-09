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Две зарплаты Манчини, кешбэк спонсорам и утаивание деталей контрактов: как «Сити» мог обманывать АПЛ

Манчестер Сити Манчестер Сити
Роберто Манчини Роберто Манчини
Мансур бен Зайед аль-Найян
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Разбор от Игоря Сергеева.

Одна из главных деталей мощной атаки АПЛ на «Ман Сити» – 110 нарушений финансовых правил. Но по сути схем было гораздо меньше, просто они повторялись в разные сезоны, а некоторые из них нарушали сразу несколько норм одновременно.

Давайте разберемся, что конкретно может скрываться за каждым пунктом (да-да, мы все изучили), и разобьем возможные хитрости шейхов на категории.

Завысили спонсорские контракты. Зачем и как?

Большинство подозрений АПЛ связано именно с этими манипуляциями, значительная часть – с сокрытием деталей в ежегодной отчетности. 

При шейхах «Сити» очень нужен был легальный доход для компенсации бешеных расходов. Трансферная математика «Сити» в эру арабского шейха Мансура — потрачено более 2 млрд фунтов с общим минусом в 1,3 млрд (данные Transfermarkt). Плюс официальная зарплатная ведомость выжигает из бюджета «Ман Сити» примерно 350 млн ежегодно.

Лимит на прямые инвестиции от владельцев не мог официально закрывать эту бюджетную дыру. А вот коммерческие сделки со спонсорами подошли идеально – наполняют клуб вполне честными (с точки зрения отчетности и ФФП) доходами. «Сити» вполне ожидаемо насытился десятком спонсоров из ОАЭ, почти все из которых связаны лично с Мансуром или с его семьей. Но оказалось, что сами компании не могли полностью удовлетворить денежный запрос, поэтому схему доработали.

Смысл простой. «Сити» берет у спонсоров сколько потребуется, а разницу спонсору компенсируют структуры фактического владельца «Сити» — шейха Мансура.

Предположительно (здесь и далее – версии Der Spiegel совместно с Football Leaks, которые легли в основу расследования) это выглядело так.

Например, реальная коммерческая цена контракта с Etihad Airways в 2015-м была 8 млн фунтов, а по бумагам – 67,5 млн. Разницу перевозчику закрыла Abu Dhabi United Group (ADUG) – компания шейха Мансура и опосредованный (через холдинг City Football Group Limited) владелец самого «Сити». 

 
Предположительно, дыры латали даже задним числом, если не попадали в лимит ФФП. Так в 2010 Etihad должен был доплатить 1,5 миллиона фунтов, Aabar – еще 0,5 миллиона, а туристическое управление Абу-Даби – 5,5 миллиона фунтов. Все оформили как договоренность в начале сезона.

Занизили зарплату главному тренеру. Зачем и как?

Чтобы втиснуться в рамки ФФП, завышения доходов оказалось мало, надо было что-то придумать с расходами. Ведь главные тренеры, которых звали в сырой проект сразу после покупки, требовали большие вознаграждения.

Вот какой была схема утаивания зарплаты по версии АПЛ. Наш старый знакомый Роберто Манчини подписал два контракта в один день: как главный тренер «Ман Сити» и как советник «Аль-Джазиры» из Абу-Даби (принадлежит шейху Мансуру). Увлекательно, что как «советник» Манчини получал даже больше: ежегодные 1,45 млн фунтов от «Сити» против 1,75 миллиона от «Аль-Джазиры». Это, правда, базовый оклад, без бонусов. В схемах оплаты опять фигурировал холдинг ADUG, а еще сам «Ман Сити» и какой-то мутный офшор на Маврикии. 

Но Гвардиолы такие трюки не коснулись – нарушения из этой категории приходятся на 2009-2013 года. Так что из тренеров в историю вляпался только Манчини. 

Забавно (но вот удивительно ли?), что в сотрудничестве с Манчини в итоге сошлись сразу две схемы по обходу финансовых правил. После его увольнения и выплаты неустойки у «Сити» нарисовался незапланированный дефицит в размере 9,9 млн фунтов, который надо было закрыть постфактум. А тут УЕФА некстати принял ФФП. Решение нашлось быстро.

«Дефицит вызван увольнением RM (прим. Роберто Манчини). Я думаю, что единственным оставшимся решением будет дополнительная сумма спонсорских доходов от AD (прим. Абу-Даби), которая покроет этот пробел» – резюмирует в одном из перехваченных писем финансовый директор «Сити» Хорхе Хумильяс.

Занизили реальные доходы игроков. Зачем и как?

Причина все та же – снижение расходов. Но схема сложнее. 

Клубы АПЛ должны сами платить игрокам за право использовать их образ в клубных маркетинговых материалах. Но «Сити» передавал эти права внешней компании Fordham Sports Management, чем не только сократил расходы, а даже заработал почти 30 миллионов евро от самой сделки. Считается, что Fordham оказался обычной прокладкой – по слитым внутренним документам все расходы FSM по контракту гасил тот же ADUG, а денежные переводы координировало руководство «Ман Сити». 

Руководство «Сити» этой махинации даже дало название – «Проект Лонгбоу» в честь удлиненного лука, который англичане использовали в победе над французами при Креси и Азенкуре. Считается, что под «врагом» имелся в виду Мишель Платини.

Хотя расследование Der Spiegel не содержит точного периода применения такой схемы, но по релизу АПЛ можно догадаться, что она могла действовать несколько сезонов. «Сити», похоже, скрывал сотрудничество с FSM, хотя был обязан указывать все подобные детали в контракте игрока и предоставлять данные лиге. А это нарушение еще двух пунктов правил на протяжении шести лет подряд.

Все перечисленные искусственные манипуляции с занижением расходов и завышением доходов вели к главному – искажению реального финансового баланса. АПЛ считает, что с 2016 года три сезона нарушался базовый пункт финансовых правил – выход за пределы лимита убытка в 105 млн фунтов за три сезона.

Нарушение правил УЕФА и отказ в сотрудничестве. Зачем?

Два блока официальных претензий АПЛ связаны именно с этими нарушениями.

С сезона-2013/2014 соглашение между АПЛ и клубами подразумевало соблюдение всех уставов и регламентов УЕФА. Лига считает, что четыре сезона подряд «Сити» нарушал еще и эти правила. Здесь речь идет явно об ответственности за одни и те же нарушения. Только в одном случае по правилам АПЛ, а в другом – УЕФА.

Мы уже упоминали, что «Сити» затягивал процесс проверки АПЛ, начатой весной 2019 года, отказываясь предоставлять необходимые документы. А это нарушение сразу шести пунктов в течение пяти сезонов. На эти обвинения «Сити» ответил, что предоставил в АПЛ нужные материалы и активно помогал проверяющим.

Это максимально удивительное заявление, учитывая что британский суд год назад подтвердил, что «Сити» отказывался от сотрудничества и всячески затягивал процесс. Неужели что-то изменилось за год?

Именно тот суд выглядит фатальной ошибкой руководства клуба. Желая тихо оспорить состав расследовательской комиссии АПЛ, они спровоцировали ненужную огласку. После конфликт перешел в агрессивную фазу – АПЛ защищал репутацию (ведь сообщалось, что за три года дело практически не продвинулось) и ужесточал правила взаимодействия со спонсорами. «Сити» же просто троллил лигу новыми и новыми арабскими партнерами.

«Во всех вопросах и сделках каждый клуб должен вести себя по отношению к другим клубам и лиге максимально добросовестно», – так назидательно звучит самая первая норма B.13 (16), которую девять сезонов подряд нарушал «Сити» по версии АПЛ. 

Похоже, показная заносчивость боссов «Сити» взбесила руководство АПЛ. Деньги явно ушли на второй-пятый план.

У «Сити» уже 10 арабских спонсоров – почти все связаны с родственниками боссов. Похоже, троллят АПЛ

Оказывается, «Ман Сити» третий год саботирует расследование АПЛ. Секретность нарушил иск московских властей из нулевых

Фото: Gettyimages.ru/Francois Nel, Jamie McDonald; REUTERS/Carl Recine

9 комментариев

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Alex Zet
Ответ Born is the King
Получилили 8 млн, в отчетах указали 68 млн)) То что Сити завышал контракты со спонсорами и так было очевидно и все эти годы АПЛ не открывал дело против них. Все спонсоры это липовые компании. Уверен,что махинации есть и с продажами игроков,чтобы нарисовать доход
Посмотри кто влажельцы всех этих МЮ, Ливер, Челси, МанСити.
Неужели ты думаешь, наивный, что америкосско/арабскому газовому бизнесу в англии нанесут хоть какой то ущерб
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Alex Zet
Ясно что МанСити нужно дисквалифицировать пожизненно.
Впрочем как и Ливер, Челси, МЮ.
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Vladco
Ответ DolJun
собственно то, что в болельщицкой среде и так обсуждалось на уровне слухов, потому что было слишком очевидно, чтобы этого не понять. теперь, кажется, и доказательная база присутствует - по крайней мере переписку внутреннюю уже слили. главный вопрос в том, как поступят с сити в случае доказательства вины. как мне кажется - существенного наказания не будет. да, мы можем сколь угодно в рамках шутки обсуждать понижение сити в лиге, но в этом буквально нет никакого смысла. англия долгое время была местом по отмыванию капитала со всеми вытекающими бенефитами и понижать сити в классе - это нужно иметь серьезные основания. думаю опять отделаются штрафом и продолжат как ни в чем не бывало, ведь для широких зрительских масс - в апл, как в витрине, сити уже стал определенным атрибутом, как мю, ливерпуль, арсенал или челси.
Мораль сей басни такова:отмываю бабло похлеще чем в России 90х , а вся хвалённая футбольная структура - убыточная!
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Zeakril
Вот это я понимаю кэшбек, а не 5% в Пятерочке, как мне Тинькофф предлагает.
+4
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+4
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sinkindragon@gmail.com
Ответ DolJun
собственно то, что в болельщицкой среде и так обсуждалось на уровне слухов, потому что было слишком очевидно, чтобы этого не понять. теперь, кажется, и доказательная база присутствует - по крайней мере переписку внутреннюю уже слили. главный вопрос в том, как поступят с сити в случае доказательства вины. как мне кажется - существенного наказания не будет. да, мы можем сколь угодно в рамках шутки обсуждать понижение сити в лиге, но в этом буквально нет никакого смысла. англия долгое время была местом по отмыванию капитала со всеми вытекающими бенефитами и понижать сити в классе - это нужно иметь серьезные основания. думаю опять отделаются штрафом и продолжат как ни в чем не бывало, ведь для широких зрительских масс - в апл, как в витрине, сити уже стал определенным атрибутом, как мю, ливерпуль, арсенал или челси.
может бан на регистрацию новичков как с Челси ?
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Born is the King
Получилили 8 млн, в отчетах указали 68 млн)) То что Сити завышал контракты со спонсорами и так было очевидно и все эти годы АПЛ не открывал дело против них. Все спонсоры это липовые компании. Уверен,что махинации есть и с продажами игроков,чтобы нарисовать доход
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Никита Самарин
Мог обманывать? 😏😉
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DolJun
собственно то, что в болельщицкой среде и так обсуждалось на уровне слухов, потому что было слишком очевидно, чтобы этого не понять. теперь, кажется, и доказательная база присутствует - по крайней мере переписку внутреннюю уже слили. главный вопрос в том, как поступят с сити в случае доказательства вины. как мне кажется - существенного наказания не будет. да, мы можем сколь угодно в рамках шутки обсуждать понижение сити в лиге, но в этом буквально нет никакого смысла. англия долгое время была местом по отмыванию капитала со всеми вытекающими бенефитами и понижать сити в классе - это нужно иметь серьезные основания. думаю опять отделаются штрафом и продолжат как ни в чем не бывало, ведь для широких зрительских масс - в апл, как в витрине, сити уже стал определенным атрибутом, как мю, ливерпуль, арсенал или челси.
+5
-3
+2
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Юрий Кечко
Шейхи из Сити:» Кэшбэк на все , и на это и на это и на это и на то...»
+6
0
+6
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