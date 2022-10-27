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Такого безумия еще не было! «Атлетико» не забил пенальти после финального свистка, добил в перекладину и в своего – и вылетел из ЛЧ 🤯🤯🤯

Байер Байер
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Лукаш Градецки Лукаш Градецки
Атлетико Атлетико
Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско
Футбол Футбол

Вау.

Если раньше вы думали, что что-то знаете об одновременно невероятных, незабываемых и при этом глупых развязках – теперь очень вряд ли.

Потому что концовка матча «Атлетико» с «Байером» затмевает все.

Следите.

Когда в Мадриде прозвучал финальный свисток, все только началось. Ничья 2:2 оставляла без плей-офф обе команды, но вдруг оказалось, что тут возможна и не ничья – да, когда матч уже кончился.

Потому что ВАР стал просматривать эпизод в штрафной «Байера» – и увидел там игру рукой! Главный судья через толпу возмущенных скамеек сбегал к монитору, во всем убедился и поставил пенальти. 

Да-да, так можно, если видеосудьи находят ошибку – они как раз нашли и исправили.

Янник Феррейра Карраско пошел решать главный момент сезона – и не забил пенальти! Спас вратарь Лукаш Градецки.

Добивать в такой ситуации – напоминаем, открученной назад после финального свистка – тоже разрешили, поэтому игроки «Атлетико» бросились исправлять ошибку партнера, пробил Сауль – но теперь перекладина!

Правда, удобная, мяч вернулся в штрафную, появился шанс на третий удар, пытался Рейнилду – но его заброкировал... Карраско! Да, с третьей попытки попали в своего, и матч все-таки закончился вничью!

А Карраско – человек, сделавший в основное время гол+ассист – в добавленное парой не самых ловких движений превратился в антигероя. Хоть и получил от УЕФА приз лучшему игроку матча.

Такой эпизод вообще можно было нафантазировать?

В такую развязку у вас вообще получается поверить?

Вот и у нас не выходит!

Посмотрите момент целиком, это правда что-то невероятное.

И грустное для «Атлетико»: упустили такой шанс остаться в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.

Атлетико Испания – Байер Германия 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
26 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Диаби, 1:1 – 22 Карраско, 1:2 – 29 Хадсон-Одои, 2:2 – 50 де Пауль.
АтлетикоОблак, Молина, Хименес (Жоау Феликс, 87), Эрмосо (Сауль, 46), Рейнилду, Карраско, Кондогбиа, Витцель, Корреа (де Пауль, 46), Гризманн, Мората (Матеус Кунья, 61).
БайерГрадецки, Фримпонг, Тапсоба (Та, 61), Коссуну, Инкапиэ, Баккер, Андрих, Амири, Хадсон-Одои (Адли, 61), Диаби (Паулиньо, 77), Гложек (Фосу-Менса, 89).
Предупреждения:
Хаби Алонсо (41), Градецки (65), Баккер (66), Инкапиэ (78), Хименес (79), Кондогбиа (87), Симеоне (90).

12 из 16 – уже известны почти все участники плей-офф ЛЧ. Но есть и мегаинтрига

Фото: кадры трансляции

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