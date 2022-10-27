«Барса», «Атлетико», «Аякс» и «Юве» (не факт) – плей-офф ЛЕ наполняется топ-клубами

Плюс «Арсенал» и «МЮ».

«Барселона» и «Атлетико» синхронно вылетают в Лигу Европы – испанские клубы оставили «Реал» в гордом одиночестве.

Каталонцы потеряли все шансы еще до разгрома от «Баварии», а «Атлетико» неожиданно скатал ничью с «Байером» Хаби Алонсо – 2:2. Команда Симеоне долго втягивалась в игру и пропустила оба в первом тайме, но уже во второй половине прижала немцев в штрафной. На 50-й минуте Родриго де Пауль сравнял счет, а про невероятную концовку мы уже не забудем.

«Атлетико» вылетает из ЛЧ – впервые с 2018-го.

А теперь приготовьтесь – пока что в Лиге Европы вырисовывается нереальный состав.

• «Аякс» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:3 – и теперь точно вылетает. Хотя место в ЛЕ ими еще не зарезервировано – в последнем туре голландцам ехать к «Рейнджерс» в Глазго, но шотландцам надо выигрывать у амстердамцев с разницей более чем в четыре мяча.

• «Ювентус» продолжает сражение с «Маккаби» за третье место в группе H – и борьба будет до самого конца. В последнем туре команде Аллегри нужно сыграть дома с «ПСЖ» не хуже, чем израильтянам дома с «Бенфикой». Пока «Юве» третий за счет разницы мячей и при равенстве очков останется выше – по личным встречам у них ничья, а общая разница мячей у итальянцев гораздо лучше.

• В ЛЕ едет и «Севилья» – команда Сампаоли не только не перегонит «Дортмунд» из-за показателей в личных встречах, но и отправится в гости к «Ман Сити» в объятия Эрлинга Холанда. Норвежец сильно любит огорчать севильцев – у него шесть голов в трех матчах.

• Не решена ситуация в группах E и F – второе место в очном матче разыгрывают «Милан» и «Зальцбург» и пара «Шахтер» – «Лейпциг» соответственно.

А кто там уже есть?

В этом году в ЛЕ изначально невероятный состав. Никто из перечисленных ниже пока не обеспечил себе плей-офф: многое решится в четверг, но набор явно будет солидным.

• «Арсенал» и «Ман Юнайтед»;

• «Бетис», «Реал Сосьедад», «Рома», «Лацио» и «Монако»;

• «Ренн», «ПСВ», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Юнион».

Ну и самое главное – «Ференцварош» Станислава Черчесова.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Susana Vera