Такого безумия еще не было! «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, добил в перекладину и в своего – и вылетел из ЛЧ 🤯🤯🤯

Вау.

Если раньше вы думали, что что-то знаете об одновременно невероятных, незабываемых и при этом глупых развязках – теперь очень вряд ли.

Потому что концовка матча «Атлетико» с «Байером» затмевает все.

Следите.

Когда в Мадриде прозвучал финальный свисток, все только началось. Ничья 2:2 оставляла без плей-офф обе команды, но вдруг оказалось, что тут возможна и не ничья – да, когда матч уже кончился.

Потому что ВАР стал просматривать эпизод в штрафной «Байера» – и увидел там игру рукой! Главный судья через толпу возмущенных скамеек сбегал к монитору, во всем убедился и поставил пенальти.

Да-да, так можно, если видеосудьи находят ошибку – они как раз нашли и исправили.

Янник Феррейра Карраско пошел решать главный момент сезона – и не забил пенальти! Спас вратарь Лукаш Градецки.

Добивать в такой ситуации – напоминаем, открученной назад после финального свистка – тоже разрешили, поэтому игроки «Атлетико» бросились исправлять ошибку партнера, пробил Сауль – но теперь перекладина!

Правда, удобная, мяч вернулся в штрафную, появился шанс на третий удар, пытался Рейнилду – но его заброкировал... Карраско! Да, с третьей попытки попали в своего, и матч все-таки закончился вничью!

А Карраско – человек, сделавший в основное время гол+ассист – в добавленное парой не самых ловких движений превратился в антигероя. Хоть и получил от УЕФА приз лучшему игроку матча.

Такой эпизод вообще можно было нафантазировать?

В такую развязку у вас вообще получается поверить?

Вот и у нас не выходит!

Посмотрите момент целиком, это правда что-то невероятное.

И грустное для «Атлетико»: упустили такой шанс остаться в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

Фото: кадры трансляции