«Со мной говорили жестко. Теперь я освободился». Мбаппе рассказал, чем ему угрожали в «ПСЖ»

«Сказали, не буду играть, если не продлю контракт».

Килиан Мбаппе впервые вышел к медиа после перехода в «Реал», он сейчас в сборной Франции и готовится к Евро.

Француз ответил на главные вопросы, а в «ПСЖ» теперь считают , что он «поступил низко».

«Сказали, что я не буду играть». Килиан был несчастен в «ПСЖ»

Главная тема разговора – итоги периода в Париже. Килиан не стеснялся:

«Знаете, чувствую огромное облегчение. Думаю, по моему лицу видно, что я очень счастлив.

В конце сезона я играл намного меньше. Все знают причины.

Так сложилось, что на топ-уровне нужно адаптироваться к таким ситуациям. Нет, это не оправдание перед Евро: пытаюсь вернуться в лучшую форму, хочу приехать во Францию с трофеем.

Думаю, счастливый человек, вероятно, играет лучше намного лучше, чем несчастный. Нет никаких оправданий. Я очень счастлив, но счастье не выигрывает матчи. Мы должны готовиться. Я первый, кто должен готовиться. Я подхожу к этим турниру спокойно. С энтузиазмом».

По словам Мбаппе, период в «ПСЖ» стал «тяжелым испытанием». Особенно на старте сезона: Килиан отказался продлевать контракт, на него давили и исключили из предсезонного тура. «Мне четко дали понять, что не дадут играть за «ПСЖ». Сказали, что я не буду играть, если не продлю контракт . Говорили это прямо в лицо, со мной говорили жестко. Меня спасли [спортивный директор] Луиш Кампуш и Луис Энрике, без них я бы больше не вышел на поле. Навсегда признателен им, они очень помогли в трудный период.

Как человек, который лучше всего анализирует свою работу, я считаю, что в этом сезоне сыграл ниже своих стандартов. Однако сам факт того, что я играю, уже был поводом для гордости. Но я уверен, что в следующем сезоне я не буду доволен таким выступлением. Я должен быть лучше».

Мбаппе признает – период в «ПСЖ» в итоге вышел странным: «Нет, я не был несчастлив, это стало бы плевком в лицо тем людям, что защищали меня. Да, кое-что меня расстраивало, но я не мог этого показывать, потому что я лидер, за мной следили. Я старался оставаться максимально позитивным. Тренер, игроки и сотрудники «ПСЖ» поддерживали меня. Было бы подло уйти, плюнуть им в лицо, сказать: «Я несчастлив». Но были люди и вещи, которые правда делали меня несчастным.

Ощущал огромное давление, но это лишь футбол. В жизни есть вещи посерьезнее. Меня воспитывали не плакаться. Мне отлично платят за то, чтобы я занимался своим увлечением. Некоторые люди рано встают, чтобы пойти на завод и заниматься тяжелым трудом. Поэтому я считаю неуместным жаловаться, когда вижу, что происходит. В мире есть вещи намного хуже. Это было нелегко, но таково мое воспитание».

«Реал» – мечта Мбаппе. Говорит, что уже чувствует поддержку

Килиан начал пресс-конференцию с благодарностей «Реалу», фанатам и президенту Флорентино Пересу – за то, что тот «был уверен с первого же дня».

«Мне просто хочется высказаться. Вот и все, я официально стал игроком «Мадрида» как минимум на следующие пять сезонов. Это огромная радость. Мечта сбылась, сейчас я переполнен эмоциями .

Я счастлив. Чувствую облегчение и безмерную гордость. Я очень рад переходу в этот очень большой клуб, лучший в мире. Прихожу с большим смирением и благодарю тех, кто связался со мной. Тех, кто внес вклад в эту сделку, о которой я так мечтал.

Чувствую себя освобожденным. Сообщения от моего идола Криштиану, от Рамоса и Икера Касильяса тронули меня. Я благодарен. Хочу поблагодарить всех людей в «Мадриде», но особенно – Флорентино Переса».

Килиан готов к Евро. Хочет мстить за ЧМ

Мбаппе задавали еще несколько вопросов о «Реале», но он отказался отвечать – говорит, сейчас сборная важнее: «Я капитан сборной Франции, а вся эта ситуация немного омрачила отбор. Знаю, это несправедливо по отношению к журналистам – игнорировать вопросы. Но извините, дальше отвечаю только на вопросы о сборной».

Килиан почти не переживает: «Думаю, Евро сложнее, чем чемпионат мира. Именно для Франции – мы не выигрываем 24 года . Мы готовимся к турниру, но не чувствуем лишнего давления.

Сейчас я учусь. В 2018-м я выиграл ЧМ сразу, с первой попытки. Так не учатся. Я получил пощечину на прошлом Евро, это помогало подготовиться к чемпионату мира-2022. Франция дошла до финала и проиграли по пенальти. Сейчас я намерен отомстить, отыграться. Мне еще есть что доказывать.

Это захватывает. Это индивидуальный вызов. И вызов для всей команды тоже».

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, David Ramos, Julian Finney