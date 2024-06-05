Контратака «Сити» на АПЛ: из-за лимитов по спонсорским контрактам. Считают себя «жертвами дискриминации»

Ответ на 115 нарушений?

«Манчестер Сити» пошел в контратаку на на АПЛ: запустил «беспрецедентный» юридический процесс против лиги. По информации The Times, причина – правила работы со спонсорами, ими крайне недоволен клуб.

Выглядит как ответ на 115 нарушений, которыми лига пугает клуб со своей стороны.

«Сити» оценивает потери «десятками миллионов». Требует компенсировать и устранить правило

Для начала проясним – в чем вопрос?

Правила о сделках с ассоциированными сторонами ввели в декабре 2021-го после продажи «Ньюкасла» саудовцам. Они нужны, чтобы не позволять клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие соглашения рассматривают отдельно: проводят независимую оценку на «справедливую рыночную стоимость».

«Сити» считает эти правила незаконными и во время слушаний (пройдут с 10 по 21 июня) постарается отменить их, а также добиться возмещения ущерба. Клуб подготовил 165-страничный документ и в нем утверждает, что стал жертвой «дискриминации»: указывает, что правила введены его конкурентами, чтобы мешать добиваться успехов на поле. Описывают ситуацию как «тиранию большинства».

Отдельно «Сити» требует от АПЛ возмещения убытков и утверждает, что демократическая система лиги (для изменений нужно согласие минимум 14 клубов), дает большинству неприемлемый уровень контроля. Обвинения есть и в сторону конкурентов – в «дискриминации» владельцев из региона Персидского залива.

«Сити» утверждает: спонсоры, связанные с владельцами, должны иметь право сами определять, сколько хотят платить, независимо от сторонней оценки . Важно помнить: четыре из десяти крупнейших спонсоров «Сити» связаны с Объединенными Арабскими Эмиратами.

В иске говорится, что ограничения привели к расходам, вызванным задержками в оформлении сделок и связанным с невозможностью заработать на отложенных или отмененных проектах. По мнению клуба, потери – это до десятков миллионов евро. «Сити» требует отдельного разбирательства: одна часть должна быть посвящена отмене правил, другая – определению суммы ущерба.

Еще одна жалоба – на то, что при заключении любого спонсорского соглашения другие клубы находятся в невыгодном положении по сравнению с лондонскими, поскольку те могут устанавливать более высокие цены на билеты .

Лигу обвиняют, что расходы не регулировали во время, когда, например, доминировал «Манчестер Юнайтед», поэтому теперь невозможно монетизировать свой бренд так, как это сделал «МЮ».

«Сити» отмечает, что правила ограничивают клубы не с такой богатой историей. Утверждают, что нынешние правила ограничат возможность покупать лучших игроков и заставят повышать цены на билеты. К тому же придется сократить расходы на развитие молодежи, женский футбол и общественные программы.

Что может изменить победа «Сити» в суде?

Такой сценарий способен значительно перетряхнуть расклады сил в АПЛ: доходы самых богатых клубов могут сильно вырасти, а тратить на трансфером рынке они начнут еще больше.

Конечно, нельзя отделять это дело от слушаний о 115 нарушениях финансовых правил лиги : спонсорские сделки с компаниями, связанными с властями ОАЭ, на центральных местах в списке обвинений.

В Манчестере уже давно думали о жалобе на лигу: по информации The Times, АПЛ еще в феврале предупредила остальные 19 клубов о возможных тяжбах с «Сити» и сообщила, что слушания начнутся 10 июня. Всем предложили принять участие в судебном процессе, и 10-12 клубов (точное количество не называют) предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку Премьер-лиги.

Один из клубов даже поддержал «Сити» (какой конкретно, неизвестно), но предполагается, что большинство все же встанет на сторону АПЛ. По информации The Times, многие убеждены, что победа «Сити» приведет к уничтожению конкуренции в лиге .

Один из высокопоставленных источников издания в клубе АПЛ сообщил, что за последний год расходы лиги на юридические вопросы выросли с 5 млн фунтов до более чем 20 млн. С февраля юридический отдел организации был вынужден сосредоточиться на иске «Сити», а не на подготовке к делу о 115 обвинениях. «Это явно тактика», – сказал источник.

Итоги масштабного процесса станут известны уже через несколько недель.

Напомните, в чем обвиняли «Сити»?

Там все серьезно . Напомним список претензий и основных сюжетов дела.

● В каждом из сезонов с 2009/10 по 2017/18, как утверждает АПЛ, «Манчестер Сити» предоставлял неточную информацию о финансовом положении клуба. В частности, речь идет о доходах (включая спонсорские) и операционных расходах.

● По информации АПЛ, «Манчестер Сити» подавал неполную информацию о зарплате тренера и некоторых игроков с сезона-2010/11 по сезон-2015/16.

● В сезонах-2013/14, 2014/15 и 2017/18 «Ман Сити» нарушал правила лицензирования клубов УЕФА и финансового фэйр-плей.

● В течение каждого из сезонов с 2015/16 по 2017/18 клуб нарушил правила АПЛ по прибыльности и финансовой устойчивости.

● С декабря 2018-го как минимум по февраль 2023-го «Манчестер Сити» не сотрудничал с аудиторами АПЛ и не предоставлял необходимые документы , хотя правила лиги требуют этого.

Все решит специальная независимая комиссия из трех человек. Их отберет председатель судебной коллегии лиги Мюррей Розен: пикантно то, что он входит в официальный клуб болельщиков «Арсенала». Коллегия состоит из 15 человек, они и могут быть кандидатами в независимую комиссию (но это необязательно, могут привлечь и других людей). Главное, чтобы все они были незаинтересованными лицами – то есть не имели отношения к участникам спора или тем, кому могло бы быть выгодно то или иное решение.

Если вину «Сити» докажут, возможно наказание из перечня:

– Дисквалификация на какое-либо количество матчей.

– Снятие очков.

– Переигровка матчей или пересмотр результатов.

– Исключение клуба из лиги.

– Штраф.

– Возмещение убытков.

– Отмена или запрет на регистрацию игроков.

– Условное наказание.

– Любое другое наказание на усмотрение комиссии. Фантазия безгранична (от ссылки в низшие лиги до лишения титулов).

При недовольстве одной из сторон соберется апелляционная комиссия уже из шести человек.

Эксперты в футбольных финансах вполне допускают вероятное понижение «Сити»: отправку в дивизион ниже .

Например, Дэн Пламли в интервью InstantCasinos: «Я не думаю, что слухи о том, что «Манчестер Сити» может быть исключен из АПЛ, это раздувание истории. Учитывая характер и количество обвинений, если какое-то из нарушений будет доказано, мы можем увидеть существенное наказание. Не думаю, что мы узнаем вердикт до 2025-го, слушания назначены на осень. Но АПЛ предпочла бы получить решение до конца следующего сезона. Если будет назначено наказание, руководство, скорее всего, захочет реализовать его с начала сезона-2025/26. Есть ощущение, что лето 2025-го станет важным периодом в этом процессе».

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Shaun Botterill, Clive Brunskill, Stu Forster