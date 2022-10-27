Такого безумия еще не было! «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, добил в перекладину и в своего – и вылетел из ЛЧ 🤯🤯🤯
Вау.
Если раньше вы думали, что что-то знаете об одновременно невероятных, незабываемых и при этом глупых развязках – теперь очень вряд ли.
Потому что концовка матча «Атлетико» с «Байером» затмевает все.
Следите.
Когда в Мадриде прозвучал финальный свисток, все только началось. Ничья 2:2 оставляла без плей-офф обе команды, но вдруг оказалось, что тут возможна и не ничья – да, когда матч уже кончился.
Потому что ВАР стал просматривать эпизод в штрафной «Байера» – и увидел там игру рукой! Главный судья через толпу возмущенных скамеек сбегал к монитору, во всем убедился и поставил пенальти.
Да-да, так можно, если видеосудьи находят ошибку – они как раз нашли и исправили.
Янник Феррейра Карраско пошел решать главный момент сезона – и не забил пенальти! Спас вратарь Лукаш Градецки.
Добивать в такой ситуации – напоминаем, открученной назад после финального свистка – тоже разрешили, поэтому игроки «Атлетико» бросились исправлять ошибку партнера, пробил Сауль – но теперь перекладина!
Правда, удобная, мяч вернулся в штрафную, появился шанс на третий удар, пытался Рейнилду – но его заброкировал... Карраско! Да, с третьей попытки попали в своего, и матч все-таки закончился вничью!
А Карраско – человек, сделавший в основное время гол+ассист – в добавленное парой не самых ловких движений превратился в антигероя. Хоть и получил от УЕФА приз лучшему игроку матча.
Такой эпизод вообще можно было нафантазировать?
В такую развязку у вас вообще получается поверить?
Вот и у нас не выходит!
Посмотрите момент целиком, это правда что-то невероятное.
И грустное для «Атлетико»: упустили такой шанс остаться в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.
- Дата проведения
- 26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 9 Диаби, 1:1 – 22 Карраско, 1:2 – 29 Хадсон-Одои, 2:2 – 50 де Пауль.
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Атлетико –
Облак, Молина, Хименес (Жоау Феликс, 87), Эрмосо (Сауль, 46), Рейнилду, Карраско, Кондогбиа, Витцель, Корреа (де Пауль, 46), Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).
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Байер –
Градецки, Фримпонг, Тапсоба (Та, 61), Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Амири, Хадсон-Одои (Адли, 61), Диаби (Паулиньо, 77), Гложек (Фосу-Менса, 89).
12 из 16 – уже известны почти все участники плей-офф ЛЧ. Но есть и мегаинтрига
Фото: кадры трансляции
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